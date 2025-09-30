ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה לפני טראמפ, נתניהו נפגש עם בכירים בהייטק האמריקאי. מה היה שם?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנימין נתניהו

עוד לפני טראמפ, נתניהו נפגש עם בכירים בהייטק האמריקאי. מה היה שם?

בין הנוכחים במפגש: יועץ בכיר לשעבר בפלנטיר, מנכל חברת פינטק צומחת וגם משקיעי הון סיכון - רבים מהם מהמעגל הקרוב של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ

מיטל וייזברג 07:09
ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים בבית הלבן / צילום: ap, Jonathan Ernst
ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים בבית הלבן / צילום: ap, Jonathan Ernst

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש שלשום (א') בניו יורק עם קבוצת משקיעים ומנהלי חברות טכנולוגיה אמריקאים לדיון על עתיד הבינה המלאכותית והשפעתה האפשרית על הכלכלה והביטחון של ישראל. הפגישה התקיימה במסגרת ביקורו של נתניהו בארה"ב והוגדרה על ידי גורמים שהיו מעורים בה כשיחה לא פורמלית אך עניינית עם בכירים מתעשיית ההייטק האמריקאית, כך לפי בלומברג.

השקל שבר שיא של שלוש שנים לאחר הצהרת טראמפ ונתניהו. מה תעשה הבורסה?

בין המשתתפים בפגישה היו יעקב הלברג, יועץ לשעבר בחברת הדאטה פלנטיר, שמועמד לכהן בתפקיד בכיר במחלקת המדינה האמריקאית, בתחום הצמיחה הכלכלית, האנרגיה והסביבה. הלברג נחשב לתומך בולט של ישראל והוא ממתין כעת לאישור הסנאט כדי להיכנס רשמית לתפקידו. יש לציין כי המיליארדר פיטר תיל', ממקימי פלנטיר ומי שמכהן כיו"ר החברה, נחשב בעצמו מקורב לנתניהו.

לצד הלברג נכחו בפגישה גם אריק גלימן, מנכ"ל חברת הפינטק Ramp, וכן היזמים אריק וו וקית’ רבואה, ממייסדי חברת הנדל"ן המקוונת OpenDoor. עוד נכחו גיירמו ראוך, מנכ"ל חברת מחשוב הענן Vercel, וג’וש וולף, שותף מייסד בקרן ההון סיכון Lux Capital.

הקשר הפוליטי

לפי גורמים, הדיון במפגש התמקד בשאלה כיצד ניתן לרתום את ההתפתחויות המהירות בתחום הבינה המלאכותית לחיזוק הכלכלה הישראלית ולשמירה על יתרונה הטכנולוגי של ישראל במישור הביטחוני. לדברי המשתתפים, הפגישה התנהלה באווירה "חופשית ופתוחה" ונתניהו הגיע אליה בלוויית שני יועצים בלבד. עוד לדבריהם, המפגש הוא תוצר של יוזמה שנועדה ליצור ערוץ בלתי אמצעי בין קובעי המדיניות בישראל לבין משקיעים ואנשי טכנולוגיה בארה"ב ולהבין טוב יותר את מגמות ההשקעה והחדשנות בשוק הגלובלי.

הקשר הפוליטי מוסיף ממד נוסף לחשיבות הפגישה. חלק מהנוכחים נמנים עם המעגל הקרוב של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וממלאים או כאמור עתידים למלא תפקידים בכירים בממשלו. רבואה לדוגמה משתייך לקבוצת משקיעים ויזמים הידועה כ"מאפיית פייפאל", שמילאה תפקיד מרכזי בעיצוב סביבת קבלת ההחלטות של טראמפ בתחומי הטכנולוגיה והכלכלה.