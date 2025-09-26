ראש הממשלה בנימין נתניהו החל הערב (שישי) את נאומו בפני העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. לאחר הנאום, צפוי נתניהו להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נאומו של ראש הממשלה בפני העצרת, מגיע ארבעה ימים לאחר ששורת מדינות הכירו במדינה פלסטינית. במהלך נאומו, צפוי נתניהו להתייחס להכרה של מדינות אלו במדינה פלסטינית, ואף להתייחס למלחמה בעזה ולמו"מ להסדר ביטחוני מול סוריה.

מיד עם עלייתו של ראש הממשלה לבימת הנאומים החלה מהומה - נשמעו שריקות בוז ועשרות בני אדם יצאו מהאולם.

משלחות עוזבות את העצרת הכללית בזמן נאומו של נתניהו / צילום: ap, Stefan Jeremiah

נתניהו מונה את הישגי ישראל: מלחמת 12 הימים תיכנס להיסטוריה

משפחות חטופינו האהובים, הנמקים במרתפי עזה. גבירותיי ורבותיי, בשנה שעברה עמדתי כאן מעל במה זו, והראיתי לכם את המפה הזו. המפה הזו מראה את הקללה של ציר הטרור של איראן. הציר הזה איים על שלום כל העולם. הוא איים על היציבות באזור שלנו, ועל עצם קיומה של מדינתי - ישראל.

איראן פיתחה במהירות תוכנית גרעין ותוכנית טילים בליסטיים מסיבית, שנועדו לא רק כדי להשמיד את ישראל - אלא גם כדי לאיים על ארה"ב, ולסחוט את אומות העולם כולן. מעזה, יחיא סינוואר שלח גלים של טרוריסטים של חמאס שחדרו לישראל ב- 7 באוקטובר, וביצעו מעשים ברבריים.

מלבנון, חסן נסראללה שיגר אלפי טילים ורקטות לערים שלנו, והטיל עליהן טרור. בסוריה, הדיקטטור הרצחני אסד, אירח את הכוחות האיראניים והטיל עלינו חגורת חנק. מתימן, החות'ים שיגרו עלינו טילים בליסטיים וחנקו את המסחר בפתח ים סוף.

אז מה קרה בשנה שחלפה? הכינו בחות'ים, כולל אתמול. חיסלנו את עיקר מכונת המלחמה של חמאס, פגענו קשות בחיזבאללה ובארסנל שלו. אתם זוכרים את הביפרים? שלחנו להם הודעה בביפרים והם הבינו את המסר ואלפי טרוריסטים נפלו לקרקע. השמדנו את מצבורי הנשק של אסד בסוריה, הרתענו את המיליציות השיעיות בעיראק, ומעל ומעבר לכל דבר אחר שעשינו בשנה החולפת, בעשור החולף, הרסנו את תוכנית הטילים הבליסטיים ותוכנית הגרעין של איראן.

אז זה המצב היום. מחצית מהנהגת החות'ים בתימן נעלמה, חוסלה. יחיא סינוואר בעזה - חוסל, חסן נסראללה בלבנון - איננו עוד, משטר אסד בסוריה - איננו עוד. המליציות בעיראק - הן עדיין מורתעות, והמנהיגים שלהם, אם הם יתקפו את ישראל, גם הן ייעלמו ממפת העולם. ובאשר למפקדי הצבא של איראן ומדעני הגרעין שלהם - גם הם אינם עוד.

מלחמת 12 הימים של ישראל עם איראן, אשר נתתי לה את השם "עם כלביא", המלחמה הזו בת שנים עשר הימים תיכנס לדפי ההיסטוריה הצבאית של העולם. הטייסים האמיצים שלנו נטרלו את מערך ההגנה האווירי של איראן, והמפציצים שלנו, ושל האמריקנים, הפציצו את מתקני הגרעין של איראן. אני רוצה לברך את הנשיא טראמפ על הפעולה האמיצה שלו. הנשיא טראמפ ואני הבטחנו שנמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני, ועמדנו בהבטחה הזו. סילקנו את האיום הקיומי לישראל, ואת האיום הנוראי הזה מלפני העולם כולו. זה היה ענן כבד שהיה יכול לגבות מחיר של מיליוני חיים בעולם.

אבל, אנחנו עדיין צריכים לעמוד על המשמר. אסור לנו לאפשר לאיראן להקים מחדש את יכולתה הגרעינית. המצבורים של האורניום המועשר של איראן, חייבים להיות מושמדים. ומחר, הסנקציות של האו"ם חייבות לשוב על כנן. תודות לנחישות של עמנו, לאומץ של חיילינו וחיילותינו ולהחלטות האמיצות שקיבלנו, ישראל שבה וצמחה מתוך נקודת החושך שלה ועשתה את הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה הצבאית. אבל לא סיימנו.

