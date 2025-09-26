לפי דיווח שפורסם אמש (חמישי) בניו יורק טיימס, הממשל האמריקאי דוחף לקיים חקירה פדרלית של הקרן "Open Society" של ג'ורג' סורוס, הפילנתרופ היהודי-הונגרי-אמריקני - בטענה שהיא מסיתה לאלימות ומממנת טרור.

● טראמפ הכריז: החל מאוקטובר יוטל 100% מכס על תרופות מיובאות

● הטילים הישראליים שנשלחו לקפריסין, והחברה ממגדל העמק שחשפה יכולות

בקרן טענו שהאשמות אלה חסרות ראיות, ובהצהרה רשמית מסרו כי מדובר ב"מתקפות ממניעים פוליטיים על החברה האזרחית, שנועדו להשתיק ביטוי שהממשל חולק עליו ולערער את הזכות לחופש הביטוי מהתיקון הראשון לחוקה".

התובעת הכללית פאם בונדי, שדיברה עם כתבים לצד הנשיא טראמפ בבית הלבן, סירבה להגיב לדיווח של הטיימס, והוסיפה כי "הכול מונח על השולחן כרגע".

דחיפת הממשל לחקור את הקרן של סורוס מגיעה על רקע הבחינה ההולכת וגוברת של ארגונים ליברליים, בעקבות ההתנקשות בפעיל הימין השמרני צ'ארלי קירק. טראמפ עצמו התייחס לסורוס ואמר: "סיפורים שאני קורא מדברים עליו כל הזמן, אז אני מניח שהוא המועמד הסביר".

נשיא ארה"ב אף אמר השבוע שהוא מתכנן להורות על פירוק "רשתות הטרור המקומיות", שלטענתו ממומנות על ידי קבוצות שמאל המסיתות לאלימות נגד שמרנים. הוא אף חתם על צו נשיאותי המכריז על תנועת השמאל אנטיפה כ"ארגון טרור מקומי" ואיים לחקור ולהעמיד לדין את אלה התומכים בה כלכלית.

סורוס בנה במשך עשורים את הקרן הפילנתרופית שלו וקידם אג'נדה ליברלית ודמוקרטית ברחבי העולם. מדובר למעשה ברשת של מספר גופים פוליטיים, עם הוצאות של יותר מ-24 מיליארד דולר, שבין היתר השקיעה בפעילות גם בישראל.

פורסם לראשונה ב-N12