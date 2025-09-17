בלשכתה של רגב מחפשים מזה זמן הישג משמעותי לפני הבחירות כדי למצב את רגב כשרה פעלתנית במשרד התחבורה, שבו בניגוד לאינטרס פוליטי שלפני בחירות, פרויקטים מתוכננים לטווח רחוק ויהיו מוכנים בעוד שנים, וגם הם נוטים להתעכב בזמן ולתפוח בתקציב. כך, לאחרונה רגב חנכה את תכנון קו הרכבת לקרית שמונה אף שעדיין אין תקציב לביצועו, היא הציגה רשת למטרוניות בכל הארץ אף שתוקצב רק תכנונם, ואמורה היתה להניח אבן פינה לעבודות המטרו - פרויקט שאליו היא בכלל התנגדה.

השבוע היא החלה לקדם רפורמה חדשה שבמסגרתה חברת אובר תורשה לפעול בישראל. ישראלים רבים שמבקרים בערים גדולות בחו"ל נהנים מהשירות שחולל תחרות ומציע מחירים אטרקטיבים. ואולם, הרפורמה רחוקה מביצוע, היא בוסרית, שנויה במחלוקת ומצריכה אומץ להתעמת עם נהגי המוניות וועדיהם החזקים שלהם גם כוח במרכז הליכוד.

הרפורמה רחוקה ממימוש

כך, לפני ההכרזה הפומפוזית רגב בסך הכל הורתה על הקמת צוות מקצועי לבחינת המהלך שיכלול מפגש עם החברות אובר וליפט שמציעות שירות דומה וגיבוש המלצות. אנשי המקצוע במשרד התחבורה כבר ישבו על כך בעבר. בעשור הקודם נרשם עימות מתוקשר בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר התחבורה דאז ישראל כץ.

בתחקיר שומרים שפורסם בשנת 2022 עלה כי במהלך נסיונה לחדור לישראל, החברה הצליחה להגיע עד לנתניהו במסגרת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס בשנת 2016. אז כץ התנגד לפי הערכות, בשל הכוח של נהגי המוניות בליכוד והזהיר שיידרש פיצוי של כ-8 מיליארד שקלים לנהגים שמשלמים רשיון למונית במאות אלפי שקלים ואמורים להתחרות מול נהגי רכב פרטי.

בנוסף, מחקרים שפורסמו בעולם הראו שפעילות כמו של אובר מחמירה את בעיית הפקקים בשל העובדה שכלי רכב רבים מצטרפים לנסיעות מרובות בכבישים כדי "לחפש" נוסעים באזורים המבוקשים והגדושים ביותר או כדי לנסוע מלקוח אחד לשני, וכי נוסעים רבים בשירות לא מחליפים את הרכב הפרטי בו אלא את השימוש בתחבורה ציבורית ובאמצעים אחרים - כלומר, בסופו של דבר יותר אנשים נוסעים בכלי רכב פרטיים בניגוד למגמה הרצויה בכבישים. ואולם, כאמור, בכל אופן הרפורמה כה רחוקה ממימוש עד שלפי גורמים בענף השיחות עם החברה אפילו עוד לא החלו.

העימות בין משרד התחבורה לנהגי המוניות

במקביל וברקע, בין משרד התחבורה לנהגי המוניות קיים עימות אחר על תעריפי הנסיעה. התעריפים בתוך הערים אמורים לרדת בכמעט 5% לצד עלייה של שקל וחצי לכל קילומטר מעבר ל-10 ק"מ נסיעה. המודל החדש הביא את נהגי המוניות לתקוף את רגב ולאיים בתקשורת לסגור חשבון בפריימריז, ועכשיו נראה שמגיעה התגובה הקשה של רגב בעימות.

לצד התעריפים שהשתנו, נהגי המוניות נפגעים גם מתופעת הדרייברים בחברה החרדית כשנהגים מסיעים נוסעים ללא רישיון מתאים, באמצעות הוואטסאפ והטלגרם ובתשלום במזומן. לא רק שהתופעה פוגעת בהם - היא כמובן לא חוקית ועלולה לסכן את הנוסעים. מנגד, גם בשוק המוניות קיימים פערים רבים: האכיפה דלילה ותלונות נערמות במשרד התחבורה על נהגים שרימו ועקצו תיירים, בכמה מקרים אף נוהלה חקירה בנושא; תלונות אחרות הן על כאוס נהגי המוניות בנתב"ג ועל תלונות של נוסעים על כך שבניגוד לחוק נהגים לא מסכימים להפעיל מונה. כך, השירות שנותר פעמים רבות מאחור, פותח ואקום שמזמין יוזמות חדשות לשכלול השוק ולנסיון לחולל בו תחרות נוספת שעשויה לשפר את השירות ולהוריד מחירים.

"היא רוצה למצוא פתרון לקבוצה של מצביעים פוטנציאליים"

זוהר גולן, יו"ר התאגדות נהגי המוניות בפורום העצמאים מבית ההסתדרות, הגיב בחריפות ליוזמת רגב החדשה "מדובר במהלך שיעניק לגיטימציה לכל הנהגים הלא חוקיים של תופעת "הדרייברים", שקיים כמובן בעיקר במגזר החרדי - זו האמת שמירי רגב מנסה להסתיר", הוא מאשים, "היא לא סתם שולפת פתאום את שירות אובר, אלא היא רוצה למצוא פתרון לקבוצה של מצביעים פוטנציאליים וקבוצת הלחץ החרדית לקראת הבחירות הקרובות. רגב לא דואגת למצב התחבורה הציבורית אלא מנסה להכשיר בדלת האחורית עבריינים כדי לגרוף הון פוליטי אישי".

בכל אופן, בזמן שבמשרד התחבורה מקדישים משאבים ניהוליים בניסיון להכניס שירות שנוי במחלוקת לישראל, במשרדי הממשלה נדהמו לגלות שמהירות התחבורה הציבורית ירדה בשנה האחרונה במטרופולינים גוש דן וירושלים.

בינתיים, קצב ההוצאה על סלילת נתיבים יעודיים לאוטובוסים הוא כ-400 מיליון שקל בכל שנה, זאת בעוד שתכנית חומש שהתקבלה בשנת 2022 תוקצבה ב-6 מיליארד שקל. גם 250 מיליון שקל שהוקצו לתוספות של קווים ותדירויות באוטובוסים עדיין לא מומשו השנה כשזו נכנסת לרבעון האחרון שלה. בזמן שקצב גידול האוכלוסיה כאן הוא הגבוה במערב והתחבורה הציבורית רחוקה מלתת פתרונות, גם מכוניות האובר יעמדו בפקקים ולא יתנו פתרון. אלא שהשיפור הנדרש והדחוף בנסיעה בתחבורה הציבורית, שנרשמו בה 900 מיליון נסיעות בשנה שעברה, לא מעוררת דיון ציבורי כה נלהב כמו עוד שליפה שמהווה חלק מקמפיין כשהוא בוסרי ושנוי במחלוקת.