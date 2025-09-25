יוזמת טראמפ, הקולות בישראל - והאינטרס מאחורי הקלעים

עדכונים שוטפים

05:09 - נתניהו לפני ההמראה לארה"ב: "אדון עם טראמפ בצורך להשלים את מטרות המלחמה - להחזיר את כל חטופינו ולהכריע את החמאס. וכן הרחבת מעגל השלום, שמזדמן לנו בעקבות הניצחון ההיסטורי במבצע 'עם כלביא'"

01:53 - נשיא סוריה אחמד א-שארע נפגש עם הנשיא טראמפ בשולי עצרת האו"ם, כך על פי סוכנות הידיעות הסורית הממלכתית

00:22 - פרטים חדשים על הנפילה באילת: הכטב"ם טס איטי ונמוך, מיירטי כיפת ברזל פספסו

הכטב"ם החות'י שהתפוצץ באילת, והביא לפציעתם של 24 ישראלים - בהם שניים קשה, מעלה שאלות קשות במערכת הביטחון. מתחקיר ראשוני בצה"ל עולה כי שני מיירטים של כיפת ברזל שוגרו אך פספסו את המטרה, ובשל הגילוי המאוחר והטיסה הנמוכה לא נעשה ניסיון ליירוט נוסף באמצעות מטוסים או מסוקים. אחרי יותר משעה, טיל מתימן שוגר לישראל - ונפל בדרכו.

המשטרה עדכנה כי האזור שנפגע נפתח לתנועה של כלי רכב והולכי רגל מחדש, זאת לאחר שהושלמו הסריקות בזירה. במשטרה מדגישים בפני הציבור כי חל איסור לגעת או להתקרב לכל פריט רקטי או עצם בלתי מזוהה: "במקרה של זיהוי חפץ חשוד יש להתרחק מהמקום ולדווח מיד למוקד 100"

00:12 - בכירים בישראל: "טראמפ לא יכפה על ישראל מתווה לסיום המלחמה שהיא לא מאמינה בו"

לאחר הדיווח בסעודיה, לפיו נשיא ארצות הברית דולנד טראמפ יציג תוכנית לסיום המלחמה בעזה, בכירים בישראל ציינו כי הם לא מופתעים מהכוונה של טראמפ להציב מתווה. הבנה בישראל: הצעת המתווה נועדה לגייס את מדינות ערב בתוכנית ליום שאחרי. טראמפ מכוון לכך שמדינות ערב יקחו על עצמן את הטיפול האזרחי ברצועה.

ביקור נתניהו בארה"ב - לוח הזמנים: ראש הממשלה נתניהו ימריא הלילה לארצות הברית. המוקד הראשון של הביקור הוא עצרת האו"ם בניו יורק.

ביום שישי בשעה 4:00 שעון ישראל, נתניהו יישא נאום, לקראת סוף העצרת, כשהעיר כמעט ריקה. הוא ידבר על גל ההכרה במדינה פלסטינית, ויטיח במדינות המערב שהן שוב בוחרות בצד הלא נכון של ההיסטוריה ונותנות פרס לחמאס.

אחרי סוף שבוע בניו יורק, נתניהו ימריא ביום שני לוושינגטון לפגישה רביעית מאז חודש ינואר, עם הנשיא טראמפ - דבר חסר תקדים למנהיג בעולם.

מאחורי הקלעים יש ניסיון לייצר פגישה משולשת של נתניהו, טראמפ ונשיא סוריה אחמד א-שרע. בישראל ניהלו דיונים בנושא זה בימים האחרונים. הסכם עם סוריה ככל הנראה עדיין רחוק, אבל יש מי שמנסה לצייר את התמונה המשולשת של המנהיגים. לכתבה המלאה

00:10 - הערב אישר נתניהו כי "מתקיים משא ומתן עם סוריה. סיומו כרוך בהבטחת האינטרסים של ישראל, שכוללים בין היתר את פירוז דרום-מערב סוריה ושמירה על שלומם וביטחונם של הדרוזים בסוריה".

23:09 - ראש ממשלת ספרד הודיע: ספינה תלווה את המשט לעזה כדי "לוודא שהדין הבינ"ל נשמר"

21:17 - טראמפ הציג תוכנית אמריקאית לסיום המלחמה בעזה

הנשיא טראמפ ושליח הבית הלבן סטיב וויטקוף הציגו הלילה (בין שלישי לרביעי) בפגישה עם מנהיגים ערבים ומוסלמים מתווה לסיום המלחמה בעזה, כך לפי שלושה מקורות שהשתתפו בפגישה או עודכנו בתכניה.

זו הפעם הראשונה שהנשיא טראמפ הציג תוכנית אמריקאית לסיום המלחמה בעזה מאז כניסתו לתפקיד בחודש ינואר. לפי מקור אחד טראמפ אמר למנהיגים הערבים והמוסלמים כי יש לסיים את המלחמה בדחיפות וציין כי הוא מציג את התכנית הזו כיוון שכל יום שהמלחמה נמשכת, ישראל הופכת יותר ויותר מבודדת בעולם. לכתבה המלאה ב-N12

20:11 - לראשונה אחרי 60 שנה: נשיא סוריה על בימת האו"ם

נשיא סוריה אחמד א-שרע החל את נאומו באו"ם, ובכך לראשונה מאז 1967 - נשיא סורי נואם מעל בימת העצרת. "תחת המשטר החדש סוריה הפכה ממייצרת משברים לאפשרות לשלום", אמר הנשיא א-שרע. "הפכנו כאלה לעצמנו ולאזור כולו. אני מתחייב להביא לדין את כל האחראים לשפיכות הדמים".

"התקיפות הישראליות והמתקפות נגד מדינתי מתמשכות", הבהיר. "מדיניות ישראל עומדת בניגוד לעמדת הקהילה הבינ"ל לסוריה, אשר מאיימת במשברים חדשים באזור שלו. למטרה זו ולמול תוקפנות זו סוריה מחויבת לדיאלוג - ואנו מחויבים לפירוק מנשק בהתאם להסכם 1974". לכתבה המלאה

נשיא איראן: "תקיפות ישראל וארה"ב - בגידה חמורה בדיפלומטיה"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הקדיש חלקים מנאומו באו"ם לישראל והציג "ספר של ההרוגים במלחמת 12 הימים". הוא אמר: "נסתכל על השנתיים האחרונות - העולם היה עד לרצח העם בעזה, להרס בתים ולהפרה חוזרת של הריבונות ושלמות השטח בלבנון, להרס התשתיות בסוריה, לתקיפות נגד העם בתימן ולרעב הכפוי של ילדים מורעבים בזרועות אימותיהם".

