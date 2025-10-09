מארדואן ועד מקרון: המנהיגים בעולם מברכים על הפסקת האש

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1"הזדמנות היסטורית": מנהיגי העולם מברכים על הסכם הפסקת האש

מנהיגים ברחבי העולם מברכים על חתימת ההסכם בין ישראל וחמאס, ורואים זאת כצעד ראשון לקראת הסכם שלום ופתרון שתי המדינות. כך פורסם ברויטרס.

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש כינה את ההסכם "הזדמנות היסטורית" לסיום כיבוש ולהכרה "בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית", והוסיף כי זהו פתרון שיאפשר "לישראל ולפלסטינים לחיות בשלום".

גם נשיא טורקיה ארדואן בירך על העסקה ואמר "ברצוני להביע את תודתי הכנה לנשיא ארה"ב טראמפ, שהפגין את הרצון הפוליטי הנחוץ לעודד את ממשלת ישראל לעבר הפסקת האש".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר "זהו רגע של הקלה עמוקה שירגישו ברחבי העולם, ובפרט עבור החטופים, משפחותיהם, ועבור האוכלוסייה האזרחית בעזה שכולם עברו סבל בלתי נתפס בשנתיים האחרונות".

נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך על המאמצים ואמר כי זהו "תחילתו של פתרון פוליטי המבוסס על פתרון שתי המדינות" והתחייב כי צרפת "תתרום למטרה זו".

ברויטרס נכתב כי קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר כי בגרמניה "מעודדים מההתפתחויות". ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניז אמר "לאחר יותר משנתיים של עימות זהו צעד נחוץ לקראת שלום… אנו מפצירים בכל הצדדים לכבד את תנאי התוכנית". נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה אמרה כי "זהו רגע מכריע לשלום במזרח התיכון" שעשוי לשים קץ "לאלימות סבל וטרור".

2העיתון האוסטרלי: "המפסיד הגדול של סיום המלחמה - חמאס"

העסקה המסתמנת בין ישראל לחמאס היא "ניצחון עבור הישראלים ועבור תושבי עזה" נכתב בעיתון האוסטרלי The Nightly. המפסיד הגדול הוא "חמאס - ארגון הטרור ומי שיזם את המלחמה, אשר יצטרך לוותר על השלטון ועל נשקו בתנאים שיוכתבו על ידי המו"מ הישראלי".

לפי העיתון האוסטרלי "החלק הקשה ביותר בהסכם יהיה, ככל הנראה, הסרת חמאס מהשלטון מרצון והעברת נשקו לגוף אחר. על צעד יסודי זה, שהוא למעשה כניעה של חמאס אין אישור", נכתב.

"בעוד שמנהיגי חמאס התרברבו רק לפני שבועיים שהמלחמה יצרה 'הזדמנות זהב' עבור הפלסטינים בכך שהפכה את דעת הקהל העולמית נגד ישראל, הסכם שלום שנעשה בתנאים של ישראל הוא אכן הישג משמעותי. ייתכן שהוא ייתפס כנזיפה למדינות המערב, כולל אוסטרליה, שהפנו לישראל עורף דיפלומטי באו"ם לפני שבועיים", נכתב.

החתימה על ההסכם, לטענת העיתון האוסטרלי טובה לאזרחים העזתים "שסבלם ייגמר". גם בישראל הסכם הפסקת האש טוב עבור האזרחים המיואשים שעם השבת החטופים "יצאו גם הם מהחושך".

3הגרדיאן: "דמעות של שמחה בעזה ובישראל"

לאחר שתוכנית השלום של טראמפ אושרה בשלב הראשוני על ידי ישראל וחמאס, בישראל ובעזה חגגו. בעזה "מטחים של ירי שמחה פילחו את שמי הלילה ואנשים פרצו בבכי של אושר", ובישראל "קרובי משפחה ממתינים בחרדה לשחרור החטופים". כך פורסם בגרדיאן הבריטי בכתבה שמסקרת את תגובות התושבים בשני הצדדים מעבר לגדר.

אחמד שחייבר, תושב עזתי, אמר לגרדיאן: "זה יום ענק, שמחה עצומה". באזור אל-מע'אזי בעזה עזתים "ירו באוויר" וקראו "אלוהים הוא הגדול מכולם".

איאד עמאווי, מתאם סיוע פלסטיני, אמר לגרדיאן כי הוא עדיין מנסה לעכל את החדשות, "אנחנו מאמינים ולא מאמינים. יש לנו רגשות מעורבים בין שמחה לעצב, זיכרונות - הכול מתערבב". הוא הוסיף כי הוא מקווה שאנשים יוכלו לשוב לבתיהם ולשקם את חייהם: "אנחנו צריכים לתקן כאן הכול, במיוחד את ההשפעות הנפשיות, כדי להמשיך בחיינו".

בישראל, "ברחובות תל אביב חיבקו משפחות בדמעות, הריעו, ואף פתחו בקבוקי שמפניה כששמעו את הבשורה". עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, קראה בשמחה: "מתן חוזר הביתה. אלה הדמעות שעליהן התפללתי". בעוד שבכיכר החטופים קראו להעניק "פרס נובל לטראמפ" על תרומתו לתיווך ההסכם.

"אם ייושם, ההסכם יביא את שני הצדדים קרוב יותר מאשר בכל ניסיון קודם לעצירת מלחמה, שהתפתחה לעימות אזורי, שמשך לתוכו מדינות כמו איראן, תימן ולבנון, ושינה את פני המזרח התיכון", נכתב בגרדיאן.

4הפסקת האש מורידה את מחירי הנפט

בסימן הפסקת האש בין ישראל לחמאס, מחירי הנפט יורדים, "מה שמפחית את המתיחות הגיאו-פוליטית במזרח התיכון", פורסם בסוכנות הידיעות העיראקית Shafaq News.

"המלחמה בעזה תמכה במחירי הנפט, שכן משקיעים שקלו את הסיכון הפוטנציאלי לאספקת הנפט העולמית אם העימות יתפתח להסלמה אזורית רחבה יותר", נכתב. למשל לפני המגעים להסכם המחירים עלו "בכ־1% לשיא של שבוע, לאחר שמשקיעים פירשו את הקיפאון בהתקדמות הסכם השלום באוקראינה כגורם שממשיך לתמוך בסנקציות על רוסיה".

מייקל מקארתי, מנכ"ל פלטפורמת ההשקעות Moomoo אוסטרליה וניו זילנד, אמר לסוכנות הידיעות העיראקית כי "הפסקת האש בעזה אינה צפויה לשנות את היצע הנפט במזרח התיכון, משום ש־OPEC+ (קואליציה של מדינות יצואניות נפט) לא עמדה ביעדי העלאת התפוקה שלה".

