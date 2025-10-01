מגמה מעורבת בבורסות אירופה לאחר השבתת הממשל בארה"ב

עדכונים שוטפים

11:20

המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת, כשעיני המשקיעים נשואות להשבתת הממשל בארה"ב. הפוטסי מוסיף לערכו 0.5%, הדאקס משיל 0.3% והקאק יורד בכ-0.2%.

מדד Stoxx 600 הוסיף 3.1% בשלושת החודשים שהסתיימו בספטמבר. בלטו בעליות מגזר הבנקאות וענקית השבבים ASML.

מניות חברת ההנדסה Arcadis עולות בכ-8% לאחר שהודיעה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 175 מיליון יורו (205 דולר). החברה מינתה רשמית גם את סיימון קרואו לסמנכ"ל הכספים.

מניות התרופות מתרוממות לאחר שטראמפ הודיע ​​על כוונתו להוריד את מחירי התרופות בארה"ב. אסטרהזניקה עולה בכ-5%, למרות הדיווחים על מעבר פוטנציאלי מבורסת לונדון לניו יורק.

09:00

הבורסות נסחרות הבוקר באסיה במגמה מעורבת. הניקיי יורד בכ-0.8%, ההנג סנג קופץ ב-0.9%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.5%. קוספי עולה בכ-0.8%.

מחירי הזהב מזנקים ב-0.25% והגיעו לשיא חדש של 3,882.20 דולר.

סקר "טאנקן", הסקר הכלכלי הרבעוני של הבנק המרכזי היפני המודד את הסנטימנט העסקי בקרב חברות, פרסם את תוצאותיו לרבעון השלישי. מדד האופטימיות בקרב יצרנים יפניים עלה ל-14+, נמוך מהתחזיות שעמדו על +15 אבל עדיין גבוה מהנתון של הרבעון הקודם (+13).

הבנק המרכזי של הודו הותיר את הריבית על כנה ברמה של 5.5%, בהתאם לציפיות.

החוזים העתידיים אדומים על רקע השבתת הממשל, שהושבת בשעה 00:01 לפנות בוקר, זאת לאחר שמנהיגים דמוקרטים ורפובליקנים לא הצליחו להסכים אפילו על הסכם לטווח קצר כדי לשמור על מימון מלא של הממשלה מעבר לשנת הכספים הנוכחית.

לא ברור כמה זמן תימשך ההשבתה, שמשמעותו היא לפי הערכות חל"ת של כ-750 אלף עובדים פדרליים וסגירת שורה של תוכניות ושירותים מרכזיים. למעשה, כעת יימשכו רק פעילויות שנחשבות לחיוניות - כאלו שבלעדיהן תהיה סכנה לחיי אדם או לפגיעה ברכוש.

כעת, עיקר החששות נוגעים לפרק הזמן בו תימשך ההשבתה, מפני שכזו ממושכת עלולה לעכב עיבוד נתונים כלכליים מרכזיים לקראת ישיבת הפדרל ריזרב בסוף אוקטובר. ביום שישי אמורים להתפרסם נתוני התעסוקה, אבל עם סגירת משרד העבודה האמריקאי, הנתונים לא יפורסמו.

וול סטריט ננעלה אתמול בעליות קלות. מדדי המניות המרכזיים בארה״ב סיימו את ספטמבר בעליות נאות, מה שנחשב חריג לחודש זה של השנה. מדד S&P 500, שרשם בממוצע ירידה של 4.2% בחודש זה במהלך חמש השנים האחרונות, עלה החודש ב־3.8%. מדד דאו ג'ונס הוסיף 1.9%, בעוד שנאסד"ק בלט עם עלייה של 5.6% בספטמבר. היום גם הסתיים הרבעון השלישי. מתחילת יולי עלה S&P 500 ב־7%, הנאסד"ק רשם זינוק רבעוני של 10%, והדאו ג'ונס הוסיף 4% - רבעון חיובי חמישי ברציפות למדד המניות הכחולות.

ברקשייר הת'אוויי של וורן באפט נמצאת במגעים לרכישת עסקי הפטרוכימיה של אוקסידנטל פטרוליום בכ־10 מיליארד דולר, כך לפי מקורות המקורבים לנושא. אם העסקה תצא לפועל, זו תהיה הרכישה הגדולה ביותר של ברקשייר מאז 2022, והיא עשויה להיסגר בתוך ימים ספורים. אוקסידנטל, שבסיסה ביוסטון, מוכרת בעיקר בזכות פעילותה בתחום הנפט והגז. לחברה שווי שוק של כ־46 מיליארד דולר, וברקשייר היא כבר כיום בעלת המניות הגדולה ביותר שלה ומחזיקה ב-26.9% ממניות החברה בשווי של כ-12.5 מיליארד שקל.