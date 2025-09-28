אחרי גיוס הענק, חברת המצלמות המיוצבות לתעשייה הביטחונית נקסט ויז'ן מבקשת לאשר תגמול חריג למנכ"ל מיכאל גרוסמן - אופציות בשווי של 15 מיליון שקל.

● החברה הישראלית שהכפילה את שוויה, וזו שממשיכה במומנטום החיובי

במסגרת המהלך, שזקוק לאישור האספה הכללית שתערך בעוד כחודש, תקצה החברה הביטחונית לגרוסמן, שהוא גם אחד ממייסדיה, 250,000 אופציות - אותן יוכל להמיר למניות תמורת 146.7 שקל לאופציה, נמוך בכ-2.5% ממחיר המניה כיום. כלומר, האופציות, אותן הוא יוכל להתחיל לממש רק בעוד שנתיים, כבר נמצאות בכסף.

בנקסט ויז'ן מסבירים את המהלך כתגמול על גיוס הענק אותו היא ביצעה מוקדם יותר החודש. במסגרת הגיוס, היא גייסה סכום של כמעט 1.4 מיליארד שקל באחת ההנפקות הגדולות ביותר בבורסה המקומית בשנים האחרונות. בנוסף, מציינים בחברה את השכלתו, כישוריו, ניסיונו והיכרותו עם החברה ככאלו המצדיקים "יצירת תמריצים ראויים".

לא הפעם הראשונה

זו אינה הפעם היחידה שבה גרוסמן מקבל אופציות, כשהאחרונה שבהן אירעה בתחילת השנה האחרונה, אז הקצתה נקסט ויז'ן לגרוסמן אופציות בשווי של 5 מיליון שקל. זאת, לאחר שהחברה נאלצה להתפשר במעט על גובה התגמול בעקבות התנגדות המוסדיים - מה שמעלה את השאלה כיצד הם יגיבו הפעם.

בשלוש השנים האחרונות מימש גרוסמן מניות נקסט ויז'ן בהיקף של כ-157 מיליון שקל. אלו הצטרפו לשכר שנתי של כ-9.5 מיליון שקל אותו הוא קיבל בשנה החולפת, מחציתו בדמות תגמול הוני (האופציות שהוענקו לו). אם תאושר הקצאת האופציות הנוכחית, צפויה עלות שכרו של גרוסמן לעמוד בשנת 2025 על כ-9.7 מיליון שקל.

ברקע, הזינוק המטאורי בשוויה של החברה בשנים האחרונות, בצל ביצועיה החזקים והעניין הגובר בציוד ביטחוני. רק בשנה האחרונה קפצה מניית נקסט ויז'ן ביותר מ-260% תוך שהיא משלימה זינוק של כ-1,800% בשלוש השנים האחרונות, אשר הביאו אותה לשווי של כ-13.7 מיליארד שקל. אם לא יהיה שינוי חריג של הרגע האחרון, מניית החברה אף צפויה להצטרף למדד ת"א 35 היוקרתי בעדכון המדדים הקרוב בתחילת חודש נובמבר.