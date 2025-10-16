ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות המוסדיים לחצו, והראל ויזל מכר מניות פוקס ב-13 מיליון שקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פוקס

המוסדיים לחצו, והראל ויזל מכר מניות פוקס ב-13 מיליון שקל

זהותם של הרוכשים אינה ידועה, משום שהם נעזרו בגופי תיווך, אך לפי הערכות מדובר בגופים גדולים כמו קופות גמל, קרנות גידור או גופים מוסדיים אחרים, ולא במשקיעים קמעונאיים

חזי שטרנליכט 10:15
הראל ויזל, בעלים ומנכ''ל קבוצת פוקס / צילום: כדיה לוי
הראל ויזל, בעלים ומנכ''ל קבוצת פוקס / צילום: כדיה לוי

הגאות בבורסה בתל אביב מאלצת את הגופים המוסדיים לחפש מניות מן הגורן והיקב. לאחר שמניית חברת האופנה פוקס זינקה במעל ל-40% בשנה החולפת לשווי שוק של 5 מיליארד שקל, החלו גישושים במהלך תקופת החגים מצד ברוקרים למנכ"ל פוקס הראל ויזל, בבקשה כי ישקול למכור מניות שהוא מחזיק באופן אישי בחברה.

המניות שקפצו ב-30% בשבעה ימי מסחר, והאם עדיין כדאי להשקיע בהן?
היום בבורסה: המניה שתעשה קאמבק למדד המוביל אחרי עשור

זהותם של הרוכשים אינה ידועה, משום שהם נעזרו בגופי תיווך, אך לפי הערכות מדובר בגופים גדולים כמו קופות גמל, קרנות גידור או גופים מוסדיים אחרים שביקשו לקנות את המניות, ולא במשקיעים קמעונאיים (ריטייל).

בכל מקרה, במהלך השבוע החולף החליט ויזל באופן חריג למכור מניות, בתיווכה של ווליו בייס חיתום, בסכום כולל של 13 מיליון שקל. מדובר במכירת נתח זניח (0.3% מהון המניות של פוקס) של 36.6 אלף מניות החברה, בסדרה של עסקאות במחיר מניה שקרוב למחיר השוק. ויזל מכר מניות בכ-9 מיליון שקל בשבוע שעבר במהלך חול המועד - ועוד מניות בכ-4 מיליון שקל ביום רביעי השבוע.

הראל ויזל, יש לציין, נותר בעל מניות ראשי יחד עם שני אחיו, יפתח ואסף, בחברת ויזל החזקות, שמחזיקה ב-19.5% ממניות פוקס (ששוות כמיליארד שקל). החברה חולקת את השליטה בפוקס עם בעל המניות גדול בענקית האופנה, אברהם פוקס, שמחזיק בנתח של עוד 22.3% מהון המניות שלה. נציין כי למנכ"ל פוקס יש גם עד 39 אלף אופציות למניות של החברה.