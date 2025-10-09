כל החטופים ישתחררו, טראמפ יגיע לישראל

עדכונים שוטפים

לוח הזמנים הצפוי לחתימת ההסכם ושחרור החטופים:

עד 12:00 - חתימה סופית

עד 15:00 - אישור ההסכם בקבינט

16:00 - אישור ההסכם בממשלה

לאחר האישור: בתוך 24 שעות תחל הנסיגה

לאחר האישור: בתוך 72 שעות יחל שחרור החטופים - כל 20 החיים ביום אחד

● ההסכם ההיסטורי חיובי לכלכלה בכל היבט. איך יגיבו השווקים?

● היכונו לשער דולר של 3 שקלים: עד לאן יתחזק המטבע הישראלי

● כותרות ראשיות מסעודיה ועד וושינגטון: איך מסקרים בעולם את ההסכם ההיסטורי?

06:49 - מטה משפחות החטופים שלחו מכתב לנשיא טראמפ שבו הודו לו על גיבוש ההסכם והזמינו אותו לנאום בכיכר בת"א

"זוהי עשויה להיות אחת מהפגנות התמיכה הגדולות בהיסטוריה של ישראל כלפי ידיד ובעל ברית. יודעים שלא תנוח עד שהחטוף האחרון יוחזר הביתה"

06:44 - ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: "זהו רגע של הקלה עמוקה שיורגש ברחבי העולם, אבל במיוחד עבור החטופים, משפחותיהם, והאוכלוסייה בעזה - שכולם עברו סבל בלתי נתפס במהלך השנתיים האחרונות"

06:39 - הלוחמים ברצועה כבר עודכנו על נסיגה - צה"ל נערך לקבלת החטופים

כוחות צה"ל שמתמרנים בעיר עזה סיפרו שכבר עודכנו על הנסיגה הצפויה. ביום שישי יעברו הלוחמים לנקודות אחוריות במסגרת הקו החדש שבו צה"ל יישאר. בשלב הראשון הצבא ישלוט ב-53% משטח הרצועה. הרמטכ"ל הנחה: להיערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש". לכתבה המלאה

04:52 - הרמטכ"ל הנחה את כוחות צה"ל: "להיערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש"

בעקבות ההסכם שנחתם עם חמאס בוצעה הערכת מצב וכלל הכוחות הונחו לשמור על מוכנות. פריסת הכוחות בתוך רצועת עזה תתבצע בהתאם להנחיות הדרג המדיני ושלבי ההסכם, במקביל, בצבא נערכים להובלת המבצע לשחרור החטופים. לכתבה המלאה

04:18 - דובר צה"ל: מברכים על ההגעה להסכם להחזרת החטופים

04:03 - התגובות הנרגשות של משפחות החטופים להסכם: "הם חוזרים הביתה, אני לא מפסיקה לבכות"

עינב צנגאוקר צייצה: "מתן חוזר הביתה. אליי. אל נטלי ושני. אל אילנה אהבת חייו, אליכם. אל המדינה. לדמעות הללו פיללתי". שורדת השבי אמילי דמארי צפתה במשדר המיוחד יחד עם בת זוגה דניאל עמית - והתקשרה לחברתה, שורדת השבי רומי גונן. "טראמפ הודיע עכשיו שנחתמה עסקה!", סיפרה לה בהתרגשות.

מישל אילוז, אביו של גיא, החלל החטוף שמוחזק בעזה: "אני עדיין נזהר, אבל אני לא יודע את נפשי מרוב אושר"

"זו הלידה הכי קשה שהייתה לי, של לא יודעת כמה שעות", אמרה סילביה קוניו, אמם של דוד ואריאל. "אני מודה לטראמפ ולכולם. אין לי מילים למי להודות כבר. אני רק חולמת על החיבוק והנשיקות - וזהו. לראות את דוד מחבק את שרון, אמה ויולי וארבל ויעל".

דודתם של גלי וזיו ברמן: "אני לא מפסיקה לבכות - אבל הפעם זה מאושר". לכתבה המלאה

03:45 - בחדר בשארם: התקיים מעמד חתימה רשמי

03:44 - רעיית רה"מ שרה נתניהו בהודעה למשפחות החטופים: "כותבת לכם בהתרגשות, שעוד מעט ממש תוכלו לחבק את ילדיכם. תודה לחיילנו הגיבורים אשר סיכנו את חייהם ולרבים כל כך ששילמו את המחיר הנורא, וכמובן תודה לראש הממשלה שלנו אשר לא הרפה והתעקש על הפעולות הצבאיות והמדיניות שיביאו את התוצאה הזו של שחרור כולם. שמחה יחד איתכם ומחבקת אתכם ביום ההיסטורי הזה"

