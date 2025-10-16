המוסדיים לחצו, והראל ויזל מכר מניות פוקס ב-13 מיליון שקל

הגאות בבורסה בתל אביב מאלצת את הגופים המוסדיים לחפש מניות מן הגורן והיקב. לאחר שמניית חברת האופנה פוקס זינקה במעל ל-40% בשנה החולפת לשווי שוק של 5 מיליארד שקל, החלו גישושים במהלך תקופת החגים מצד ברוקרים למנכ"ל פוקס הראל ויזל, בבקשה כי ישקול למכור מניות שהוא מחזיק באופן אישי בחברה.

זהותם של הרוכשים אינה ידועה, משום שהם נעזרו בגופי תיווך, אך לפי הערכות מדובר בגופים גדולים כמו קופות גמל, קרנות גידור או גופים מוסדיים אחרים שביקשו לקנות את המניות, ולא במשקיעים קמעונאיים (ריטייל).

בכל מקרה, במהלך השבוע החולף החליט ויזל באופן חריג למכור מניות, בתיווכה של ווליו בייס חיתום, בסכום כולל של 13 מיליון שקל. מדובר במכירת נתח זניח (0.3% מהון המניות של פוקס) של 36.6 אלף מניות החברה, בסדרה של עסקאות במחיר מניה שקרוב למחיר השוק. ויזל מכר מניות בכ-9 מיליון שקל בשבוע שעבר במהלך חול המועד - ועוד מניות בכ-4 מיליון שקל ביום רביעי השבוע.

הראל ויזל, יש לציין, נותר בעל מניות ראשי יחד עם שני אחיו, יפתח ואסף, בחברת ויזל החזקות, שמחזיקה ב-19.5% ממניות פוקס (ששוות כמיליארד שקל). החברה חולקת את השליטה בפוקס עם בעל המניות גדול בענקית האופנה, אברהם פוקס, שמחזיק בנתח של עוד 22.3% מהון המניות שלה. נציין כי למנכ"ל פוקס יש גם עד 39 אלף אופציות למניות של החברה.