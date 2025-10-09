האם טראמפ יכול לזכות בפרס הנובל לשלום?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נמצא כבר מאז הקדנציה הראשונה שלו בקמפיין תקשורתי לקידום זכייתו בפרס נובל לשלום, אבל מה הסיכוי שזה יקרה? באתר ההימורים פולימרקט נתנו לו סיכוי של 7% אחרי ההכרזה על חתימת ההסכם בין ישראל לחמאס.

● 17 שנה לא היה דבר כזה: טראמפ עומד לעשות היסטוריה גם בכנסת

● כותרות ראשיות מסעודיה ועד וושינגטון: איך מסקרים בעולם את ההסכם ההיסטורי?

סיכוייו נחשבו גבוהים עוד יותר לפני כמה חודשים, אך ככל שעבר הזמן וההסכם בעזה לא נחתם, הם התנדנדו מעלה־מטה, בהתאם לתנודות במו"מ. בימים האחרונים חלה עלייה משמעותית בהימורים על טראמפ, ועם זאת הוא רחוק מלהיות המועמד המוביל. לפי אתר ההימורים, בעלי הסיכויים הגבוהים ביותר הם חדרי טיפול החירום בסודן שהגישו עזרה הומניטרית במלחמת האזרחים במדינה (28%) ורופאים ללא גבולות (14%).

מומחים בתחום, שהתראיינו בתקשורת בנושא, היו גם הם סקפטים. בערוץ סקיי הבריטי נטען שאמנם יש גרעין של אמת בטענת טראמפ כי פעל לסיום שבעה סכסוכים, אך הוא לכל היותר השיג בהם הפסקות אש זמניות. לעומתם טען כתב CNN ברט מקגורק שטראמפ הצליח בשני קונפליקטים עיקשים - בעזה ובאוקראינה - להוביל לתנועה חיובית במצב שנראה תקוע, ולכן יש לו סיכוי לקבל את הפרס.

ראש מכון השלום של נורווגיה, נינה גרייגר, אמרה לערוץ סקיי הבריטי כי למרות שגם הפסקות אש שבריריות באוקראינה ועזה אמורות להספיק כדי להפוך את טראמפ למועמד ראוי, יש להביא בחשבון שיקולים נוספים. למשל, הפרס אמור להינתן על פי צוואתו של אלפרד נובל ל"אדם שעשה את המרב כדי לקדם אחווה בין האומות". פעולות אחרות של טראמפ, כמו הפרישה של ארה"ב מארגון הבריאות העולמי ומאמנת פריז, "הן לא בדיוק מה שעולה בדעתנו כשאנחנו חושבים על מנהיג שבאמת מעוניים לקדם שלום". גרייגר אמנם לא אמרה זאת במפורש, אבל סביר שגם האיום של טראמפ מהשבועות האחרונים לפתוח במלחמה עם ונצואלה לא מוסיפה לו נקודות, אם כי עד כה הוא איים כמה פעמים בהתקפות מסוג זה, ולא מימש.

לבסוף, יש לזכור כי מיזם פרס הנובל כולו נועד לקדם מדע. טראמפ נחשב לנשיא המערער על המדע, הן מבחינת הצהרותיו התקשורתיות והן מבחינת קיצוץ התקציבים למדע. ייתכן שוועדת הנובל לשלום תושפע גם מכך.

התרבות הסקנדינבית נחשבת ככזו שמקדשת צניעות. לכן ייתכן שדווקא הקמפיין של טראמפ למען זכייתו תחבל בסיכוייו. מצד שני, בחירה בו היא גם הדרך היחידה לוודא שהם לא יחוו אותו מכבש לחצים בשנה הבאה.