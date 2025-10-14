ירידות באסיה ובחוזים בוול סטריט; סין מחריפה את מלחמת הסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:18

ההתלקחות במתיחות בין ארצות הברית לסין בסוף השבוע מדגישה את חוסר האמון ההולך ומעמיק בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.

היום פורסם ב-CNBC שסין מאיימת על צעדי תגמול נוספים נגד ההגבלות שהטילה ארצות הברית על מגזר הספנות שלה, לאחר שהטילה סנקציות על חטיבות אמריקאיות של ענקית הספנות הדרום־קוריאנית Hanwha Ocean Co.

משרד המסחר הסיני הודיע כי הוא מטיל מגבלות על חמש חטיבות אמריקאיות של החברה, הנחשבת לאחת מיצרניות האוניות הגדולות בדרום קוריאה. מניית החברה צנחה בכ־8% במסחר בסיאול - הירידה החדה ביותר זה כחודשיים.

הצעדים הללו מהווים הסלמה משמעותית בסכסוך המתמשך בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם סביב השליטה הימית. הם מגיעים לאחר שהמתיחות בין ארצות הברית לסין החריפה בשבועות האחרונים, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ איים להטיל מכסים נוספים של 100% על יבוא מסין, בתגובה להגבלות הייצוא החדשות שהטילה בייג'ין.

השבוע נכנסו לתוקף מכסי תגמול על אוניות בבעלות אמריקאית המגיעות לסין - צעד הדדי שננקט על ידי ממשל שי ג'ינפינג - ועורר חששות רחבים בענף הספנות העולמי. לפי ההגבלות החדשות של בייג'ין, נאסר על כל אדם או גוף לקיים פעילות עסקית עם חמש החברות האמריקאיות שנכללו ברשימה.

במקביל, משרד התחבורה הסיני הודיע כי הוא מנהל חקירה בנוגע להשפעות חקירת סעיף 301 של נציג הסחר האמריקאי על מגזר הספנות הסיני, וציין כי עשוי לנקוט צעדי תגמול נוספים בבוא העת.

ביוםיים שלאחר שחזרה בייג'ין מחופשה בשבוע שעבר, הודיעה המדינה על מסגרת חדשה להגבלת יצוא מינרלים נדירים, הוסיפה עוד חברות אמריקאיות לרשימת השחורות וגביהה תשלומים מאוניות הקשורות לארה״ב בעגינה בנמלים סיניים. לאחר מכן איים נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בהטלת מכסים נוספים בשיעור של 100% על מוצרים סיניים, ובייג'ין השיבה כי הגבלות המינרלים הנדירים שלה הן צעד "לגיטימי".

"לשורש המתיחות יש קשר לחוסר אמון הדדי," אמר לארי הו, כלכלן ראשי לסין במקווארי, "במהלך השיחות בלונדון בחודש יוני, שתי המדינות הסכימו על עסקה של 'מינרלים נדירים בתמורה לטכנולוגיה,'" הוסיף. "לא מפתיע ששתי המדינות חשות מושפלות כשהן תופסות את הצד השני כמתנהג ברשלנות או בחוסר תום לב."

ההסלמה במתיחות הסחר היא תוצאה של "אי־הבנה" משני הצדדים, אמר הו. לפי דבריו ודעות אנליסטים נוספים, כל צד רואה את הדברים אחרת: בייג'ין עשויה להרגיש שהיא נדרשת להגיב לכלל אמריקאי חדש שפורסם ב־29 בספטמבר, המרחיב את שליטת ההגבלות על חטיבות בבעלות רוב של חברות ברשימה אמריקאית - בעוד שוושינגטון ככל הנראה ראתה בשינוי זה התאמה טכנית בלבד.

מצד שני, בייג'ין עשויה לראות בהגבלות על מינרלים נדירים חיקוי למאמצי ארה״ב הנרחבים להגביל את גישת סין לטכנולוגיה מתקדמת, בעוד שהפרספקטיבה האמריקאית היא שההגבלות הן אסטרטגיית מו״מ שמטרתה ליצור מינוף לפני פגישה אפשרית בין נשיאי שתי המדינות.

08:36

מדד הניקיי 225 ביפן צונח ב־3% עם חידוש המסחר לאחר חופשה אתמול. הצניחה מגיעה בעקבות הכישלון של סאנאא טאקאיצ'י להתמודד לראשות ממשלת יפן בשבוע שעבר, לאחר ששותפת הקואליציה שלה פרשה.

08:00

הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת הבוקר לאחר הראלי בוול סטריט שנבע מהרגעת המשקיעים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע ליחסים עם סין.

מדד הניקיי 225 היפני יורד ב-2.2% עם חידוש המסחר לאחר חופשה לאומית אתמול. בהונג קונג, מדד ההנג סנג מאבד 0.2% בעוד שמדד שנגחאי עולה ב-0.2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה שלילית.

אמש, ננעל המסחר בארה"ב בעליות חדות: נאסד"ק זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 קפץ ב-1.5% ודאו ג'ונס הוסיף 1.3%. נאסד"ק ו-S&P 500 היו ביום המסחר הטוב ביותר מאז מאי, ואילו דאו ג'ונס שבר רצף של חמישה ימי מסחר אדומים.

