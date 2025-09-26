טראמפ: "לא ארשה לישראל לספח את "הגדה המערבית'"

עדכונים שוטפים

02:26 - החות'ים לאחר התקיפה הישראלית: לפחות 8 נהרגו ו-142 נפצעו כתוצאה מההתקפה בצנעא

00:50 - ועדת גרוניס אישרה פה אחד את המועמד של רה"מ נתניהו: דוד זיני - ראש השב"כ הבא

הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים אישרה את מינוי דוד זיני לראשות השב"כ, לאחר העתירות נגד המינוי וההתנגדות לה מצד בכירים לשעבר בארגון. הוועדה קבעה שזיני לא עבר על הכללים באופן קבלת ההצעה למינוי מנתניהו. לפי הוועדה, היו מקרים שבהם נתניהו ביקש מראשי השב"כ לבצע פעולות שאינן ראויות במשטר דמוקרטי.

00:48 - התוכנית של מערכת הביטחון להשתלטות על המשט הגדול לעזה

המשט שיגיע למים הטריטוריאליים של ישראל בימים הקרובים גדול בהרבה מכל המשטים שעשו את דרכם לאזור עד כה. הוא כולל כ-45 כלי שיט שנמצאים כעת באזור יוון, ומלווה בספינות מלחמה מאיטליה ומספרד. במערכת הביטחון מעריכים שכמעט כולם גם יגיעו לכאן בפועל. בחדשות 12 נחשף אמש (חמישי) את תוכנית הפעולה שהכינו בצבא להתמודדות עם המשט הגדול.

בשלב הראשון לוחמי שייטת 13 ישתלטו על הסירות השונות. מי שיסרב לגירוש מרצון בשלב הזה ייעצר. לאחר מכן, הסירות המשתתפות במשט יוחרמו על ידי ישראל - וחלקן יוטבעו.

על סיפונו של המשט מאות פעילים מ-44 מדינות שונות, חלקן ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל. כלי השיט יצאו מכמה מוקדים - ספרד, תוניסיה, איטליה ויוון, זאת לעומת המשטים הקודמים שכללו כלי שיט בודד בלבד.

בישראל נערכים לאפשרות של עימות ימי מורכב, שעלול להציב אתגר משמעותי בפני צה"ל. בערב החג פנתה ישראל באופן חריג למארגני המשט והציעה להם לעגון בנמל אשקלון ולפרוק את הסיוע ההומניטרי - כך שהוא יועבר לרצועת עזה דרך המנגנונים הקיימים. המארגנים דחו את ההצעה, והודיעו כי בכוונתם להמשיך ישירות לעזה. לכתבה המלאה

00:37 - הנשיא טראמפ לכתבים בבית הלבן: "לא אאפשר לישראל לספח את 'הגדה המערבית'"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (בין חמישי לשישי) כי לא ירשה לראש הממשלה בנימין נתניהו לספח חלקים מ"הגדה המערבית".

ההתבטאות הפומבית של טראמפ, שהגיעה אחרי הבטחות פרטיות שנתן למנהיגים ערביים, צפויה ככל הנראה לחסל את תכניותיו של נתניהו לספח חלקים מ"הגדה המערבית" כתגובה לגל ההכרה במדינה פלסטינית.

"מספיק, הגיע הזמן להפסיק עכשיו", אמר טראמפ כשנשאל על תכנית הסיפוח. ביום שני רה"מ וטראמפ ידונו בתוכנית לסיום המלחמה. לכתבה המלאה

22:41 - בעקבות שיגור מתימן: אזעקות הופעלו במרכז, בשפלה ובאזור ירושלים

טיל בליסטי אחד שוגר לעבר ישראל, שעות אחרי שעשרות מטוסי קרב תקפו בצנעא. ממד"א נמסר כי אין דיווח על נזק או נפגעים. הטיל נורה יממה לאחר פגיעת הכטב"ם באילת, שפצע 24 בני אדם.

20:45 - טראמפ דוחק בישראל לקבל את תוכניתו לסיום המלחמה בעזה

נתניהו ודרמר ייפגשו בניו יורק עם סטיב וויטקוף ועם ג'ארד קושנר כדי לדון בתוכנית האמריקאית. ישראל עודכנה לפני כמה ימים בעיקרי תכנית 21 הנקודות של טראמפ, נתניהו ודרמר לא אהבו את כל סעיפי התכנית. לכתבה המלאה

