הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לפני דקות אחדות את מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2025, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט 2025.

בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%.

לאחר שהמחירים עלו באוגוסט ב-0.7%, הערכות אנליסטים ובתי השקעות, היו שמדד המחירים לצרכן בספטמבר 2025 ירשום ירידה של כ-0.2%-0.3%, הם צפו שהאינפלציה תעמוד על 2.7%.

למרות ההתקררות באינפלציה דומה שבנק ישראל יחכה עד סוף נובמבר, פגישתו הבאה בטרם יחליט על הורדת ריבית - היום יצא הבנק בהודעה חריגה, בה הוא מדגיש כי לא יקבל החלטה חדשה בנוגע לריבית במשק עד למועד הקבוע (24 בנובמבר). זאת על רקע גל שמועות כי תיתכן הפחתה שלא מן המניין בגובה הריבית (4.5%).

מדד המחירים הבא, של אוקטובר צפוי להתפרסם מספר ימים לפני קבלת אותה ההחלטה. במזרחי טפחות "רואים פוטנציאל משמעותי לעלייה במדד".

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-3.2%, תרבות ובידור שירד ב-2.4%, תחבורה ותקשורת שירד ב-2.2%, מזון שירד ב-0.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.3%, שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה שירדו ב-0.2%, כל אחד.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-3.5%, שכר דירה ובריאות שעלו ב-0.3%, כל אחד.

יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות מזרחי טפחות אמר לאחר פרסום המדד ש"התיקון במחירי הטיסות החודש הוא משמעותי מאוד. והאחראי העיקרי להפתעה כלפי מטה היום. להערכתנו, יש פה עוד פוטנציאל מסוים להמשך ירידות בסעיף הזה. הפוטנציאל הזה מגיע כמובן ממחירי הטיסות עצמן, לאור הגדלת ההיצע. אבל גם כתוצאה משער החליפין. בנוסף, לאור אופן הדגימה של הלמ"ס, הכולל טיסות שהזמנו עד שבעה חודשים מראש".

"אפשר להעריך שבתרחיש של רגיעה בטחונית מכאן והלאה, תהליך ההתמתנות של הסעיף הזה ימשך עד האביב של 2026. ולהערכתנו, הוא יהיה מהותי מבחינת המדד כולו. כמובן שגם סעיף ההרחה בארץ התמתן מסיבות דומות. אבל נעריך שפה התיקון ימצה את עצמו בקרוב".

יונתן כץ הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון "לאחר מדד ספטמבר הנמוך, ירידה חדה באינפלציית הליבה והייסוף בשקל, סביר להניח שהריבית בחודש ינואר 26 תעמוד על 4.0% אחרי שתי הורדות ריבית של 0.25% בנובמבר ותחילת ינואר. אלו חדשות מאד חיוביות עבור האפיקים הארוכים".

מחירי הדיור

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי - אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני - יולי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.6%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.0%), צפון (0.2%-), חיפה (0.4%-), מרכז (1.8%-), תל אביב (0.9%-) ודרום (0.8%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.2%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי - אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי - אוגוסט 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.7%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (8.4%), ירושלים (4.2%), חיפה (3.7%) ודרום (2.8%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (2.9%) ותל-אביב (1.5%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-0.5%.