אחרי כמעט שנתיים מתחת לרדאר, אידו ג'ינו, שהקים את חברת RapidAPI כשהיה בן 17 בלבד והוביל אותה לשווי של מיליארד דולר לפני שנמכרה, חושף היום את הסטארט-אפ החדש שלו - Datawizz. החברה מתמקדת בהתמודדות עם אחת הבעיות הכי מכבידות במהפכת הבינה המלאכותית: העלויות הגבוהות והיעדר העקביות בתוצאות של מודלי שפה גדולים (LLMs).

● אידו ג'ינו הספיק להקים חד־קרן בגיל 17, וגם לצפות בו מתפרק מהצד. עכשיו הוא בדרך למיזם חדש

● לצד גל האקזיטים ההיסטורי בהייטק הישראלי, מגמת ההאטה בגיוסי ההון נמשכת

● המקרה של 8200 וההנחיה שלא בוצעה: האם המדינה התמכרה למיקרוסופט?

כך, הפלטפורמה שפיתחה החברה פועלת כשכבת ביניים בין הארגון למודל, ומייצרת באופן אוטומטי מודלים קטנים וממוקדים, שנבנים מתוך הידע הרלוונטי בלבד. המערכת יודעת לנתב את השאילתות אל המודל המתאים ואף לתקן טעויות, ובכך לא רק להפחית בעלויות ובצריכת האנרגיה אלא גם לשפר את רמת הדיוק של התוצאות. לצד זאת, הפלטפורמה מאפשרת להריץ את אותם מודלים מצומצמים גם על מחשבים אישיים או טלפונים ניידים, כך שהמידע נשאר במכשיר ובכך מצטמצמת גם התלות בחברות כמו OpenAI או אנתרופיק.

החברה מפרסמת היום גם השלמת סבב גיוס סיד בגובה של 12.5 מיליון דולר, בהובלת קרן Human Capital ובהשתתפות BGV, 91VC והמשקיעים הישראלים אריה מרגי ואדי שלו. לפי החברה ההון ישמש להרחבת הצוות, העמקת הפיתוח הטכנולוגי והאצת החדירה לשוקי מפתח בארה״ב ובאירופה.

כיום מעסיקה החברה ארבעה עובדים בלבד ופועלת מסן פרנסיסקו ותל אביב, אך לדבריה היא כבר מדווחת על לקוחות ראשונים בתחומי הפינטק, המסחר המקוון וה־SaaS. עבור ג'ינו, בן 26, מדובר בפרק חדש לאחר תקופה סוערת: זאת כאמור אחרי שב־2023 עזב את תפקיד המנכ״ל בחברת התוכנה שהקים RapidAPI, זאת בעקבות חילוקי דעות עם המשקיעים, כאשר שנה מאוחר יותר נמכרו נכסי החברה לנוקיה.