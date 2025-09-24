8,000 עובדי בנק הפועלים ישביתו ביום חמישי, לאחר חופשת ראש השנה, את הבנק בתור "שביתת אזהרה בת יום", כך הודיע במוצאי החג ברביעי וועד העובדים. לפי החלטת הוועד, כל יחידות בנק הפועלים ישבתו ביום חמישי, ובהן 180 סניפי הבנק בכל רחבי הארץ, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני.

העובדים מוחים על התנהלות הנהלת הבנק, בראשות ידין ענתבי, המקדמת לדבריהם "צעדי קיצוצים חד־צדדיים על אף רווחי העתק של מיליארדים שמרוויח הבנק". בין היתר מחאת הוועד, שבראשו עומד רוני גרפונקל, נובעת ממה ששם תופסים בתור מבוי סתום אליו נקלע המשא והמתן בין הצדדים.

נזכיר כי ערב החג פתחה הנהלת בנק הפועלים את המסחר בבורסה, לאחר שהציגה נתונים מרשימים שנוגעים על חלוקת מניות הבנק כהטבה ללקוחותיו. כמעט רבע מיליון מלקוחות בנק הפועלים החלו לראשונה להחזיק בחשבון ניירות ערך. בזמן פתיחת המסחר מחו העובדים מול ההנהלה בשל תוכנית הקיצוצים הנרחבת לדבריהם שבה נקטה החל מתחילת השנה הנוכחית.

בוועד מציינים ברביעי בערב כי שביתת אזהרה היא המשך ישיר להכרזת סכסוך העבודה על ידי ההסתדרות, בתיאום עם ארגון העובדים, ביום ג', ה-2 בספטמבר. מאז, לדבריהם, הנהלת הבנק לא נקטה צעדים לפתרון המשבר, התעלמה מהתרעות הוועד על החרפת המאבק, ואף התבצרה בעמדותיה והבהירה כי בכוונתה להמשיך בתוכניותיה, שמשמעותן פגיעה במעמד העובדים והעובדות ובשירות הניתן ללקוחות הבנק.