השארים האחרונים של חמאס עדיין נמצאים בעיר עזה, והם נשבעו לשוב על מעשיהם ב-7 באוקטובר שוב ושוב ושוב, על אותן זוועות. לכן ישראל חייבת לסיים את העבודה. לכן אנחנו רוצים לעשות זאת במהירות האפשרית.

גבירותיי ורבותיי, רבים בעולם כבר שכחו את 7 באוקטובר, אבל אנחנו לא שכחנו. ישראל זוכרת את 7 באוקטובר. באותו יום, גם אתם יכולים לזכור את 7 באוקטובר, אתם רואים את הסיכה שאני עונד כאן? זה QR קוד, מה שאני מבקש מכם לעשות זה להרים את הטלפונים שלכם ולעשות זום, וגם אתם תראו למה אנחנו נלחמים, ולמה אנחנו חייבים לנצח. הכול נמצא כאן.

ב-7 באוקטובר חמאס ביצע את המתקפה הנוראית ביותר על יהודים מאז השואה, הם טבחו באנשים תמימים, ומעל 40 אמריקנים תמימים ועשרות מדינות שונות שמיוצגות כאן. הם ערפו ראשים ושרפו תינוקות בעודם בחיים, שרפו תינוקות בעודם בחיים בפני ההורים שלהם. אילו מפלצות אלה? והמפלצות הללו חטפו יותר מ- 250 איש, כולל שורדי שואה, סבים, סבתות והנכדים שלהן. מי לוקח בשבי, מי חוטף סבתות והנכדים שלהן? חמאס עושה זאת!

נכון לעכשיו החזרנו 207 מהחטופים, אבל 48 עדיין נמצאים במרתפי חמאס, 20 מהם בחיים, מורעבים, מעונים לא רואים אור יום, לא מקבלים יחס אנושי. ואלה שמות 20 החטופים החיים: מתן אנגרסט, גלי וזיו ברמן - אחים, אלקנה בוחבוט, רום ברסלבסקי, נמרוד כהן, אריאל ודוד קוניו - עוד זוג אחים, גיא גלבוע-דלאל, אביתר דוד - אתם ראיתם את התמונה של אביתר דוד, כחוש. כפו עליו לכרות את קברו. מקסים הרקין, איתן הורן, שגב כלפון, עומרי מירן, איתן מור, יוסף חיים אוחנה, אלון אהל, אבינתן אור ומתן צנגאוקר.

עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לעשות משהו שמעולם לא עשיתי לפני כן. אני רוצה לדבר מהאולם הזה ישירות אל אותם חטופים באמצעות רמקולים שהצבנו בעזה, שמחוברים למיקרופון הזה, בתקווה שהחטופים האהובים שלנו ישמעו את המסר שאני שולח מכאן. אני אומר זאת קודם כל בעברית ואחר כך באנגלית.

אחינו הגיבורים, מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני פונה אליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו אתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה. החיים והחללים כאחד. לא שכחנו אתכם אפילו לשנייה, אחינו החטופים האהובים, עם ישראל נמצא אתכם. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את כולכם הביתה.

גבירותיי ורבותיי, תודות למאמצים מיוחדים של כוחות המודיעין הישראליים, המילים שלי עכשיו מועברות בשידור חי בסלולרים בעזה. אז לאלו שנשארו מבין מנהיגי חמאס, ואלו שמחזיקים בחטופינו, אני אומר להם עכשיו: הניחו את נשקיכם! שלח את עמי. שחררו את כל החטופים, את כל ה-48, שחררו את כל החטופים עכשיו ומיד! אם תעשו זאת, תחיו. אם לא תעשו זאת - ישראל תרדוף אתכם ותשיג אתכם.

גבירותיי ורבותיי, אם חמאס ייעתר לדרישות שלנו, המלחמה יכולה להיעצר מיד. עזה תהיה מפורזת, ישראל תשמור על הסדרי הביטחון, ותהיה ראשות אזרחית בשיתוף עם אזרחים מעזה ועם גורמים נוספים. כפי שאתם יודעים, המלחמה בעזה השפיעה על כל אחד מהישראלים, אבל אני בטוח שיש גם אנשים מניו יורק, מלבורן ומקומות נוספים אשר ודאי חושבים לעצמם, איך כל זה נוגע לי? והתשובה היא - זה מאוד נוגע לכם. משום שהאויבים שלנו הם גם האויבים שלכם.

