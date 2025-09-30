מומחים חוששים: אנחנו לקראת החמרה במגפת החצבת

מגפת החצבת הרימה בשבוע שעבר את ראשה הקטלני, כאשר ארבעה פעוטות נפטרו מן המחלה, שישה מתחילת ההתפרצות. לפי מספר מקרי המוות נראה כי ההתפרצות גדולה ממספר החולים המדווחים, וכעת ישנם כ-3,500-6,000 חולים בישראל, רובם המוחלט אינם מחוסנים.

● "כשהנכדים שלנו ישמעו שאנשים מתו מסרטן, הם יחשבו שזה מוזר"

משרד הבריאות ממשיך, יחד עם קופות החולים והרשויות המקומיות, במאמצי חינוך והנגשה של חיסוני החצבת לאוכלוסיות הפחות מחוסנות, וכן המליץ להקדים את מנת החצבת הראשונה לתינוקות באזורי התפרצות. כרגע למרות עוצמת ההתפרצות, אין כוונה לנקוט צעדים נוספים.

במצגת לרופאים מסר מערך המודיעין של משרד הבריאות, כי ארבעת הפעוטות שנפטרו השבוע היו בריאים לפני שנדבקו בחצבת, כלומר לא היו להם מחלות רקע ידועות, וכולם היו לא מחוסנים - שלושה משום שהוריהם נמנעו מן החיסון, ואחד שלא הספיק להגיע לגיל החיסון לפני שנדבק, והיה מונשם ומטופל במכשיר אקמו חודשיים לפני שנפטר.

מרבית התחלואה מוסיפה להיות מרוכזת במוקדים חרדיים. הערים המוגדרות ב'התפרצות' הן בית שמש, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, חריש, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד וצפת. לאחרונה נצפתה ירידה במספר המקרים, לראשונה מאז שהחלה המגפה, במקביל לעליה בקצב ההתחסנות. אך המומחים חוששים שהמפגשים המשפחתיים הרבים בתקופת החגים ישנו את המגמה (חצבת היא אחת המחלות המדבקות ביותר בעולם, והעובדה שמפגשים רבים נעשים בסוכה, באוויר הפתוח, תעזור רק עד גבול מסויים).

מתחילת ההתפרצות אושפזו בבתי החולים 433 חולים, מהם 39 בטיפול נמרץ. בשלב זה נשארו בבתי החולים 39 חולי חצבת. בטיפול נמרץ נמצאים שישה פעוטות ומבוגר.

האזורים בהם הומלץ להקדים את ההתחסנות הם רחבים יותר מאשר האזור המוגדר 'בהתפרצות'. מלבד הערים שהוזכרו לעיל, הוא כולל גם את נתיבות, אופקים, ביתר עילית, חדרה, רחובות, טבריה, אשקלות, ראשון לציון ואשדוד. ההמלצה היא לתת את המנה השניה של החיסון לילדים בני 1-6 אשר קיבלו את המנה הראשונה לפחות לפני שלושה חודשים. מנה זו תחליף את המנה הניתנת בדרך כלל בכיתה א'.

בישובים בהם קיימת התפרצות, או במשפחות שצפויות לפגוש אנשים מאזורים בהם קיימת התפרצות חצבת פעילה, מומלץ לתת מנה ראשונה בין 6-11 חודשים. אולם, יעילות החיסון בגיל הזה מוגבלת, כל שעדיין מומלץ להיזהר, וילדים אלה יקבלו עוד שתי מנות של החיסון בהמשך על פי המועד.