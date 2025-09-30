יום המסחר האחרון בשבוע המסחר המקוצר ייפתח על רקע מסיבת העיתונאים ההיסטורית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו אמש (ב'), בה הוכרזה יוזמת שלום חסרת תקדים הכוללת שחרור כל החטופים, פירוז עזה והפסקת לחימה.

על פי התוכנית, 72 שעות מרגע חתימת ההסכם ישוחררו כלל החטופים, עזה תנוהל בידי ממשל זמני בשיתוף גורמים בינלאומיים. טראמפ ציין כי התוכנית זוכה לתמיכת מדינות ערב וכי היא עשויה להוות קרש קפיצה להרחבת מעגל השלום באזור.

הנעלם הגדול הוא כיצד ישיב חמאס להצעה, שמשמעותה אובדן שליטתו ברצועת עזה. טראמפ הזהיר כי אם חמאס יסרב, לישראל תהיה "התמיכה המלאה שלנו" להשמיד את הארגון. סביר להניח שהתמונה תתבהר בימים הקרובים.

"הסכם ידחוף את הבורסה המקומית קדימה לשיאים חדשים"

בשווקים בינתיים מתמחרים את התרחיש האופטימי. זה התחיל כבר ביום ראשון, עם שיאים יומיים שלא נראו בבורסה כבר שנים. ת"א 125 קפץ ב-3%, מניות הביטוח ביותר מ-7% ומניות הבנקים בקרוב ל-5%. אתמול, כשהשווקים בעולם חזרו מחופשת סוף השבוע, הבורסה המקומית סגרה בירידות קלות והתנועה המשמעותית עברה לשוק המט"ח. עוד בשעות הבוקר התחזק השקל, אך ככל שחלפו השעות המגמה הלכה והתרחבה. לאחר דברי טראמפ ונתניהו, ירד שער הדולר אל מתחת ל-3.29 - הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה זה יותר משלוש שנים.

יוטב קוסטיקה, מנהל ההשקעות הראשי והמנכ"ל של מור קרנות נאמנות אמר אתמול לגלובס כי: ״הסכם ידחוף את הבורסה המקומית קדימה לשיאים חדשים ויתמוך בשקל, אך צריכים להמתין לראות שהפעם זה אכן יתרחש. אם לא נראה הסכם, צריך לקחת בחשבון שהסיכון של השוק הישראלי יגבר לאור מגמת החרם העולמי - סיכונים שלא נראה שמגולמים במלואם כרגע במחירי המניות".

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, התייחס אף הוא לאירועים ואמר: ״אנו לא רוצים לרתום את העגלה לפני הסוסים, אבל הסדרה ביטחונית ואופק מדיני פירושה שקל חזק ומתחזק - ובעולם שכזה, בנק ישראל יידרשו לאסטרטגיה עדכנית בשוק המט"ח". כעת ניתן רק לחכות ולראות כיצד יגיבו הבורסה המקומית ושוק המט"ח עד להתבהרות התמונה.

גם הנגיד מחכה להתפתחויות

ברקע האירועים בוושינגטון, מסר אמש בנק ישראל את החלטת הריבית ואת תחזיות המאקרו המעודכנות שלו. בהודעת הוועדה המוניטרית ובדברי הנגיד שלאחר מכן המסר היה ברור: כל עוד המלחמה נמשכת, הפחתות הריבית הולכות ומתרחקות. המסר המרכזי היה שבנק ישראל נמצא בעמדת המתנה בנוגע להתבהרות האופק המדיני והביטחוני.

"התארכות הלחימה בעזה למשך זמן ממושך יותר תתבטא בצמיחה נמוכה יותר, בתוואי אינפלציה ובריבית גבוהים יותר, בהתרחבות הגירעון בתקציב המדינה והעמקה בסיכונים הכלכליים. מאידך, אם השיחות המתקיימות בימים אלו יבשילו לכדי הסכם הפסקת אש וסיום מהיר של המלחמה, הדבר יקל על מגבלות ההיצע במשק, מה שיתמוך בהרחבת הפעילות", נכתב בתחזית של חטיבת המחקר של הבנק.

