טראמפ קורא לה "נמר של נייר׳' אבל רוסיה אומרת שהיא נשארת דוב

מטאפורות של בעלי חיים עמדו במרכז היחסים הבינלאומיים השבוע. זה התחיל ברשומה של דונלד טראמפ בחשבון המדיה החברתית שלו. הוא הפתיע בביטויי זלזול ולעג כלפי רוסיה. כשלונה לשעבד את אוקראינה בשלוש שנים וחצי ויותר של פלישתה מוכיח שהיא 'נמר של נייר', כתב הנשיא.

דוברו הוותיק של פוטין, דמיטרי פסקוב, התחכם: רוסיה אינה נמר של נייר, רוסיה קרובה להיות 'דוב', ואין 'דוב של נייר'. 'דוב' הוא כמובן האִפיון רב השנים של רוסיה. הוא הופיע באנגלית עוד אצל שייקספיר.

'נמר של נייר' הוא ביטוי המיוחס למאו צה טונג, האב המייסד של סין הקומוניסטית. הוא השתמש בו עוד לפני 80 שנה, כדי להמעיט מחשיבות כוחה הגרעיני של ארה"ב.

2 מדענים טיפשים

נאומו של הנשיא טראמפ באו"ם הניב שורה ארוכה של כותרות, והן ניכרות גם בטור הזה. אולי החלק המדהים ביותר היה ההכרזה שמדע האקלים הוא "ההונאה (con job) הגדולה ביותר בדברי ימי העולם", מעשה ידיהם של "אנשים טיפשים".

מבית, טראמפ יעץ השבוע לנשים הרות שלא להשתמש במשכך הכאב הפופולרי 'טיילנול', זה הידוע לישראלים כ'אקמול', מפני שהוא גורם מרכזי באוטיזם אצל ילדים.

שאלות כאלה נהגו להתברר בדיונים בין מדענים. עכשיו הן מתבררות בזירה הפוליטית.

3 ההגירה והסקרים

הנשיא טראמפ אמר השבוע בעצרת האו"ם, שהגירה היא "הבעיה הפוליטית הגדולה ביותר של זמננו". קשה להתווכח עם הקביעה הזו, בייחוד באירופה. משבר ההגירה דוחק מפלגות מרכז־שמאל ומרכז־ימין אל השוליים בסקרי דעת הקהל. פשוט קשה להאמין באיזו מידה אבד הכלח על מתינות ועל פרגמטיות.

השבוע ראינו לפחות שלושה סקרי דעת קהל בגרמניה, המעמידים את AfD, מפלגת הימין הקיצוני־מאוד, במקום הראשון, לפני CDU/CSU, מפלגות המרכז־ימין המנהיגות את ממשלת הקואליציה. ההפרש הוא רק אחוז או שניים, ולא יספיק ל־AfD לעלות לשלטון. אבל הרוח נושבת בגבה.

בבריטניה, הסקרים מוסיפים להראות ללא יוצא מן הכלל, ש־Reform, מפלגת הימין הקיצוני של נייג'ל פאראג', הייתה מנצחת ללא קושי בבחירות, אילו התקיימו עכשיו.

בצרפת הסקרים מוסיפים להראות יתרון עצום לימין הקיצוני, אם כי שיטת הבחירות הצרפתית מאפשרת שינויים טקטיים של הרגע האחרון.

4 מלאווי הדמוקרטית

מלאווי אינה מתארחת לעתים קרובות בעמודי חדשות בינלאומיים. היא נמצאת באפריקה המרכזית, ללא מוצא לים, והכנסתה השנתית לגולגולת מעמידה אותה במקום ה־210 בעולם (מתוך 219). אבל השבוע מתרחש בה משהו נדיר מאוד באפריקה: ממשלתה עומדת להתחלף מכוח בחירות חופשיות.

המנצח, פיטר מותריקה, הוא קודמו של הנשיא המנוצח, לזרוס צ'אקוורה, והוא חוזר אל השלטון בגיל 85.

מלאווי הייתה אחת הדיקטטורות המרושעות ביותר באפריקה עד לפני 30 שנה. נשיא לכל חייו ניהל אותה עד שמלאו לו 96. אבל מאז, מלאווי ערכה שמונה בחירות רב־מפלגתיות, והאופוזיציה ניצחה בשלוש מהן. מעט מאוד ארצות באפריקה מתברכות ברקורד כזה.

הגל הדמוקרטי הגדול של תחילת שנות ה־90 נמצא בנסיגה כללית. השבוע, למשל, הרודן הצבאי של גינאה ניצח במשאל עם, המרשה לו להתמודד בבחירות לנשיאות. הוא קיבל 90% מן הקולות, ונראה שזו תהיה הנורמה מכאן ואילך.

5 יפנית ושוודית

שבוע מעניין לזכויות נשים. אישה הכריזה כי היא מתמודדת על הנהגת מפלגת השלטון ביפן. אם היא תנצח, היא תהפוך כמעט אוטומטית לראש הממשלה הראשונה ביפן מאז ומעולם. אף כי היא באה מן הימין השמרני של מפלגתה, היא הודיעה כי אם תרכיב את הממשלה היא תחלק בה את המושבים שווה בשווה בין נשים לגברים, "כמו בסקנדינביה".

ניו זילנד מינתה השבוע את האישה הראשונה מאז ומעולם לנגידת הבנק המרכזי. מה שמעניין במינוי הוא לא רק התקדים המגדרי, אלא לאומיותה של הנגידה המיועדת. אנה ברמן (Breman) היא אזרחית שוודית, בת 49, המכהנת כמשנה לנגיד השוודי.

על מינויה של ברמן הודיעה שרת האוצר של ניו זילנד, ניקולה וויליס, בת 44. היא אמרה, "אנחנו תמיד רוצות להתקדם בזכות איכותנו, לא בזכות המגדר שלנו. עם זאת, מה טוב שנשים ונערות צעירות יכולות להיווכח, כי אין שום משרה שאינה בהישג ידה של אישה".

