עומסים כבדים בתל אביב ובגוש דן: החלו העבודות בסמוך לנתיבי איילון

עומסים כבדים דווחו היום (א') בתל אביב ובגוש דן לנוכח העבודות שמבוצעות בגשר השלום בסמוך לנתיבי איילון. חברת נתיבי איילון הודיעה שהחל מחצות הלילה ועד ליום שלישי ב-16:00 צומצמו נתיבי הנסיעה על גשר השלום בתל אביב-יפו לנתיב נסיעה אחד בלבד, ונחסמה העלייה אליו מאיילון דרום. זאת, במסגרת עבודות להחלפת תפרים בגשר, כחלק מעבודות לשיקומו.

הסדרי התנועה החדשים כוללים הנחיות לבאים מכיוון תל אביב מערב (דרך בגין קפלן) - להם לא מתאפשרת הירידה לאיילון צפון, ולבאים מכיוון מזרח (דרך השלום) - להם לא מתאפשרת הירידה לאיילון דרום. הפנייה ימינה ביציאה מאיילון דרום לכיוון דרך מנחם בגין נשארה פתוחה. בתוך כך, לא מתאפשרת פנייה שמאלה ביציאה מאיילון דרום לגשר השלום וגם היציאה מאיילון צפון שמאלה לכיוון דרך מנחם בגין צומצמה לנתיב אחד בלבד.

מחברת נתיבי איילון נמסר כי "העבודות יבוצעו בליווי פקחי תנועה ובתיאום עם משטרת ישראל. במהלך העבודות תתאפשר תנועת התחבורה הציבורית והולכי הרגל כסדרה, ולנהגים מומלץ להתעדכן בזמן אמת באפליקציות התנועה".

לפי ההודעה, "במסגרת הפעולה ההנדסית, יוחלפו תפרים באורך כולל של 40 מטר מטרים ובמשקל כולל של כ-13 טון. תהליך ההתקנה כולל את פירוק התפר הישן, ביצוע קידוח, יציקת בטון והרכבת התפר החדש . העבודות מבוצעות כחלק מפרויקט שדרוג מרחב השלום, שמובילים משרד התחבורה, עיריית תל אביב-יפו וחברת נתיבי איילון".

השינוי החל לאחר השבעת הממשלה

מוקדם יותר החודש החברה הודיעה על חסימת נתיבי איילון וכביש החוף במוקדים שונים בצוהרי שישי. אלו, מצטרפים לעבודות שבוצעו באמצע השבוע, במקום בשבת, להנפת גשרים מוקדם יותר השנה, כמו במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים וכן בפיתוח מתחם האלף בראשון לציון.

בעבר עבודות מסוג זה בוצעו במהלך השבת והחג כדי לא להפריע לתנועה, אך מעט לאחר השבעת הממשלה הנוכחית פרץ עימות בין בקשות רכבת ישראל לעבודות בשבת כדי לצמצם פגיעה במשק ובין הסיעות החרדיות שהתרעמו לנוכח העבודות. בסופו של דבר, השרים התחייבו להביא לצמצום העבודות הללו. הדבר חלחל, ולפי גורמים בענף בחברות התשתית פעמים רבות אפילו לא מגישים בקשה מתאימה, אלא מראש מתכננים מבצעים לשעות הלילה והצוהריים לפני כניסת השבת.