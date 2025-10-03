מגמה חיובית באסיה; הביטקוין עולה הבוקר ל-120 אלף דולר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:52

ביטקוין עלה הבוקר ל־120,000 דולר - לראשונה מאז שקבע שיא לפני שבעה שבועות - על רקע הערכות כי השבתת הממשל בארה״ב תדחוף משקיעים לנכסי מקלט בטוחים.

המטבע הדיגיטלי המקורי מכונה כבר שנים על ידי תומכיו "זהב דיגיטלי", מתוך תפיסה כי הוא ממלא תפקיד דומה לזהב בעתות משבר. מחיר הזהב עצמו נסוג ביום חמישי משיא כל הזמנים.

״לראשונה מזה זמן, נראה כי הנושא המאקרו־כלכלי משתלט על ביטקוין, שזכה לזרימת כספים של 1.5 מיליארד דולר ל־ETF מאז תחילת השבוע, ונראה שהוא מנסה להדביק את מהלכו המרשים של הזהב בשבועות האחרונים״, אמר כרים דאנדאשי, סוחר OTC בחברת הקריפטו Flowdesk.

המטבע הדיגיטלי הגדול ביותר לפי שווי שוק עלה במשך שישה ימים רצופים, ובסך הכול התחזק בכ־10% מאז יום שישי. הבוקר נסחר ביטקוין בעלייה של כ־2% לרמה של 120,163 דולר. השיא ההיסטורי שלו, 124,514 דולר, נקבע ב־14 באוגוסט.

בפינות אחרות של השוק, הין נחלש מול הדולר לאחר שנגיד בנק יפן, קאזורו אואדה, הותיר את אפשרויות המדיניות פתוחות וחזר על עמדתו ארוכת השנים בנוגע לריביות. אואדה נמנע מלספק אותות ברורים לגבי הסיכוי להעלאת ריבית בישיבת הבנק הצפויה בהמשך החודש. כעת, הין עומד על 147.7 ין לדולר.

ההשערות בשוק לגבי העלאת ריבית קרובה התחזקו בשבועות האחרונים. שני חברי מועצת הבנק התנגדו להחלטה להותיר את המדיניות ללא שינוי בחודש שעבר, ואף חבר שנחשב ליוני ציין בנאום מוקדם יותר השבוע כי הצורך בשינוי מדיניות גובר.

מחיר הזהב בדרך לעלייה שבועית שביעית ברציפות, בעוד הנפט מתקרב לירידה השבועית החדה ביותר מאז סוף יוני - לקראת ישיבת OPEC+ שבה צפויה החלטה על החזרת חלק מהפקות שהוקפאו.

07:40

שוקי אסיה־פסיפיק עולים ברובם הבוקר, בעקבות המגמה החיובית בוול סטריט, כאשר המשקיעים התעלמו מהשבתת הממשל בארה״ב.

המשקיעים ממתינים לראות כמה זמן תימשך ההשבתה כדי להעריך את חומרת ההשלכות הכלכליות שלה. היסטורית, השבתות ממשל בארה״ב לא היו אירועים מטלטלים לשווקים.

מדד ניקיי 225 ביפן עולה ב־1.1%, בהובלת מניית חברת Hitachi שמזנקת ב־8%, לאחר שהחברה הודיעה ביום חמישי על שותפות עם OpenAI להקמת תשתיות בינה מלאכותית ומרכזי נתונים ברחבי העולם. מדד Topix עלה ב־1.0%.

נתוני ממשלת יפן הראו כי שיעור האבטלה עלה ל־2.6% באוגוסט - גבוה מהציפיות ל־2.4% ומהשיעור של 2.3% ביולי. מדד מנהלי הרכש לשירותים של S&P Global ביפן עלה ל־53.3 בספטמבר לעומת 53.1 באוגוסט, הודות לביקוש מקומי חזק יותר על רקע ירידה בעסקאות ייצוא חדשות. ״בעוד שחברות השירותים רשמו חודש נוסף של צמיחה יציבה, היצרנים דיווחו על ירידה חדה יותר בתפוקה על רקע חולשה במכירות. כתוצאה מכך, המגזר הפרטי כולו התרחב בקצב האיטי ביותר מאז מאי״, אמרה אנאבל פידס, מנהלת משנה לכלכלה ב־S&P Global Market Intelligence.

מדד האנג סנג של הונג קונג יורד ב־0.47%, בעוד שמדד הטכנולוגיה של האנג סנג נחלש ב־1.2%.

השוקים בסין ובדרום קוריאה היו סגורים בשל חגים.

השבתת הממשל בארה״ב הובילה את משרד העבודה להפסיק את כל פעילותו, כולל פרסום דוח התעסוקה לחודש ספטמבר שהיה מתוכנן להיום. צעד זה מפחית את היקף הנתונים הכלכליים שהבנק הפדרלי יכול להביא בחשבון בהחלטתו לגבי הריבית באוקטובר, אך במקביל גם מסיר גורם שהיה עלול להגביר לחץ על שוק המניות.

החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה״ב ללא שינוי לאחר שהשוק רשם שיאים חדשים אתמול, על רקע חוזק בסקטור הבינה המלאכותית שהצליח לגבור על החששות מהשבתת הממשל האמריקאי, הנמשכת יומיים.

שלושת המדדים המרכזיים בארה״ב הגיעו לשיאים היסטוריים ביום חמישי: S&P 500 עלה ב־0.06%, דאו ג'ונס הוסיף יותר מ־78 נקודות (כמעט 0.2%), ונאסד״ק התחזק בכ־0.4%, בהובלת עלייה של 0.9% במניית אנבידיה, שהגיעה לשיא כל הזמנים. גם יצרניות שבבים נוספות רשמו עליות, כאשר אינטל ו־ AMD עלו כל אחת ביותר מ־3%.

למרות המחלוקות והחששות, וול סטריט עומדת לסיים שבוע חיובי. מדד S&P 500 עלה בכ־1.1% מאז תחילת השבוע, מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.6%, ואילו נאסד״ק טיפס ב־1.6%.