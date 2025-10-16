הגירעון של ישראל נותר ללא שינוי בספטמבר

הגירעון התקציבי של ישראל נותר ללא שינוי בחודש ספטמבר 2025, לאחר שתי ירידות רציפות בחודשיים הקודמים. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-4.7% תוצר, המשקף "מינוס" של 98.6 מיליארד שקל - כך פרסם היום (ה') החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג.

חודש ספטמבר עצמו הסתיים בגירעון חודשי של 9.5 מיליארד שקל, בדיוק כמו אוגוסט, וכ-700 מיליון שקל יותר מאשר חודש ספטמבר אשתקד.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2025 ולפני הפסקת המלחמה, הצטבר גירעון של 56.2 מיליארד שקל, בניגוד לגירעון עמוק בהרבה של כ-93.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיצומה של המלחמה בעזה ובלבנון.

השיפור בגירעון מונע בעיקר מצד הכנסות המדינה, ולא בהוצאותיה. זרם המזומנים לקופת המדינה רושם עדיין צמיחה מרשימה ועקבית - סך הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-414 מיליארד שקל, עלייה של 15.9% לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

בצד ההוצאה, הממשלה שילמה בחודש ספטמבר 55.9 מיליארד שקל, עלייה של 4 מיליארד שקל לעומת החודש המקביל ב-2024. מתחילת השנה היקף ההוצאות הסתכם בכ-470 מיליארד שקל, לעומת כ-450 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-4.4%. זאת, בזמן שלפי התכנון התקציבי המקורי ל-2025, ההוצאה הממשלתית הייתה אמורה להתייצב ואף לרדת מעט.