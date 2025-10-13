משפחות החטופים בדרכן למחנה רעים, השחרור החל מ-8:00

עדכונים שוטפים

07:34 - דיווח בעיתון א-שרק: אמבולנסים ילוו את רכבי הצלב האדום בזמן שחרור החטופים

07:29 - מסתמן: בין המשוחררים בפעימה הראשונה - איתן מור, גלי וזיו ברמן, מתן אנגרסט, עמרי מירן ואלון אהל

07:27 - דיווח: בכל מכונית של הצלב האדום יהיו שני חטופים

07:26 - ראש הממשלה נתניהו צירף פתק אישי לחטופים השבים יחד עם ערכת הקליטה שהוכנה עבורם על ידי מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה. על הפתק נכתב: "בשם כל עם ישראל, ברוך שובך! חיכינו לך, מחבקים אותך. שרה ובנימין נתניהו"

07:23 - איתן מור ישוחרר בפעימה הראשונה - המשפחה עודכנה

7:22 - גורם ביטחוני: צה"ל נערך להשבת החטופים - מ-8:00 בצפון הרצועה

גורם ביטחוני אמר הבוקר כי צה"ל נערך להעברת והשבת החטופים בשעות הבוקר הקרובות, החל מהשעה 08:00 בצפון הרצועה. עם זאת, השעות עלולות להשתנות.

07:17 - המשפחות שיקיריהן אמורים להשתחרר בפעימה הראשונה כבר עודכנו, רכבי הצלב האדום ממתינים בעזה

רכבי הצלב האדום בעזה, הבוקר / צילום: Reuters

07:15 - מסוק ראשון מגיע למחנה רעים

07:10 - חמאס נתן אות קריאה ראשון לצלב האדום כדי לתאם את נקודת המפגש - הנקודה עוד לא נקבעה, אבל מדובר בחיבור ראשוני בין חמאס לצלב האדום. תוך זמן לא רב נדע מה נקודת המפגש

7:05 - חמאס פרסם את שמות החטופים החיים שישוחררו - 20 השמות שבישראל מכירים

חמאס פרסם את רשימת החטופים החים שישוחררו היום - ללא שינוי מהשמות שבישראל מכירים: בר קופרשטיין אביתר דוד, יוסף חיים אוחנה, שגב כלפון, אבינתן אור, אלקנה בוחבוט, מקסים הרקין, נמרוד כהן, מתן צנגאוקר דוד קוניו, איתן הורן, מתן אנגרסט, איתן מור, גלי ברמן, זיו ברמן, עמרי מירן, אלון אהל, גיא גלבוע-דלל, רום ברסלבסקי ואריאל קוניו.

07:00 - הצלב האדום בדרך לנקודת המפגש

6:45 - המונים ממשיכים להציף את כיכר החטופים

06:42 - 06:29 במתחם הנובה: מאות מתפללים לחזרת החטופים בשלום

06:28 - העיטור האזרחי הגבוה ביותר: נשיא המדינה הרצוג יבשר לנשיא ארה"ב כי יעניק לו את "עיטור הנשיא" - כהוקרה על מאמציו להשבת החטופים. "מורשתו של הנשיא טראמפ תיזכר לדורות על ידי מדינת ישראל והעם היהודי. קולו של הנשיא טראמפ היה תמיד קול של אומץ ומנהיגות, ושל מחו יבות בלתי מתפשרת לחתירה לשלום ולאנושיות", מסר הנשיא

6:15 - טראמפ ינחת בישראל ב-9:48

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ינחת בנתב"ג ב-9:48 עם האיר-פורס 1. לפני ההמראה, אמר נשיא ארה"ב ש"המלחמה בעזה נגמרה, ושיש להסכם תמיכה רחבה". מנתב"ג ייסע טראמפ לכנסת, ואחרי פגישה עם נתניהו, ינאם מול מליאת הכנסת. לאחר מכן ימריא לפסגה במצרים.



5:57 - המונים מתאספים בכיכר החטופים בת"א בציפייה להתחלת שחרור החטופים

עם שחר, המוני ישראלים התאספו בכיכר החטופים שבתל אביב, כדי לצפות במשותף בחזרת החטופים מהשבי. הצפי הוא שבמקום ישהו צופים רבים במהלך היום.

