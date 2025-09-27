קטארגייט 2? "בנו של וויטקוף פעל לגייס מיליארדים מקטאר"

אלכס וויטקוף, בנו של השליח המיוחד של הבית הלבן סטיב וויטקוף, פעל בשנה האחרונה לגיוס מיליארדים מקרנות ממשלתיות בקטאר, איחוד האמירויות וכוויית, במקביל למאמצי התיווך של אביו בין ישראל לחמאס, כך עולה מתחקיר של הניו יורק טיימס. התחקיר שפורסם הלילה (בין שישי לשבת) חושף את רשת הקשרים הכלכליים של אלכס מול משקיעים מהמפרץ, שנוצרה בתוך כדי מלאכת התיווך הרגישה של אביו.

לפי התחקיר אלכס וויטקוף הציג לקרן ההשקעות הממשלתית של קטאר תוכנית להשקעות נדל"ן למגורים ולמסחר בארצות הברית, והוא מציין בפני משקיעים פוטנציאליים כי כבר קיבל התחייבויות למימון ממקורות הקשורים למדינות המפרץ. לפי מסמכים שהגיעו לעיתון, היקף הגיוס שעמד על כ-4 מיליארד דולר היה עשוי להניב עמלות שנתיות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, לצד רווחים משמעותיים לחברת הנדל"ן המשפחתית "קבוצת וויטקוף".

סטיב וויטקוף, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הקים את החברה כבר ב-1997, ומחזיק עדיין חלק מהבעלות בה - אף שמכר חלק ממניותיו בשנה האחרונה. בניו יורק טיימס צוין כי גם בנו השני של וויטקוף, זאק, גייס לאחרונה כספים ממשלתיים מהאמירויות עבור פעילות משותפת בתחום הקריפטו עם משפחת טראמפ.

מיליארדים מקטאר

הקשרים בין משפחת וויטקוף לקטאר החלו עוד בקדנציה הראשונה של טראמפ. לפי התחקיר, ממשלת קטאר הסתייעה בלוביסט יהודי ממוצא סורי, ג'ואי אללהם, כדי לפתוח דלתות בסביבתו הקרובה של הנשיא. במסמכים שהציג אללהם לקטארים ב-2017 הוא הגדיר את וויטקוף האב "יועץ לא רשמי" של טראמפ.

מאז הוזרמו מיליארדים מקטאר לשוק הנדל"ן במנהטן, כולל השקעות בפרויקטים של וויטקוף עצמו - וב-2023 אף רכשה הקרן הקטארית את מלון פארק לייב בניו יורק תמורת 623 מיליון דולר, עסקה שסייעה לוויטקוף האב לכסות חובות כבדים.

לצד כל אלה, בתחקיר נכתב כי אין ראיות לכך שהפעילות העסקית של בני המשפחה השפיעה ישירות על מאמצי התיווך של האב. עם זאת, עצם קיום המהלכים במקביל עורר ביקורת בארצות הברית. מהבית הלבן נמסר כי סטיב וויטקוף נמצא בתהליך יציאה מהחזקותיו העסקיות וכי הוא פועל בהתאם לכללי האתיקה. סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, דחתה את הטענות לניגוד עניינים וכינתה אותן "מסע להטיל דופי".

