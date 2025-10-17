בשווקים ברחבי העולם גברו ביממה האחרונה החששות ממשבר אשראי חדש בבנקים האזוריים בארה״ב. זאת, שנתיים וחצי בלבד לאחר קריסת סיליקון ואלי בנק (SVB) שהכניסה את וול סטריט כולה לסחרור.

מה קרה הפעם?

בקצרה, שני בנקים, זיונס (Zions Bancorp) וווסטרן אליאנס (Western Alliance Bancorp), דיווחו על בעיות בעסקאות אשראי. החשש המרכזי בשוק הוא שמדובר רק בסנונית הראשונה.

רצף האירועים

זיונס, בנק אזורי מסולט לייק סיטי, הודיע ביום רביעי בדו״ח הרבעוני על הפרשה להפסדי אשראי בסך 60 מיליון דולר. 50 מיליון דולר מתוכם ככל הנראה לא יוחזרו לעולם. הבנק הדגיש שמדובר במקרה בודד הכולל שני לווים בלבד אך המשקיעים לא השתכנעו.

למחרת הגיע אירוע נוסף, וזה כבר היה יותר מדי עבור המשקיעים. ווסטרן אליאנס מפיניקס חשף שהגיש תביעה על הונאה נגד לווה, בגין אי מתן בטוחות מספקות. למרות שהבנק הצהיר שהבטוחות הקיימות יכסו את ההתחייבות ושהוא אינו מצפה להשפעה על התוצאות התפעוליות, המשקיעים לא השתכנעו.

איך הגיבו השווקים?

מניות הבנקים האזוריים בארה״ב צנחו אמש בוול סטריט והובילו למגמה שלילית בשוק כולו. קרן הסל KRE של בנקים אלו איבדה 6.3% - הירידה היומית החדה ביותר מאז מרץ 2023 ביחס למדד S&P 500.

גם המניות של שני הבנקים שבמרכז הפרשה נפלו. מניית זיונס צנחה ב-13.1%, וזו של ווסטרן אליאנס איבדה 10.8%.

מגזר השירותים הפיננסיים במדד S&P 500 ירד ב-2.8%, ורשם את היום הרגוע ביותר מאז חודש אפריל האחרון.

הבוקר ההשפעה הורגשה גם בבורסות אסיה ואירופה. מדד הדגל בהונג קונג (האנג סנג) איבד 2.83% והניקיי היפני נחלש בקרוב ל-1.5%. הבורסות באירופה יורדות גם הן בהובלת מניות הפיננסים.

בארה״ב, החוזים מצביעים על המשך המגמה השלילית עם ירידות של עד 1.5% במדדים המובילים. ״מדד הפחד״, ה-VIX, הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל, אז רעדו השווקים על רקע הצגת תוכנית המכסים של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ.

מדובר בשני מקרים בלבד, אז למה בשוק חוששים?

הסבר לכך העניק השבוע ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'י.פי מורגן אנד צ'ייס. במהלך שיחה עם אנליסטים הוא שלף את "תיאוריית המקקים": "כשאתה רואה מקק אחד, כנראה שיש עוד".

דבריו הגיעו לאחר שג'יי פי מורגן חשף הפסדים של 170 מיליון דולר הקשורים להלוואות שלו לחברת Tricolor, חברת מימון לרכב ללקוחות בעלי דירוג אשראי נמוך, שפשטה רגל בספטמבר.

גם ספק חלקי רכב בשם First Brands פשט רגל בספטמבר, והותיר בנקים עם הפסדים משמעותיים. הבנק פיפת' ת'רד חשף הפסדים של עד 200 מיליון דולר הקשורים לשתי הלוואות החשודות בהונאה, וג'פריס פייננשיאל נחשף לסיכון של 45 מיליון דולר לפחות בגין פשיטת הרגל של First Brands.

מה ההבדלים מקריסת SVB?

למרות החששות, מצבם של הבנקים כיום שונה באופן מהותי מהקריסה של סיליקון ואלי בנק ב-2023. SVB קרס בגלל ״ריצה אל הבנק״, בהלת משיכות, כאשר הבנק הזהיר שהוא הקצה יותר מדי הון לאגרות חוב ממשלתיות ארוכות טווח שאיבדו מערכן עקב העלאות הריבית של הפדרל ריזרב.

המצב הנוכחי מעלה תהיות בנוגע לאיכות האשראי והחיתום של הבנקים, אבל לפחות בשלב זה לא חושף כשל נרחב.