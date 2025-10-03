בוורלי הילס מקדמת במרץ פרויקט יוקרה חדש בשווי 10 מיליארד דולר

מיזם נדל"ן יוקרתי שחיכו לו זה זמן רב, יוצא לדרך בבוורלי הילס והוא בוחן את גבולות התיאבון של העיר העשירה בקליפורניה למגורים ולחנויות יוקרה.

הפרויקט, המשתרע על שטח של כ־70 דונם סמוך לרודיאו דרייב, הוא מהיקרים מסוגו בארה"ב. הוא נקרא One Beverly Hills ויכלול מלון יוקרתי של רשת Aman, דירות עם מרפסות ענק ובחלק מהמקרים גם בריכות פרטיות. האתר יכלול גם כ־18 אלף מ"ר של חנויות מעצבים ומסעדות.

"נדיר מאוד לקבל את ההזדמנות, לדמיין ולבצע חזון של לב עיר חדש כמו בוורלי הילס", אמר ג’ונתן גולדשטיין, מנכ"ל Cain International - חברת ניהול נכסים מלונדון שהיא יזמית הפרויקט יחד עם חברת הנדל"ן Oko Group ממיאמי.

רובע הקניות המפורסם של בוורלי הילס הוא אחד מהשווקים החזקים ביותר של מותגי יוקרה בארה"ב, אך הולך ונהיה קשה יותר לחברות למצוא שטח פנוי לפתוח בו חנויות. הסיבה לכך היא שרבות מהן, כולל הקונגלומרט הצרפתי LVMH, השקיעו מאות מיליוני דולרים ברכישת נדל"ן באזור.

על פי ראיין הולי, מתווך מסחרי מחברת השירותים JLL, שיעור התפוסה של החנויות ברודיאו דרייב עומד על 99%, ומחיר השכירות הממוצע הוא כ-1,000 דולר לרגל רבוע - מה שמציב את רודיאו דרייב כאזור היקר ביותר בארה"ב אחרי השדרה החמישית וטיימס סקוור בניו יורק.

One Beverly Hills נבנה על שטח שהיה שומם זה זמן רב, ונחשב ל"שער" לרובע הקניות של בוורלי הילס. הוא יוסיף עד 45 חנויות יוקרה ומסעדות לאזור. כ־40% מהשטחים המסחריים כבר הושכרו עם תחילת הבנייה.

"זו הזדמנות עצומה למותגים נוספים להיכנס לשוק", אמר הולי. "התוספת למלאי שטחי המסחר היא מבורכת ונחוצה".

אחד השוכרים הראשונים שחתמו הוא מותג האופנה האיטלקי דולצ'ה וגבאנה שיפתח חנות חדשה בפרויקט, תוך שמירה על הנוכחות הקיימת שלו ברודיאו דרייב. גולדשטיין אמר כי הוא מצפה לראות מותגים שכבר פועלים בעיר שיפתחו חנויות נוספות בפרויקט, כדי למשוך לקוחות מקומיים עשירים שמעדיפים להימנע מהמוני התיירים או מבעיות החניה של רודיאו דרייב.

גם מסעדות יוקרתיות מצטרפות לפרויקט: Casa Tua Cucina - שוק איטלקי שהוקם במיאמי, וכן Los Mochis - מותג מבריטניה עם מיזוג של מטבח מקסיקני ויפני. שניהם כבר חתמו על חוזי שכירות.

גולת הכותרת: מלון Aman היוקרתי

צ’רלי קונייבר, שותף בחברת הייעוץ הקמעונאי Odyssey Retail Advisors, סיפר שהוא מייצג שני לקוחות שמתעניינים בשכירת שטח בפרויקט. אחד רואה בכך הזדמנות להיכנס לשוק היקר של בוורלי הילס, והשני שוקל לעבור מהמיקום הנוכחי שלו בעיר כדי ליהנות מהמסעדות ושאר השירותים שיציע הפרויקט, כולל חניה נרחבת.

הפרויקט יכלול גם 40 דונם של גנים בוטניים ושטחים פתוחים, שכמחצית מהם יהיו פתוחים לציבור.

המרכז של הפרויקט יהיה Aman Beverly Hills, הסניף הראשון של רשת המלונות היוקרתית בחוף המערבי. המלון יכלול 78 סוויטות ושני מגדלי מגורים ממותגים, עם פחות מ־200 דירות בסך הכול.

המחירים לדירות נעים בין 20 מיליון דולר ליותר מ־40 מיליון דולר - הרבה מעל מחירי היוקרה הרגילים בבוורלי הילס, שם הדירה היקרה ביותר שנמכרה לאחרונה נסגרה ב־14.8 מיליון דולר, לפי אתר Zillow.

על פי Cain, המגדל הראשון כבר מתקרב לשווי של מיליארד דולר במכירות והתחייבויות.

תושבי המתחם ייהנו גם מגישה למועדון פרטי שיכלול ספא, מסעדות. גולדשטיין אומר שהמועדון צפוי להיות מתומחר בדומה למחירים בניו יורק, שם עלות ההצטרפות היא 200 אלף דולר ודמי חבר שנתיים של 20 אלף דולר.

הצפי לסיום: עד אולימפיאדת 2028

הבנייה החלה בתחילת השנה שעברה, והצפי הוא שהפרויקט יושלם עד פתיחת המשחקים האולימפיים של 2028 בלוס אנג’לס. בפרויקט נעשה שימוש בחומרים עמידים בפני אש ומערכות אגירת מים, בגלל סכנת שריפות. אזור בוורלי הילס לא נפגע קשה בגלי השריפות האחרונים שפקדו את לוס אנג’לס.

בנוסף, Cain רכשה ומשפצת את מלון בוורלי הילטון, אשר מארח את טקס פרסי גלובוס הזהב מדי שנה. גם מלון ולדורף אסטוריה נמצא בשטח הפרויקט, אך הוא בבעלות ותפעול נפרדים.

העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת ביותר מ־10 מיליארד דולר, לפי מקור המקורב לנושא. את המימון מספקות JPMorgan Chase ו־Vici Properties.