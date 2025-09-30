70% מההזמנות מגיעות מחו"ל: דוחות התעשייה האווירית נחשפים

בצל אתגרי המלחמה וההתכתשויות בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם, התעשייה האווירית מפרסמת היום (ג') את דוחות הרבעון השני בשלמותם, שמהם עולה, כי צבר ההזמנות עומד על כ־25.7 מיליארד דולר. מדובר בירידה קלה משיא של 26.1 מיליארד דולר בתום הרבעון הראשון של 2025.

● מייסד הקרן הזרה הכי פעילה בארץ: "השוק הפרטי סגור לחברות ישראליות"

● חברת הלהיט של הבורסה הפכה כבר עשרות עובדים למיליונרים

אישור הדוחות הכספיים של החברה התאפשר כחודש לאחר פרסום גרסא תמציתית, בזכות אישור שני דירקטורים חיצוניים חדשים לחברה לפני כשבוע: אליצ'ה פרנקל ודורון תורג'מן, שכהונתם החלה ב־22 בספטמבר. הירידה הקלה בצבר ההזמנות הושפעה מאספקת מרבית רכיבי חץ 3 לגרמניה, כחלק מהעסקה הגדולה ביותר אי פעם, בסך כ־3.5 מיליארד דולר. לגלובס נודע, כי בהתאם ללוחות הזמנים ולמרות אתגרי המלחמה, גרמניה צפויה להכריז על מבצוע המערכת בחודש דצמבר.

המלחמה טומנת אתגרים שונים לחברות הביטחוניות, בין אם מצד ספקים, לקוחות או תערוכות ביטחוניות. אולם, צבר ההזמנות של החברה הביטחונית הממשלתית הגדולה ביותר עודנו מסתמך על יצוא: כ־70% הזמנות מחו"ל, לעומת כ־30% מההזמנות בארץ.

"אנחנו עומדים בכל המחוייבויות שלנו, כולל חץ 3 לגרמניה", אומר לגלובס מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי. "האספקות יוצאות לפי מועדי החוזים, והלקוחות שבעי רצון".

"אם תיפתר המלחמה בעזה - נראה חתימה על יותר עסקאות"

מדוחות החברה עולה, כי בחציון הראשון של השנה חל גידול של כ־13% במכירות לכ־3.23 מיליארד דולר, ושל כ־9% ברווח הנקי לכ־320 מיליון דולר. בד בבד, תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת עומד על סך כ־665 מיליון דולר, תוך שיתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה הגיעו לכ־4.1 מיליארד דולר. ברווח התפעולי חל גידול של כ־2% לכ־315 מיליון דולר וברווח הגולמי של כ־8% לכ־598 מיליון דולר.

לוי מסביר כי כחלק מהעבודה השוטפת של התעשייה האווירית, מופעל מארג של חברות בנות ושותפויות עם חברות שונות - במטרה לעשות עסקים במשותף. "בעתיד הקרוב, נראה המשך חתימה על עסקאות, ואם תיפתר המלחמה בעזה - נראה חתימה על יותר עסקאות. זה מביא פוטנציאל רב לחברה, כאשר הביצועים העסקיים כבר כעת מעודדים".

המנכ"ל מסכם כי ההישגים נשענים, בראש ובראשונה, על המסירות והיצירתיות של עובדי התעשייה האווירית, שפועלים מסביב לשעון. "מאז תחילת המלחמה לפני כשנתיים, וביתר שאת במהלך מבצע עם כלביא, הוכיחה התעשייה האווירית את היותה עוגן משמעותי לכלכלת ישראל ולביטחונה. מה שהיה נכון בימים של שגרה, מקבל משנה תוקף בעת שישראל מצויה בלחימה".