03:37 - גורם בחמאס ל-AFP: החטופים החיים ישוחררו בתמורה לכ-2,000 אסירים פלסטינים - בתוך 72 שעות מכניסת העסקה לתוקף

03:33 - רשימת שמות האסירים שישוחררו מהכלא הישראלי עוד לא סגורה סופית

03:33 - לשכת ההסברה של חמאס מזהירה את תושבי הרצועה, בצל ההכרזה על הפסקת אש: "יש לנקוט זהירות מירבית במהלך התנועות ולא להרגיש בטוחים לחלוטין עד להודעה רשמית מהרשויות הפלסטיניות"

03:32 - הנשיא טראמפ: "זהו יום נהדר לישראל ולעולם. רוצים שאנאם בכנסת, ואעשה זאת בהחלט אם ירצו בכך. השיחה שלי עם ביבי הייתה נהדרת. הוא מאושר - ובצדק. זהו הישג גדול. כל העולם התגייס כדי להגיע להסכם הזה, כולל מדינות שהיו בעבר אויבות"

03:31 - בחמאס מודיעים: מסרנו את רשימות האסירים הפלסטינים, בהתאם לקריטריונים שסוכמו במסגרת ההסכם. ממתינים לסיכום הסופי לגבי השמות, שיפורסמו דרך משרד ההסברה של האסירים, מיד עם השלמת ההליכים וההבנות

03:31 - הקבינט יתכנס היום בשעה 15:00, הממשלה תתכנס בשעה 16:00 לאשר את ההסכם

03:27 - שחרור החטופים החיים - ביום ראשון, תחילת שחרור החטופים החללים - ביום שני

03:27 - הכנסת סיוע הומניטרי: כמו בפעם הקודמת - 600 משאיות ביום

03:25 - ישראל תישאר ב-53% משטח הרצועה עד שישוחרר אחרון החטופים

03:18 - מטה משפחות החטופים הביע את תודתו לצוות המו"מ על המאמצים שהובילו לחתימת ההסכם וביקש מממשלת ישראל לאשר את ההסכם כבר הבוקר. "משפחות החטופים מבקשות להודות לכוחות הביטחון על שנתיים של לחימה למען השבת החטופים. גם ברגעים מרגשים אלו, אנו לא שוכחים את הקרבתם של א לפי משפחות שכולות ושל כל לוחמי צה"ל ומשפחותיהם", נמסר

03:14 - מספר לא מבוטל של משפחות חטופים קיבלו בימים ובשבועות האחרונים אותות חיים מיקיריהם בשבי

03:12 - טראמפ לרויטרס: "זהו יום גדול לעולם"

03:11 - חה"כ גנץ: "מברך על המתווה להשבת כל חטופינו. ושבו בנים לגבולם"

03:07 - לא ישוחררו מחבלי נוחב'ה שהשתתפו בטבח

02:58 - הסיכום הוא שאחרי אישור ההסכם, ישראל תיסוג תוך 24 שעות לקו מוסכם מעבר לקו הצהוב ולאחר מכן, תוך 72 שעות - ישוחררו החטופים החיים באותו היום ובלי טקסים

02:55 - טראמפ צפוי להגיע ישראל בתחילת השבוע הבא, ההערכה שהוא ינאם בכנסת

02:51 - מקור פלסטיני לערוץ א-שרק הסעודי: ההסכם יכלול שחרור של כמה אסירים בכירים. הפלגים מוכנים להתחיל ביישום השלב הראשון של ההסכם

02:50 - טראמפ צפוי להגיע לישראל בתחילת השבוע הבא, ההערכה שהוא ינאם בכנסת ישראל לאחר שהוזמן על ידי רה"מ נתניהו

02:48 -לשכת ראש הממשלה עדכנה כי נתניהו שוחח עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. "השניים קיימו שיחה מאוד מרגשת וחמה, ובירכו אחד את השני על ההישג ההיסטורי בחתימה על ההסכם לשחרור כל החטופים. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על כל מאמציו ועל מנהיגותו העולמית, והנשיא טראמפ בירך את ראש הממשלה על מנהיגותו הנחושה ועל הפעולות שהוביל. השניים סיכמו על המשך שיתוף הפעולה ההדוק ביניהם. כמו כן, ראש הממשלה הזמין את הנשיא טראמפ לנאום בפני כנסת ישראל".

02:40 - מטה משפחות החטופים: "מברכים על חתימת ההסכם, המאבק לא יסתיים עד שובו של החטוף האחרון"

"זה קורה, אתם בבית": שנתיים ויומיים אחרי טבח 7.10 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) על ההסכם והעניק סוף כל סוף רגע של אושר למשפחות החטופים. החגיגות של שורדי השבי, התגובות הנרגשות של האימהות - והלקח מניסיון העבר: "לא נעצור עד שחרור החטוף האחרון".

