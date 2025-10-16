שני ארונות של חללים הגיעו למכון לרפואה משפטית

עדכונים שוטפים

03:43 - שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי מצייץ: "חמאס עדיין מחזיק בחטופים חללים שהוא רצח - כולל איתי חן ועומר נאוטרה האמריקנים"

01:14 - בכיר אמריקאי: ארה"ב רוצה להתחיל בשיקום העיר רפיח שלא נמצאת תחת שליטת חמאס ולהפוך אותה לאזור לדוגמה שמראה כיצד הרצועה יכולה להיות שלא תחת שליטת חמאס

00:35 - ישראל קיבלה שני ארונות של חטופים חללים מידי חמאס

משרד ראש הממשלה הודיע אמש (רביעי) שישראל קיבלה לידיה באמצעות הצלב האדום שני ארונות של חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל והשב"כ בתוך הרצועה. מאוחר יותר עדכנה המשטרה ששני הארונות הגיעו למכון לרפואה משפטית באבו כביר - שם יימשך הליך הזיהוי.

גורמים מדיניים נגד ארגון הטרור: "אנחנו יודעים בדיוק כמה חמאס יכול לשחרר - הבהרנו למתווכות שהוא משחק משחק מסוכן". חמאס טען בהודעה רשמית כי הוא עושה מאמצים להגיע לכל גופות החטופים. טראמפ איים על חמאס: צה"ל יוכל לחזור להילחם כשאתן את האות - אם לא תעמדו בהסכם. כ"ץ: הנחיתי את צה"ל להכין תוכנית להכרעה של חמאס, אם יסרב לקיים את ההסכם, לכתבה המלאה

00:10 - "לחלוק כבוד אחרון": אלפים ליוו את סרן דניאל פרץ ז"ל בדרכו האחרונה

פרץ ז"ל שירת כמפקד מחלקה בגדוד 77 בחטיבה 7, נפל בקרב על נחל עוז ונחטף. חברו שורד השבי מתן אנגרסט ספד: "היה לי חשוב להצדיע למפקד שלי שהוביל את הקרב ההרואי באותה השבת. אני מוכן להיכנס עכשיו לעזה להחזיר את החללים". הנשיא הרצוג ספד: "שנתיים של כאב עצום וגעגוע. כל כך חיכינו להעניק לך מנוחה נכונה, שלמה, אמיתית"

00:08 - בכיר אמריקאי: מקיימים שיחות עם ישראל בכדי לאפשר לפלשתינים שמרגישים מאוימים מפני חמאס להיכנס לשטחים בשליטת צה"ל בכדי להיות מוגנים

בכיר אמריקאי אמר בתדרוך לכתבים שארה"ב העבירה מסר לחמאס באמצעות המתווכות לפיו יש להפסיק את ההוצאות להורג ואת פעולות התגמול נגד אזרחים פלסטינים בעזה

הבכיר ציין שוושינגטון מקיימת שיחות עם ישראל לגבי האפשרות לתת לפלסטינים שמרגישים שהם מאוימים מצד חמאס להיכנס לשטחים שבשליטת צה"ל כדי להיות מוגנים.

הוא הוסיף: "היינו בקשר היום עם חלק גדול מהמשפחות של החטופים החללים, הבהרנו להן שאנחנו לא משאירים אף אחד מאחור - יש לנו תוכנית איך לעשות את זה ונצליח לעשות את זה".

00:07 - הסוד שהסתיר מקסים הרקין מהמחבלים במשך שנתיים, ותושייתו רגע לפני שנחטף

משפחתו של מקסים הרקין מיעטה להתראיין בתקשורת בשנתיים האחרונות מחשש שבחמאס יגלו שהוא קצין בשירות סדיר. מתברר שהרקין עצמו הצליח לשמור בסוד את הפרט הזה משוביו. הוא נחטף ממסיבת הנובה בבגדים אזרחיים, והצליח בתושייה רבה להשליך את חפציו לפני שנחטף.

הרקין גם שוחח עם בתו הקטנה וצפוי לפגוש אותה בקרוב: "שיחתם הייתה מרגשת". לכתבה המלאה

23:23 - טראמפ: "יש אזורים שהם חופרים ומוצאים הרבה גופות. חלק מהגופות היו שם הרבה זמן. חלק מהגופות תחת עפר, חלק במנהרות"

טראמפ במסיבת עיתונאים: הם (חמאס) מחפשים אחרי החטופים החללים. זה תהליך מאוד קשה. יש אזורים שהם חופרים ומוצאים הרבה גופות. חלק מהגופות היו שם הרבה זמן. חלק מהגופות תחת עפר, חלק במנהרות.

עוד אמר: "נראה גם מה יקרה עם הנשק (של חמאס). הם הסכימו לעשות זאת. אם הם לא יעשו זאת, אנחנו נעשה זאת. לא נצטרך את צבא ארה"ב כדי לפרק את חמאס מנשקו".

21:29 - משפחות חטופים בהצהרה: "תודה! אנחנו שוב שלמים"

אחרי שחזרו מהשבי: משפחות חטופים ששוחררו ביום שני קיימו הערב (רביעי) הצהרה לתקשורת. צביקה מור, אביו של איתן מור, ערך הצהרה מבית החולים בילינסון. בבית החולים שיבא שוחחו עם התקשורת שרון אלוני קוניו, ארבל יהוד, סילביה קוניו, קובי כלפון וקרובים נוספים.

עידית אהל, אימו של אלון: "החיוך הכי יפה בעולם חזר אלינו, כבר במפגש הראשוני הוא התיישב וניגן על הפסנתר". סילביה קוניו תיארה באושר: "המשפחה שלי שוב שלמה". צביקה מור: "יש לגבות מחיר מחמאס - להשמיד אותו ולעודד את האויב לעזוב את עזה".

שורדת השבי ארבל יהוד, זוגתו של שורד השבי אריאל קוניו: "אריאל ודוד כאן. הם שרדו תופת והחזיקו מעמד בזכות התקווה לחזור שוב לחיקנו, לחזור הביתה. ניתן היה להחזיר אותם מזמן. ההסדר שהביא לשחרורם בחיים, יכול היה להציל עוד נפשות רבות. בזמן שאנחנו כאן זוכים לחבק את אהובינו, ישנן עשרות משפחות שלא יזכו לרגע הזה"

