האחים שהתחלקו בעשרה נכסים, התביעה ותשלום ה"קנס"

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה.

האחים עיכבו תשלום על נכסים ב־500 מיליון שקל וישלמו ריבית והצמדה הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש קבע כי אחים שרכשו מאחותם את חלקה בעשרה נכסים, ישלמו לה הפרשי ריבית והצמדה על התקופה בה עיכבו את תשלום התמורה באמצעות הגשת הליכים משפטיים ארבעה אחים, שהיו שותפים בעשרה נכסי מקרקעין ששוויים נאמד בכ־500 מיליון שקל, ביקשו לפרק את השיתוף. ביהמ"ש לענייני משפחה מינה כונסי נכסים ונחתמו הסכמי מכר למכירת זכויותיה של אחת האחיות לשלושת אחיה. ואולם, בדיון לאישור המכירה על ידי ביהמ"ש התנגדו האחים הרוכשים לאישור הסכמי המכר, בטענה כי יש לברר קודם מה חבות המע"מ והיטלי ההשבחה. האחות המוכרת התנגדה לדחייה. ביהמ"ש קיבל את עמדת הכונסים והמוכרת ואישר את הסכמי המכר בפברואר האחרון, וערעור שהגישו האחים על החלטה זו למחוזי נדחה באפריל. ואולם, ההליכים המשפטיים של הדחייה נמשכו כשנה, במהלכה עוכב ביצוע המכר. הרוכשים והכונסים הגישו בקשה לביהמ"ש לענייני משפחה לאשר את הרכישה בתמורה למחיר שסוכם שנה קודם לכן, כ־251.5 מיליון שקל, תוך שיערוך (הערכת הנכסים מחדש, כולל ריבית והצמדה) חלקי בלבד של התמורה. הכונסים חישבו תוספת הפרשי הצמדה וריבית על 10% מתמורת המכר בלבד, בטענה שעל פי הסכמי המכר נדרשו הרוכשים לשלם רק 10% במועד החתימה, והשאר עם אישור ביהמ"ש (אותו ראו במועד הערעור במחוזי). הרוכשים מצידם טענו שאין עליהם כל חובה לשלם תוספת הפרשי הצמדה וריבית, אך הסכימו לתוספת 10% על מנת לקדם את ביצוע המכר. מנגד, המוכרת טענה שעל הרוכשים לשלם ריבית פיגורים על כל התמורה בשל השימוש לרעה בהליכי משפט וניצול תקופת הערעור לצורך דחיית התשלום. השופט תומר שלם קיבל (חלקית) את עמדת המוכרת, וקבע שיש לשערך את מלוא תמורת המכר מיום אישור הסכמי המכר ועד למועד התשלום בפועל, אך לא להטיל ריבית פיגורים. נקבע שהרוכשים עיכבו את ביצוע התשלום, ועל כן נכון לקבוע שיערוך מלא ולא חלקי. עם זאת, נקבע כי השערוך יחולק לשתי תקופות: על 10% מתמורת המכר ישלמו הרוכשים תוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד אישור ההסכמים ועד לתשלום בפועל, ועל 90% מהתמורה ישלמו תוספת ריבית שקלית (לא צמודה) ממועד דחיית הערעור במחוזי ועד לתשלום בפועל. משמעות הפסיקה: עיכוב ביצוע פסק דין בהליכים משפטיים אינו פוטר משערוך לתקופת הערעור. השערוך איננו "קנס" אלא מנגנון שנועד לשמור על ערך הכסף מספר תיק: תמ"ש 68109-03-23 קראו עוד

עו"ד תבע שכר טרחה של מיליוני שקלים ללא הסכם כתוב: "מעלה תמיהות" הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש המחוזי מרכז דחה תביעת שכ"ט בסך 2.8 מיליון שקל שהגיש עו"ד נגד לקוחותיו בטענה כי לא שילמו לו בגין אלפי שעות עבודה. זאת, בין היתר, בשל היעדר הסכם שכר טרחה כתוב שני שותפים עסקיים קיבלו שירותים משפטיים מעו"ד ונוטריון מומחה לתחום המיסוי, ועם הזמן נוצרו ביניהם יחסי ידידות ואמון, מעבר ליחסי עו"ד־לקוח. ואולם, היחסים הללו התערערו והגיעו אל כתלי בית המשפט בתביעה בסך 2.8 מיליון שקל שהגיש עוה"ד נגד הלקוחות בטענה כי לא שילמו את שכר טרחתו כפי שהתחייבו. לטענתו, הנתבעים פנו אליו בחודש פברואר 2016 בבקשה כי יטפל עבורם בשומות מס רכישה אשר הוטלו עליהם בקשר עם פרויקט נדל"ן במושב גני עם, שצברו קנסות והוטלו בגינם עיקולים. אז, טען, הוסכם כי שכר טרחתו ישולם לפי שעות, בתעריף שעתי של 1,100 שקל בצירוף מע"מ, בהתאם לרישום שהוא יערוך ובתום טיפולו בכל נושא. עוד הוסכם לטענתו, כי ישולמו לו 15% דמי הצלחה. לטענתו, עם השנים הפך למשרד תומך לכל עסקאות הנדל"ן אותן שקלו או ביצעו הנתבעים, בהיקף של אלפי שעות עבודה. ואולם, טען, האמון שנוצר בינו לבין הלקוחות נוצל על ידם לרעה ואלה לא שילמו לו עבור 2,200 שעות עבודה, שניתנו על פני יותר מחמש שנים. שני הנתבעים הכחישו את החבות וטענו כי מדובר בתביעת סרק מופרכת שנועדה לכסות על שורת מעשים פליליים שבוצעו על ידי עוה"ד, ולהוות בסיס לקיזוז אל מול כתב תביעה שהוגש כנגדו בגין גניבה של כספים מחשבון נאמנות, בסכום זהה של 2.8 מיליון שקל. השניים הוסיפו, כי התובע הושעה ממקצוע עריכת הדין לאחר הרשעה בפלילים, כי לא היה כל הסכם בין הצדדים ובוודאי שלא הסכם שעתי וכי הנתבעים העסיקו את התובע בשתי עסקאות נדל"ן בלבד ושכר הטרחה - בסך כ־199 אלף שקל - שולם במלואו. השופט עוז ניר נאוי דחה את תביעת שכה"ט תוך שהוא מציין כי היא העלתה "תמיהות, בלשון המעטה", בין היתר בשל פער עצום בין השעות שנתבעו בכתב התביעה (2,200) לשעות שפורטו בתצהיר שהגיש התובע (4,900); שינוי הגרסאות של התובע; היעדרו של הסכם שכר טרחה והיעדר בסיס כלשהו להסכם הנטען. "טענות התובע בסיכומיו וההסברים שנתן הם בכל הכבוד חסרי כל בסיס ראייתי ואינם סבירים בלשון המעטה", ציין השופט. משמעות הפסיקה: ראוי שעורך דין יערוך הסכם כתוב בעניין שכר טרחה עם לקוחותיו, ומחדל בעניין זה עלול לפעול לחובתו מספר תיק: ת"א 30050-03-23 קראו עוד