בשורה התחתונה, הסכם אפשרי עשוי לקצר את תקופת ההמתנה של בנק ישראל ולקרב את הפחתת הריבית. הודעת הריבית הבאה מתוכננת ל-24.11, והיא האחרונה לשנה זו. עד אז יפורסמו מדדי המחירים לצרכן לחודשים ספטמבר ואוקטובר, שיצביעו על קצב האינפלציה. אתמול בנק ישראל עדכן לשלילה את התחזית שלו לסוף השנה, כך שהאינפלציה תעמוד על 3% - 0.4% יותר מאשר בהחלטה הקודמת.

בראיון לגלובס לאחר ההחלטה, אמר פרופ' אמיר ירון כי הסכם לסיום המלחמה יקרב את הפחתת הריבית, אך הוא לא בהכרח יספיק לשם כך: "אם יש הסכם שמביא לביטחון בר קיימא, לצד שיפור הסנטימנט אנחנו נראה כנראה את מגבלות ההיצע מתמתנות, וזה יסייע גם לפעילות וגם כנראה להורדת האינפלציה.

"עם זאת, שאר הדברים לא בהכרח יהיו קבועים, ולכן הבהרנו שזה גם תלוי בהתפתחויות של צד הביקושים. כרגע אנחנו רואים ביקושים ערים לצד מגבלת היצע, ולכן אנחנו נצטרך גם לבחון איך התהליכים האלה מתקדמים. חשוב לי להדגיש שאנחנו מנסים תחת כל תרחיש לזהות מגמה כלכלית בהירה יותר וזה כולל את כל המנעד".

הנגיד התייחס גם להתחזקות של השקל ולאפשרות שביום שאחרי המלחמה הביקושים יעלו וייצרו לחצים אינפלציוניים חדשים: "אנחנו כבר ראינו איזשהו תיסוף מצד אחד וזה מסייע להורדת האינפלציה. מצד שני, יכול להיות שיתגברו הביקושים. מצד שלישי, יכול להיות שגם אם יהיה הסכם ייקח תקופה עד שנראה את מגבלות ההיצע משתחררות. לכן, כל התהליכים האלה ישפיעו באיזשהו טווח על האינפלציה, וזה בדיוק רמת אי-הוודאות שאנחנו נמצאים בה כרגע, כשאנחנו לא יודעים איך בדיוק ההסכם הזה מתגבש".

המגמה מוול סטריט מסייעת

בנוסף להתפתחויות בזירה הגיאו-פוליטית, הבורסה בת"א תזכה לרוח גבית חיובית מהנעשה בעולם ובעיקר מוול סטריט. אמש עלה הדאו ג'ונס ב-0.2%, ה-S&P500 טיפס ב-0.3% והנאסד"ק קפץ ב-0.5%. זאת חרף האפשרות של השבתת הממשל כבר בסוף השבוע הנוכחי.

כשנותר יום מסחר אחד בלבד, וול סטריט בדרך לסגור חודש חיובי במיוחד בספטמבר - בניגוד לסטטיסטיקה השלילית שלו בפרספקטיבה היסטורית. נאסד"ק קפץ ביותר מ-5% וכך גם מדד הדגל S&P 500. בשוק תולים את המגמה החיובית במספר גורמים, ובהם חזרת הפד למתווה הפחתות הריבית והשקעות הענק בתחום הבינה המלאכותית.

העליות החדות בוול סטריט תורמות להתחזקות השקל מול הדולר. הסיבה נעוצה בפעילות הגידור של הגופים המוסדיים, המבקשים לאזן את חשיפת תיקי ההשקעות למט"ח. כאשר שווי הנכסים בחו״ל מטפס בעקבות העליות מעבר לים, המוסדיים נדרשים לבצע התאמות - הם מוכרים דולרים כדי לצמצם את רמת החשיפה המטבעית.