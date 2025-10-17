הדולר נחלש בעולם - אבל מתחזק מול השקל. זו הסיבה

הדולר נחלש זה היום הרביעי ברציפות, והוא בדרכו לרשום את הירידה השבועית הגדולה ביותר זה למעלה מחודשיים על רקע אותות מרוככים (יוניים) מצד בכירי הפדרל ריזרב וחששות מחודשים סביב הבנקים האזוריים בארה״ב.

מדד DXY שמודד את השטר הירוק מול מטבעות מובילים בעולם הרחיב את ירידתו השבועית לכ-1%, הרצף הגרוע ביותר מאז יולי, בעוד שהתשואות על אג"ח ממשלת ארה״ב לשנתיים ירדו לשפל של שישה שבועות.

השקל לעומת זאת ירד השבוע ב-1.5% מול הדולר, 3.32 שקלים לדולר ונפל במעל 8% מול האירו (כתוצאה מתהחזקותו) - וזאת למרות הסכם סיום המלחמה בעזה והחזרת החטופים - בשורה ענקית גם לכלכלה כביכול שאמורה היתה לחזק את השקל, אך מה-9 לאוקטובר (חתימת הסכם 20 הנקודות של טראמפ) עת נסחר השקל ב-3.24 שקלים, שיא של מעל שלוש שנים, נחלש השקל בכ-2.5%.

הסיבה העיקרית להיחלשות השקל היא הירידות בוול סטריט והצורך של משקיעים מוסדיים לבצע גידור סיכונים מפני תנועות מט"ח. שער החליפין נמצא בקורלציה למדדי המניות בחו"ל ובעיקר מול הנעשה בוול סטריט: אם המדדים יורדים, השקל נחלש וההיפך, כך, כשוול סטריט עולה, המוסדיים מוכרים דולרים וגורמים להתחזקות השקל; וכשהמניות בניו יורק יורדות - הם קונים דולרים ומורידים את המטבע הישראלי.

הדולר לכשעצמו נחלש בעקבות כמה גורמים. על פי דברי האנליסטים כריס טרנר ופרנצ’סקו פסולה מבנק ING, מספר גורמים פועלים בו־זמנית נגד הדולר, מה שמקשה לזהות את נקודת השפל של גל המכירות במטבע. הדולר נחלש גם בעקבות ירידות במניות הבנקים האזוריים, על רקע חששות מהחמרה בסטנדרטים של מתן אשראי, וכן בעקבות הירידה ברמות הסיכון הפוליטי ביפן ובצרפת.

כמובן שאחת הסיבות היא גם הצפי להורדת ריבית. סוחרים, לפי בלומברג, מגבירים את ההימורים על הפחתות ריבית מצד הפד, וכעת מתמחרים ירידה כוללת של 53 נקודות בסיס עד סוף השנה - לעומת 46 נקודות ביום רביעי.

חבר מועצת הנגידים כריסטופר וולר אמר אתמול (חמישי) כי הפד יכול להמשיך להפחית את הריבית במנות של רבע אחוז בכל פעם, כדי לתמוך בשוק עבודה נחלש. במקביל, הנגיד סטיבן מיראן חזר על עמדתו כי הפחתה כפולה בגודלה - כלומר חצי אחוז - תהיה מוצדקת החודש. למרות שהשבתת הממשל האמריקאי נכנסה לשבוע השלישי שלה ללא סימני פתרון ובצל מחסור בנתונים כלכליים חדשים, דברי הפד גרמו למשקיעים להגדיל פוזיציות יוניות