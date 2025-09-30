גם שעשוע בפנים: חברת התקשורת הלווינית מגייסת 29 מיליון דולר

חברת הדיפ־טק הישראלית קומקריט (Commcrete), מודיעה היום (ג') על גיוס של 29 מיליון דולר. את סבב A, בהיקף של 21 מיליון דולר, הובילה קרן ההון סיכון גרינפילד פרטנרס בהשתתפות Redseed Ventures ומשקיעים קיימים, והוא מצטרף ל־8 מיליון דולר שגויסו בסבב הסיד בו השתתף בין היתר פרופ’ אמנון שעשוע.

קומקריט, שהוקמה ב־2022 על ידי שלושה יוצאי יחידת 81 - איציק דניאל מיכאלי (שמכהן כמנכ"ל), ג’וש ידידיה ומיכאל מור - מעסיקה כיום כ־40 עובדים בישראל ובארה"ב, ומפתחת מערכות תקשורת לוויינית טקטיות, קומפקטיות ועמידות, שמיועדות לתת מענה למצבים שבהם אין תשתית תקשורת: החל ממשימות צבאיות ומבצעיות ועד פעולות חילוץ והצלה. המייסדים, שחוו בשירותם הצבאי את מגבלות המערכות הקיימות ואת הסיכונים שבאובדן קשר בשטח, החליטו להציב סטנדרט חדש: מערכות ניידות, קלות משקל ופשוטות להפעלה, שניתן לשאת בכיס או בווסט.

במקום מערכות כבדות קומקריט מציעה מוצרים קומפקטיים במשקל של כ־150 גרם בלבד. בין המוצרים: Flipper - יחידה קטנה שמתחברת לכל מכשיר קשר והופכת אותו למכשיר לווייני; Stardust - שבב ייחודי שפותח בחברה ומאפשר לבצע שיחות, לשלוח הודעות טקסט, להעביר קבצים ולשדר מיקום ואותות מצוקה; ו־Bittel - פתרון המיועד להשתלב בכלי רכב ובמערכות ניידות אחרות, כדי להבטיח תקשורת רציפה גם בתנועה.

המערכות של החברה למעשה פועלות באמצעות לוויינים במסלול קבוע סביב כדור הארץ, שמעבירים תקשורת בתדרים צרים ועמידים במיוחד, כך לפי החברה עצמה. השיטה הזו מאפשרת לשמור על קשר יציב גם כשהמשתמש בתנועה, בתוך מבנים או בלב עיר צפופה - מקומות שבהם מערכות לווייניות רגילות נוטות לקרוס.

ע"פ החברה הפתרונות כבר נוסו בשטח - מאסונות טבע ומאמצי חיפושים בינלאומיים ועד מבצעים צבאיים. כעת מתכננת קומקריט להתרחב לשווקים באירופה, צפון אמריקה, אסיה ואוסטרליה, במקביל להרחבת מרכז הפיתוח בישראל. עוד לדברי החברה, הגיוס הנוכחי ישמש לבניית תשתית עסקית גלובלית ולחיזוק מעמדה בשוק התקשורת הלוויינית, שמוערך בכ־200 מיליארד דולר בשנים הקרובות.