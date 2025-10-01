ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
דרמה בארה"ב: הממשל הפדרלי נכנס להשבתה מלאה

בהיעדר הסכמות על תקציב זמני הושבתו החל מהבוקר כל השירותים הלא חיוניים של ממשל ארה״ב • טראמפ מאיים מצידו בפיטורים המוניים

שירות גלובס 07:46
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Yuki Iwamura
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Yuki Iwamura

ממשלת ארצות הברית נכנסת להשבתה מלאה לאחר שמנהיגים דמוקרטים ורפובליקנים לא הצליחו להסכים אפילו על הסכם לטווח קצר כדי לשמור על מימון מלא של הממשלה מעבר לשנת הכספים הנוכחית.

לא ברור כמה זמן יימשך הסגר, שמשמעותו היא חל"ת של מאות אלפי עובדים פדרליים וסגירת שורה של תוכניות ושירותים מרכזיים. למעשה, כעת יימשכו רק פעילויות שנחשבות לחיוניות - כאלו שבלעדיהן תהיה סכנה לחיי אדם או לפגיעה ברכוש.

הממשל הפדרלי סגר או חווה פערים במימון 14 פעמים מאז 1980. הסגר הארוך ביותר של הממשל האמריקאי החל בסוף 2018, כאשר הממשלה לא פעלה במשך כחמישה שבועות על רקע סכסוכים על מימון חומת הגבול המוצעת של טראמפ בין ארה"ב למקסיקו.

הפעם במוקד המחלוקת: הדמוקרטים, בראשות הסנטור צ'אק שומר וחבר הקונגרס חכים ג'פריס, דורשים שכל צעד מימון זמני יכלול הארכה של זיכויי מס משופרים של אובמה-קייר.

טראמפ מצידו איים ביום שלישי כי ממשלו עשוי לנקוט צעדים משמעותיים במהלך הסגר, כולל קיצוץ בהטבות ממשלתיות עבור "מספר רב של אנשים". הסנאט התפזר לאחר שהצבעות אחרונות על הצעות מימון רפובליקניות ודמוקרטיות לא עברו.

הדמוקרטים נמצאים במיעוט הן בבית הנבחרים והן בסנאט, אבל הנוהל הנהוג בסנאט הוא שכדי לאשר את רוב החוקים שם - בכלל זאת חוק התקציב הזמני שכעת עומד על הפרק - נדרש רוב מיוחס של 60 מתוך 100 סנאטורים בסך הכול. הרפובליקנים נהנים בסנאט מרוב של 53 בלבד, כך שהדמוקרטים יכולים למנוע את אישור התקציב הזמני שהרפובליקנים מקדמים - כזה שיתקצב את הממשל רק לעוד שבעה שבועות, כדי לספק זמן נוסף למשא ומתן על תקציב שנתי קבוע.