בואו נעשה עוד משהו שעושים עכשיו בפעם הראשונה באו"ם. בואו נעשה חידון, חידון פתע, ונראה אם אתם יודעים את התשובות. השאלה הראשונה: מי קורא ' מוות לאמריקה'? א. איראן, ב. חמאס, ג. חיזבאללה, ד. החות'ים, ה. כולם. כולם, התשובה הנכונה היא ה', כולם. שאלה שנייה: מי רצח אמריקנים ואירופים בדם קר? האם זה א. אל קעאידה, ב. חמאס, ג. חיזבאללה, ד. איראן, ה. כולם. כל התשובות נכונות. וזו הנקודה שרציתי להעביר. האויבים שלנו שונאים את כולנו, באותה מידה. הם רוצים לגרור את העולם המודרני בחזרה לעבר החושך של אלימות, פנאטיות וטרור.

אני חושב שרבים מכם כבר מרגישים, בחברות שלכם, את העלייה של האסלאם הרדיקלי. אתם יודעים עמוק עמוק בפנים שישראל נלחמת את המלחמות עבורכם. אני רוצה לגלות לכם סוד - מאחורי דלתיים סגורות, רבים מהמנהיגים אשר בפומבי מוקיעים אותנו, בשקט בשקט מודים לנו. הם אומרים לי כמה הם מעריכים את כוחות המודיעין הנפלאים של ישראל ששוב ושוב, בזכותם נמנעות מתקפות טרור במדינות שלהם. ושוב ושוב בזכותם מצילים חיים רבים.

קצין בכיר במודיעין האמריקני אמר לי פעם: "אם ארה"ב הייתה צריכה לאסוף בעצמה את המודיעין שישראל מעבירה לנו, היינו צריכים שיהיו לנו חמש פעמים את ה-CIA". ביוני האחרון, כאשר הכינו במתקני הגרעין באיראן, הקנצלר מרץ הודה באמת ואמר שישראל "עושה את העבודה המלוכלכת עבור כולנו".

הנשיא טראמפ מבין טוב מכל מנהיג אחר שישראל וארה"ב עומדות בפני איום משותף. הוא הראה לעולם שכאשר איראן ומדינות הפרוקסי שלה הורגות וחוטפות אמריקנים, קוראות "מוות לאמריקה", שורפות דגלים אמריקניים, מנסות לרצוח את נשיא ארה"ב לא פעם אחת אלא פעמיים, הוא הראה להם שיש לזה תג מחיר. אבל למרבה הצער, מנהיגים רבים שמיוצגים כאן בחדר הזה, באולם הזה, הם מעבירים מסר שונה, כמובן בימים שלאחר 7 באוקטובר רבים מהם תמכו בישראל, אבל התמיכה הזו נגוזה מהר מאוד כאשר ישראל עשתה את מה שכל

אומה המכבדת את עצמה הייתה עושה אחרי מתקפה כל כך אכזרית. אנחנו נלחמנו בחזרה.

סערת הרמקולים בעזה

לפני הנאום, הנחה משרד רה"מ את צה"ל להציב רמקולים ברצועת עזה כדי להשמיע את נאום נתניהו באו"ם לתושבים ברצועה. במשרד רה"מ טענו שהורו לצה"ל להציב את הרמקולים בגבול עזה, בצידו הישראלי, אלא שלוחמים ששוחחו עם N12 העידו: "הרמקולים הוצבו בתוך הרצועה". הורים ללוחמים בעזה ומשפחות חטופים זעמו על ההנחיה. הורים לכ-30 לוחמים שלחו מכתב לרמטכ"ל ולשר הביטחון ובו דרשו לבטל את ההנחיה מחשש לסיכון ילדיהם, ומשפחות החטופים תקפו את המיקוד של נתניהו בעזתים ולא ביקיריהן, שעשויים גם הם לשמוע את הנאום.

ביום שני האחרון הכריזו צרפת, מלטה, לוקסמבורג, מונקו, אנדורה וסן מרינו על הכרה במדינה פלסטינית , במסגרת הוועידה הצרפתית-סעודית במטה האו"ם בניו יורק. נשיא צרפת עמנואל מקרון פתח את הוועידה והכריז ש"הכרה במדינה פלסטינית היא תבוסה לחמאס". מקרון הוסיף שצרפת תפתח שגרירות "במדינת פלסטין" - ברגע שכל החטופים ישוחררו.

צרפת היא המדינה ה-152 שמכירה במדינה פלסטינית, וה-15 שעשתה זאת מאז תחילת המלחמה. גם לוקסמבורג, מלטה, מונקו, סן מרינו ובלגיה הצטרפו למהלך - אך בבלגיה הבהירו כי ההכרה תיכנס לתוקף רק לאחר שחרור כל החטופים ופירוק של חמאס מנשקו. ביום חמישי גם בריטניה, אוסטרליה, קנדה ופורטוגל הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית. ישראל וארצות הברית החרימו את הוועידה שנפתחה רגע לפני כינוס המנהיגים בעצרת הכללית ה-80 של האו"ם.

