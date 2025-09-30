ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש שלשום (א') בניו יורק עם קבוצת משקיעים ומנהלי חברות טכנולוגיה אמריקאים לדיון על עתיד הבינה המלאכותית והשפעתה האפשרית על הכלכלה והביטחון של ישראל. הפגישה התקיימה במסגרת ביקורו של נתניהו בארה"ב והוגדרה על ידי גורמים שהיו מעורים בה כשיחה לא פורמלית אך עניינית עם בכירים מתעשיית ההייטק האמריקאית, כך לפי בלומברג.

● השקל שבר שיא של שלוש שנים לאחר הצהרת טראמפ ונתניהו. מה תעשה הבורסה?

בין המשתתפים בפגישה היו יעקב הלברג, יועץ לשעבר בחברת הדאטה פלנטיר, שמועמד לכהן בתפקיד בכיר במחלקת המדינה האמריקאית, בתחום הצמיחה הכלכלית, האנרגיה והסביבה. הלברג נחשב לתומך בולט של ישראל והוא ממתין כעת לאישור הסנאט כדי להיכנס רשמית לתפקידו. יש לציין כי המיליארדר פיטר תיל', ממקימי פלנטיר ומי שמכהן כיו"ר החברה, נחשב בעצמו מקורב לנתניהו.

לצד הלברג נכחו בפגישה גם אריק גלימן, מנכ"ל חברת הפינטק Ramp, וכן היזמים אריק וו וקית’ רבואה, ממייסדי חברת הנדל"ן המקוונת OpenDoor. עוד נכחו גיירמו ראוך, מנכ"ל חברת מחשוב הענן Vercel, וג’וש וולף, שותף מייסד בקרן ההון סיכון Lux Capital.

הקשר הפוליטי

לפי גורמים, הדיון במפגש התמקד בשאלה כיצד ניתן לרתום את ההתפתחויות המהירות בתחום הבינה המלאכותית לחיזוק הכלכלה הישראלית ולשמירה על יתרונה הטכנולוגי של ישראל במישור הביטחוני. לדברי המשתתפים, הפגישה התנהלה באווירה "חופשית ופתוחה" ונתניהו הגיע אליה בלוויית שני יועצים בלבד. עוד לדבריהם, המפגש הוא תוצר של יוזמה שנועדה ליצור ערוץ בלתי אמצעי בין קובעי המדיניות בישראל לבין משקיעים ואנשי טכנולוגיה בארה"ב ולהבין טוב יותר את מגמות ההשקעה והחדשנות בשוק הגלובלי.

הקשר הפוליטי מוסיף ממד נוסף לחשיבות הפגישה. חלק מהנוכחים נמנים עם המעגל הקרוב של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וממלאים או כאמור עתידים למלא תפקידים בכירים בממשלו. רבואה לדוגמה משתייך לקבוצת משקיעים ויזמים הידועה כ"מאפיית פייפאל", שמילאה תפקיד מרכזי בעיצוב סביבת קבלת ההחלטות של טראמפ בתחומי הטכנולוגיה והכלכלה.