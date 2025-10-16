ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הגירעון של ישראל נותר ללא שינוי בספטמבר
גירעון (עודף) תקציבי

לאחר שתי ירידות רציפות בחודשיים החולפים, הגירעון התקציבי של ישראל נותר ללא שינוי החודש • הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-4.7% תוצר, המשקף "מינוס" של 98.6 מיליארד שקל

אורן דורי 13:44
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

הגירעון התקציבי של ישראל נותר ללא שינוי בחודש ספטמבר 2025, לאחר שתי ירידות רציפות בחודשיים הקודמים. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-4.7% תוצר, המשקף "מינוס" של 98.6 מיליארד שקל - כך פרסם היום (ה') החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג.

חודש ספטמבר עצמו הסתיים בגירעון חודשי של 9.5 מיליארד שקל, בדיוק כמו אוגוסט, וכ-700 מיליון שקל יותר מאשר חודש ספטמבר אשתקד.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2025 ולפני הפסקת המלחמה, הצטבר גירעון של 56.2 מיליארד שקל, בניגוד לגירעון עמוק בהרבה של כ-93.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיצומה של המלחמה בעזה ובלבנון.

השיפור בגירעון מונע בעיקר מצד הכנסות המדינה, ולא בהוצאותיה. זרם המזומנים לקופת המדינה רושם עדיין צמיחה מרשימה ועקבית - סך הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-414 מיליארד שקל, עלייה של 15.9% לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

בצד ההוצאה, הממשלה שילמה בחודש ספטמבר 55.9 מיליארד שקל, עלייה של 4 מיליארד שקל לעומת החודש המקביל ב-2024. מתחילת השנה היקף ההוצאות הסתכם בכ-470 מיליארד שקל, לעומת כ-450 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-4.4%. זאת, בזמן שלפי התכנון התקציבי המקורי ל-2025, ההוצאה הממשלתית הייתה אמורה להתייצב ואף לרדת מעט.