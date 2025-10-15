מקשת ללאומי: ויקטור וקרט ישמש בתפקיד מנכ"ל לאומי פרטרנס

לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, הודיעה הערב (רביעי) שויקטור וקרט, מי שכיהן בתפקידים בכירים בקבוצת התקשורת "קשת", ובתפקידו האחרון שימש שם כמנכ"ל החטיבה המסחרית, ימונה לתפקיד מנכ"ל החברה. וקרט יחליף את רון בן חיים שיפרוש מהחברה. הערב אישר דירקטוריון לאומי פרטנרס את מינויו של וקרט.

בעשור האחרון כיהן וקרט בתפקידים בכירים בקבוצת "קשת", שכאמור כוללת כאשר כאמור בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל החטיבה המסחרית של הקבוצה, ובו ניהל את כל מערך ההשקעות, ההכנסות והפיתוח העסקי של הקבוצה. בין השאר, הקים וניהל את "קשת החזקות", זרוע ההשקעות של הקבוצה, שבאמצעותה ביצעה קשת מגוון רחב של השקעות בחברות בתחומים מגוונים, והיה חבר בדירקטוריונים של אותן חברות.

ויקטור וקרט (40) הצטרף לקבוצת קשת בשנת 2016 כמנהל העסקים הראשי של הקבוצה. טרם הצטרפותו לקשת שימש מנהל בכיר בפירמת הייעוץ PWC , שם התמחה בייעוץ אסטרטגי ופיננסי בתחום המיזוגים והרכישות. לוקרט תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון - שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

יו"ר לאומי פרטנרס, עומר זיו, מכהן כמשנה למנכ"ל בנק לאומי וראש חטיבת שוקי הון. כיום לאומי פרטנרס הינה זרוע ההשקעות הריאליות הגדולה והמובילה במערכת הבנקאית. נכון לסוף השנה שעברה, עמדה יתרת ההשקעות הריאליות של לאומי פרטנרס עמדה על כ־5.6 מיליארד שקל והתחייבויות ההשקעה עמדו על כ־1.6 מיליארד שקל. בסה"כ, במהלך 2024 לאומי פרטנרס רשמה רווח של כחצי מיליארד שקל.

המעבר של וקרט מעניין גם מבחינת עולם הבנקאות. קשת נשלטת על ידי החברה המרכזית לייצור משקאות קלים (קוקה קולה ישראל) של משפחת ורטהיים. כאשר האחים דודי ודרורית ורטהיים הם גם מבעלי גרעין השליטה בבנק מזרחי טפחות, המתחרה בבנק לאומי. האחרון מתנהל ללא גרעין שליטה.