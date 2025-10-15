עדכונים שוטפים

04:40 - מנהיג חמאס שוחח עם איתן מור בשבי: "אבא שלך לא מפגין, תשתחרר ראשון"

שורד השבי איתן מור נפגש אמש (שלישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך הפגישה, אמר מור ששב אתמול מהשבי כי במהלך שהותו בעזה ניהל שיחות עם עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. לדבריו, אל-חדאד אמר לו: "אם יהיה מישהו שייצא ראשון - זה אתה. ממילא אבא שלך לא יוצא להפגנות, אז נחזיר אותך ראשון". למרות זאת, מור שוחרר רק אתמול מהשבי בעסקה האחרונה. לכתבה המלאה

03:15 - ראש הממשלה נתניהו נשאל בריאיון לרשת CBS אם המלחמה הסתיימה והשיב: "ישראל הסכימה לתת הזדמנות לשלום"

02:53 - משפחות חטופים בעלי אזרחות ארגנטינאית שלחו מכתב תודה המיועד לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, וביקשו מנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי למסור לו אותו אישית במהלך ביקורו בוושינגטון. לפני זמן קצר הנשיא מיליי מילא את בקשתם

01:12 - 4 ארונות החטופים החללים הגיעו למכון לרפואה משפטית

במכון יפעלו לזיהוי החללים, לאחר שבחמאס לא הודיעו מי החטופים שהועברו. גם היום צפויה להיערך פעימת שחרור נוספת.

אחרי שהועברו שלשום רק 4 חללים, ישראל האשימה: חמאס מפר את ההסכם. בירושלים שוקלים שורת צעדים נגד ארגון הטרור. טראמפ: "העבודה לא הסתיימה, המתים לא הוחזרו כמובטח!" לכתבה המלאה

00:39 - סרן דניאל פרץ ז"ל יובא למנוחות היום (ד') בשעה 20:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל

23:56 - משרד רה"מ מאשר: "ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ארבעה חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועברו לישראל, שם יתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחות"

21:31 - טראמפ מזהיר את חמאס: "אם לא יתפרקו מנשקם - אנחנו נעשה זאת, אולי באלימות"

לאחר השלמת שלב שחרור כל החטופים החיים, הנשיא טראמפ התייחס לשלב השני של ההסכם - שבמרכזו פירוק חמאס מנשקו - ושיגר אזהרה חריפה לארגון הטרור. טראמפ הדגיש כי אם חמאס לא יבצע את הפירוק מרצונו, ארצות הברית תכפה זאת בעצמה: "הם יודעים שאני לא משחק משחקים". לכתבה המלאה

20:30 - משפחות חטופים ששבו בהצהרה מבית החולים: "סוף סוף אפשר לנשום לרווחה"

אחרי יממה בבית: משפחות החטופים מקיימות הצהרה מבתי החולים. לישי מירן לביא: "הצלחנו להביא להסכם לפני סוף מר ונורא מכל". ענת אנגרסט: "אימא לעולם לא מוותרת על ילדיה ואומה שלמה לא ויתרה על אזרחיה". יאיר הורן: "רק עכשיו אני חופשי באמת". רבקה בוחבוט: "הילד שלי קיבל את אבא חזרה, לא יכולתי לבקש יותר". לכתבה המלאה

19:55 - הליך הזיהוי הושלם: יוסי שרעבי ודניאל פרץ ז"ל יובאו למנוחות בישראל

שרעבי ופרץ ז"ל הם שניים מארבעת החללים שגופתם הוחזרה לישראל. מוקדם יותר זוהו גופותיהם של גיא אילוז ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל. שרעבי ז"ל נחטף מביתו בקיבוץ בארי, ובצה"ל מעריכים כי בסבירות גבוהה נהרג בתקיפה של חיל האוויר. סרן דניאל פרץ ז"ל שירת ב-7.10 כמפקד טנק במוצב נחל עוז, הוא נפל בקרב וגופתו נחטפה בידי חמאס. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12