סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:25

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בירידות. מדד הקוספי צולל בכ-2.6%, הניקיי מוריד מערכו 0.3%, ההנג סנג מאבד כ-0.6%, בורסת שנגחאי בירידה קלה של 0.1%, השנזן נסוג בכ-0.7%.

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות קלות של עד 0.2%.

היום (שישי) צפוי להתפרסם מדד המחירים לצריכה פרטית (PCE). המשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות סביב האפשרות של השבתת ממשל בארה"ב. לפי NBC News, אם אכן תתרחש השבתה, היא עלולה להביא לפיטורים נרחבים בשירות הציבורי, שכן משרד ניהול התקציב הנחה את הסוכנויות להיערך ל"תוכניות צמצום כוח אדם".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נסחרת הבוקר ביציבות ועומדת על כ-4.17%. התשואה לשנתיים יורדת בנקודה אחת ועומדת על כ-3.65%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים עליות קלות של עד 0.3%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-65.1 דולר, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-69.5 דולר.

מחירי הזהב נסחרים הבוקר בעליה. מחיר אונקיית זהב עומד על 3,775 דולר.

בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין נופל הבוקר בכ-2%. מחירו נע סביב 109 אלף דולר.

אמש, וול סטריט סגרה יום שלישי ברצף של ירידות. נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.5% כל אחד, דאו ג'ונס איבד 0.3%.

מניית אורקל נפלה אמש ב־5%, על רקע השאלות המתמשכות לגבי מצב הסחר סביב הבינה המלאכותית. נראה כי פעולות השוק משקפות חששות לגבי הערכות שווי שיא וקשרים מעגליים פוטנציאליים ומסוכנים בתעשיית ה־AI לאחר מספר עסקאות אחרונות. הירידה ביום חמישי נבעה בחלקה מהמלצת מכירה שהוציאו Rothschild & Co. Redburn, אשר צפו ירידה של 40% במחיר המניה בטענה שהשוק "מפריז בצורה משמעותית" בהערכת ההשפעה של עסקאות ה־AI האחרונות של אורקל על עסקי הענן המרכזיים שלה.

לצד אורקל, גם טסלה הייתה בין המפסידות אמש, עם ירידה של 4%. אינטל לעומת זאת זינקה אתמול בכמעט 9% לאחר שעלתה ב-6% בעקבות דיווח על השקעה פוטנציאלית של אפל בחברה.

עליית התשואות הוסיפה ללחץ על מניות הטכנולוגיה וגרמה למשקיעים להקטין סיכון. תשואת אג"ח האוצר ל־10 שנים נגעה ב־4.2% לאחר שפורסמו נתוני תביעות ראשוניות לדמי אבטלה, שיצאו נמוכים מהתחזיות.

מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה עמד על 218 אלף לשבוע שהסתיים ב־20 בספטמבר, כך מסר משרד העבודה האמריקאי אתמול (חמישי). מדובר בפחות מהתחזית של 235 אלף של כלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג'ונס, וב־14 אלף פחות מהנתון המתוקן של השבוע הקודם, שגם בו נרשמה ירידה לאחר זינוק זמני.

הנתונים החיוביים משוק העבודה, יחד עם עדכון חד כלפי מעלה של נתוני הצמיחה ברבעון השני ל־3.8%, עשויים לגרום לפדרל ריזרב להסס לפני ביצוע הורדת ריבית נוספת - צעד שפועל כזרז מרכזי לשוורים.