מניית ברודקום זינקה לאחר שהודיעה שהחברה ו-OpenAi מקימות וופורסות 10 ג'יגה-וואט של שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית, כחלק ממאמץ רחב יותר להרחבת תשתיות הבינה המלאכותית. מניית ברודקום מזנקת ב-12% במסחר המוקדם. פרטי העסקה לא נחשפו.

הראלי במניות תחום המחשוב הקוונטי נמשך אתמול, לאחר שבנק ג'יי.פי.מורגן הודיע מדובר באחד התחומים שבהם ישקיע במסגרת יוזמה חדשה.

הבנק ציין בהודעה כי ישקיע עד 10 מיליארד דולר בחברות הפועלות בארבעה תחומים: שרשרת אספקה וייצור מתקדם, ביטחון וחלל, טכנולוגיית אנרגיה, וכן טכנולוגיות מתקדמות ואסטרטגיות - הכוללות גם מחשוב קוונטי.

מניית Arqit Quantum עלתה ב־20%, D-Wave Quantum סיימה בעלייה של 23%, Rigetti Computing זינקה ב־25%, IONQ עלתה ב־16%, ומניית Quantum Computing הוסיפה 12%.

"נהיה ברור בצורה כואבת שארצות הברית אפשרה לעצמה להפוך תלויה מדי במקורות לא אמינים של מינרלים חיוניים, מוצרים וייצור - שכולם חיוניים לביטחון הלאומי שלנו," אמר מנכ"ל הבנק, ג’יימי דיימון, בהצהרה.

בבנק ההשקעות UBS מעריכים כי מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין עשויה להמשיך להטריד את השוקים, אך לא סביר שתגרום לשוק דובי, והיא אף מציעה להשקיעים הזדמנויות לקנות מניות אמריקאיות בהנחה. "אנו חושבים שהשוק השוורי יישאר עמיד, ולכן תקופות של ירידות אמורות להציע הזדמנות למשקיעים שהשקעתם במניות אינה מספקת, לשקול הגדלת החשיפה שלהם לטווח ארוך", כתבי אנליסטים מ-UBS בהודעה ללקוחות היום.

נשיא סין שי ונשיא ארה"ב טראמפ צפויים להיפגש ב-APEC ב-31 באוקטובר - אירוע שעשוי להקל על מתחים בסחר, ציינו אנליסטים מ-UBS, והוסיפו כי מלחמת סחר בהיקף מלא "עדיין נראית לא סבירה".

היום צפויים המשקיעים לנסות לשמור על התנופה, כאשר בנקים גדולים כמו ג’יי.פי. מורגן צ’ייס וגולדמן זאקס יפרסמו את דוחותיהם לרבעון השלישי.

נשיאת הפדרל ריזרב בפילדלפיה אנה פאולסון אמרה היום בכנס שהיא צופה שהעליות במחירים בשל מכסי טראמפ יהיו זמניות, וראתה יותר קיצוצי הריבית השנה. "התרחיש המרכזי הוא שמכסים יגבירו את רמת המחירים, אך הם לא יוותירו חותם קבוע על אינפלציה". היא אמרה. "ובהתחשב בתרחיש זה, המדיניות המונוטורית צריכה להתעלם מהשפעות המכסים על המחירים".

בעוד קצת יותר משבועיים, באוקטובר 29, צפויה החלטת הריבית הבאה של הפד, ועל פי הערכות, תתבצעה הורדה נוספת של 0.25%. פאולסון תמכה בהורדה האחרונה שהתרחשה בספטמבר, והיא תומכת בתחזית העדכנית של שתי הורדות נוספות עד סוף השנה. עם זאת, היא ציינה כי המשך הדרך "פחות ודאי" והיא תומכת בדרך פעולה "זהירה".

בשוק הסחורות מחירי הכסף נגעו בשיא כל הזמנים - קרוב ל־53 דולר לאונקיה - בעקבות לחץ שורט היסטורי בלונדון שהוסיף תאוצה לראלי המתמשך, המונע מהביקוש הגובר לנכסי מקלט בטוחים.

המחיר הספוט של הכסף עלה בלונדון בשיעור של עד 1% לרמה של 52.9 דולר לאונקיה, ועבר את השיא שנקבע בינואר 1980, אז ניסו האחים האנט להשתלט על שוק הכסף. גם הזהב טיפס לשיא נוסף, כשהוא ממשיך רצף של שמונה שבועות של עליות.

חששות ממחסור בנזילות בלונדון הציתו מרדף עולמי אחר כסף, כאשר המחירים היציגים מזנקים לרמות חסרות תקדים כמעט ביחס לשוק ניו יורק. מצב זה גורם לחלק מהסוחרים להזמין מקום למשלוחי מטענים בטיסות טרנס-אטלנטיות כדי להעביר מטילי כסף - אמצעי הובלה יקר בדרך כלל שמיועד לזהב - במטרה להרוויח מהמחירים הגבוהים בלונדון.