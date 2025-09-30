המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את התוכנית שבה לבז"ן החיפאית יתאפשר להקים מחדש את מלוא יכולת הייצור הדלק שלה, לאחר שזו נפגעה עקב פגיעה טיל איראני במהלך מערכת "עם כלביא" מול איראן. ההצעה אושרה לאחר ששמונה מחברי המועצה תמכו בה, לעומת שישה שתמכו בהצעה של הגופים הירוקים החברים בה, והצעה שלישית שנתמכה אך ורק על ידי נציגי משרד הבריאות.

ההצעה שנבחרה תאפשר לבז"ן להקים מחדש את הטורבינה (מתקן מקומי לייצור חשמל) שנפגעה במתקפה האיראנית. בז"ן היא יצרנית הדלק הגדולה ביותר בישראל, ואחראית על כשני שלישים מתזקיקי הדלק המופקים בארץ. המחרה השניה בגודלה היא בז"א באשדוד, שמייצרת את הרוב של שאר הדלקים.

על פי הודעת המועצה, "בהמשך לבקשת משרד האנרגיה והתשתיות, דנה היום המועצה הארצית בשיקום תחנת הכוח במתחם בז"ן, שנפגעה במהלך המלחמה. הבקשה הוגשה בהתאם להוראות החוק, ולאחר בחינת כלל החלופות הקיימות בחרה המועצה בחלופה המיטבית - כזו שתאפשר את החלפת המתקן שנפגע למתקן בטכנולוגיה משופרת, לצד אפשרות לפרק את המתקן בעתיד עם הפסקת הפעילות באתר בז"ן".

זאת מכיוון שבזן צפויה להפסיק את פעילותה כבר משנת 2030, כחלק מתכנית פינוי המפעלים המזהמים במפרץ חיפה. במסגרת הצעה זו, יאפשר לבז"ן להקים מחדש את הטורבינה

האפשרות האחרת, שהוצעה על ידי הארגונים הירוקים וזכתה לתמיכה של שישה מחברי המועצה, היא לחבר את בז"ן לרשת החשמל המרכזית, ולאפשר לה את קיבולת החשמל שהיא צריכה לחירום על ידי הקמה של מתקני אגירה בקנה מידה גדול. הצעה זו זכתה גם לתמיכת איגוד ערים חיפה, שמקדם את פינוי בזן וחושש מכך שאישור הטורבינה יעכב זאת.

על פי איגוד ערים חיפה, "המועצה הארצית לתכנון ובנייה הפקירה היום את בריאותם וביטחונם של מיליון תושבי מטרופולין חיפה. בזן לא צריכים את התחנה, אלא למטרה אחת - טירפוד החלטת הממשלה על פינויים מהמפרץ והמועצה הארצית שיחקה היום לידיהם, על חשבון אזרחי ישראל".

אפשרות האגירה נדחתה מפני שזו דורשת הקמה של 200 מכולות אגירה, שיוכלו לתת גיבוי לשעות ספורות בלבד ולא למצב של אירוע חירום שיימשך למשל 24 שעות. בנוסף, האגירה לא תמיד זמינה באופן מיידי, והוא לא נותן מענה לצריכת הקיטור שדורש זיקוק הדלק ובשל חוסר היעילות המובנה של אגירה - עלול להגדיל בנטו את צריכת החשמל של בזן.

ההכרעה תעבור לבג"ץ

כעת, באיגוד ערים חיפה צפויים להגיש בג"ץ נגד ההחלטה. "מדובר בהחלטה שערורייתית ומופקרת שפוגעת בביטחונם ובבריאותם של תושבי חיפה", אומר ראש עיריית חיפה יונה יהב. "נעתור לבג"ץ נגד ההחלטה, שנולדה בחטא, התקבלה ברוב דחוק תוך שנמנע מנציג עיריית תל אביב להצביע".

בזן העריכה בחודש יולי האחרון את הנזק שנגרם לה עקב פגיעת הטיל האיראני בין 150 ל-200 מיליון דולר, כאשר הם מתכוונים לתבוע סכום זה מקרן הפיצויים של מס רכוש. למרות בקשת גלובס לתגובה, בבזן לא מסרו תוך כמה זמן מתקן זיקוק הדלק הגדול בישראל ישוב לפעילות מלאה.