עינב צנגאוקר צייצה: "מתן חוזר הביתה. אליי. אל נטלי ושני. אל אילנה אהבת חייו, אליכם. אל המדינה. לדמעות הללו פיללתי". שורדת השבי אמילי דמארי צפתה במשדר המיוחד יחד עם בת זוגה דניאל עמית - והתקשרה לחברתה, שורדת השבי רומי גונן. "טראמפ הודיע עכשיו שנחתמה עסקה!", סיפרה לה בהתרגשות.

מישל אילוז, אביו של גיא, החלל החטוף שמוחזק בעזה: "אני עדיין נזהר, אבל אני לא יודע את נפשי מרוב אושר. אני כל כך שמח. אני מאמין שבאמת תוך 72 שעות יתחילו להחזיר חטופים. שמח עבור כל המשפחות". "הרגע שלו ייחלתי הגיע", אמרה רוחמה בוחבוט, אימא של אלקנה, לחדשות 12. "שנתיים ויום וחצי. אני אהיה חזקה אם ארצה או לא ארצה. אלקנה בבית. זהו!".

"הלידה הכי קשה שהייתה לי, של לא יודעת כמה שעות", אמרה סילביה קוניו, במשדר חדשות 12, על התחושות המעורבות. "אני מודה לטראמפ ולכולם. אין לי מילים למי להודות כבר. אני רק חולמת על החיבוק והנשיקות - וזהו. לראות את דוד מחבק את שרון, אמה ויולי וארבל ויעל". לכתבה המלאה

02:33 - מקור מצרי לערוץ אל-ערבי הקטארי: הוסכם על הכנסה של 400 משאיות סיוע מדי יום לעזה במהלך חמשת הימים הראשונים לאחר הפסקת האש

02:33 - החטופים החיים ישוחררו באותו יום במהלך היום. סוכם שלא יהיו טקסי שחרור

02:28 - נתניהו וטראמפ ישוחחו בשעה הקרובה

02:28 - בלשכת רה"מ מבהירים שכינוס הממשלה יתקיים היום - יום חמישי

02:25 - הנשיא יצחק הרצוג: "בשעה זאת כל עם ישראל עם החטופים. כל עם ישראל עם המשפחות"

02:21 - מקורות מצריים לערוץ אל-ערבי הקטארי: מעבר רפיח ייפתח בשני הכיוונים

02:19 - ראש הממשלה נתניהו: "יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה. אני מודה לחיילי צה"ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה. אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם ל משימה קדושה זו של שחרור חטופינו. בעזרת השם, יחד נמשיך להשגת כל מטרותינו והרחבת השלום עם שכנינו"

02:17 - בכיר אמריקני: החטופים ישוחררו 72 שעות אחרי שהקבינט הישראלי יאשר את ההסכם. ההערכה היא שזה יקרה ביום שני

02:15 - חמאס מאשר בהודעה רשמית: ההסכם מסיים את המלחמה

02:14 - בכיר אמריקני: המלחמה בעזה הסתיימה

02:04 - במטה המשפחות להחזרת החטופים הוסיפו: "המשפחות מבקשות להביע תודה עמוקה לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ וצוותו, על המנהיגות והנחישות שהובילו לפריצת דרך היסטורית - סיום המלחמה והסכם כולל להשבת החטופים כולם. ישנם 48 חטופים וחטופה בשבי חמאס. מחויבותנו המוסרית ו הלאומית היא להשיב את כולם הביתה, חיים וחללים כאחד. החזרתם היא תנאי לשיקום ולתקומה של החברה הישראלית כולה"

01:58 - גם דובר משרד החוץ הקטארי מודיע: הושג הלילה הסכם על כל הסעיפים והמנגנונים ליישום השלב הראשון של הסכם הפסקת האש בעזה

01:54 - טראמפ ב־Truth Social: "אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון בתוכנית השלום שלנו. המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שסוכם עליו - כצעד ראשון לעבר שלום חזק, יציב ונצחי"

01:53 - ראש הממשלה בנימין נתניהו: "בעזרת השם - מחזירים את כולם"

01:52 - טראמפ: ‏אני גאה מאוד להכריז כי ישראל וחמאס חתמו שתיהן על השלב הראשון של תוכנית השלום שלנו. פירוש הדבר שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם כצעדים ראשונים לקראת שלום חזק, עמיד ומתמשך. כל הצדדים יקבלו יחס הוגן! זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל האומות השכנות, ולארצות הברית של אמריקה, ואנו מודים למתווכים מקטאר, ממצרים ומטורקיה, שעבדו איתנו כדי להפוך את האירוע ההיסטורי והחסר תקדים הזה למציאות. ברוכים עושי השלום!

01:52 - טראמפ מודיע רשמית: ישראל וחמאס הגיעו להסכם

פורסם לראשונה ב-N12