05:17 - משפחות חטופים התבקשו להתכונן לצאת לרעים, לקראת סבב השחרור הראשון שצפוי ב-8

05:08 - שחרור החטופים צפוי להתחיל ב-8 בבוקר מאזור נצרים. ב-10 בבוקר ישוחררו מח'אן יונס ומחנות המרכז החטופים הנותרים - כך שבסך הכול ישוחררו 20 החטופים החיים בשני סבבים. עדיין לא ידוע כמה חטופים ישוחררו בכל סבב

02:43 - כאשר יגיעו החללים הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב איל קרים יערוך טקס עם יחידות מיוחדות בתוך הרצועה, במסגרתו יקרא פרק תהילים - פרק פ"ג. לאחר מכן יחידות לוחמות של הרבנות יעבירו את החללים אל הגבול, ומשם יתבצע שינוע אזרחי של החללים האזרחיים לאבו כביר, ושינוע צבאי של החללים החיילים למחנה שורה

01:09 - ברגע האחרון: שינוי ברשימת המחבלים שישראל תשחרר בעסקה

במהלך השעות המתוחות שלפני השבת החטופים שצפויה להתבצע במהלך הבוקר (ב') שרי הממשלה לקחו חלק במשאל טלפוני לילי שמטרתו הייתה "תיקון דחוף של מספר נקודות" ברשימת המחבלים שאמורים להשתחרר.

הנושאים שעליהם הצביעו השרים:

● החלפת שני אסירים ביטחוניים מהרשימה שאושרה (אחד השתחרר כבר והשני מזוהה עם תנועת הפת"ח ולא חמאס), בשני אסירים ביטחוניים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס ואינם אסירי עולם.

● הסרת 7 קטינים עזתים מתוך 22 שנמצאים ברשימה, הוספת 2 נשים עזתיות והחלפה של קבוצת עזתים באחרים מאותה קטגוריה (עזתים שלא לקחו חלק בטבח 7 באוקטובר), בהתאם לשיקולי מערכת הביטחון. סך כל העזתים שישוחררו עומד על 1,718 במקום 1,722.

● אישור לשחרור של חמישה עזתים נוספים מאותה קטגוריה, ובמידת הצורך יוחלפו בחמישה אחרים על מנת למנוע משאל טלפוני נוסף במהלך הלילה במידת הצורך. לקריאת הכתבה

00:20 - טראמפ על המטוס, עם ההמראה לישראל: "המלחמה בעזה נגמרה!"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ערך תדרוך לכתבים לצד מטוסו רגע לפני שהמריא הלילה (בין ראשון לשני) לישראל - לקראת שחרור החטופים ונאומו בכנסת.

טראמפ נשאל מדוע הריעו לו בעצרת בכיכר החטופים שבתל אביב במוצאי שבת, אך שרקו בוז לראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני לא יודע", השיב. "אבל כולם שמחים מההסכם הזה". טראמפ הבהיר כי היחסים שלו עם נתניהו טובים: "הוא הציג את מועמדותי לפרס נובל. היו לי איתו מחלוקות בנוגע לעזה, אבל הן נפתרו במהירות".

עוד נאמר לנשיא ארה"ב כי נתניהו טרם אמר שהמלחמה בעזה הסתיימה. "המלחמה בעזה נגמרה! אתם מבינים? היא נגמרה", ענה בתקיפות לכתבים. "הפסקת האש תחזיק מעמד, אנשים עייפים מזה". הוא הוסיף ושיבח את הקטארים: "הם עזרו לנו מאוד עם העסקה הזו. הגיע הזמן שקטאר תקבל קרדיט". לקריאת הכתבה

23:47 - הצלב האדום מכחיש את הדיווחים: "בניגוד לפרסומים, לא קיבלנו ולא העברנו מידע בנוגע למצבם הרפואי של בני הערובה"

23:43 - גל הירש בהודעה למשפחות החטופים: "משפחות יקרות, הדיווח לפיו הצלב האדום פגש חטופים ועדכן שמצבם קשה - אינו נכון"

