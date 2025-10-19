דודי קופל, היועץ המשפטי של משרד האוצר, פרסם ביום חמישי האחרון חוות דעת משפטית מעודכנת המתייחסת להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מחודש יולי האחרון להקצות 100% מהמגרשים במכרזי הרשמה והגרלה לחיילי מילואים ולנכי צה"ל.

ההחלטה, שאושרה כאמור ביולי האחרון זכתה לתמיכה משר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר פרסם ב-7 ליולי 2025, בחשבון הטוויטר שלו (X) פוסט תחת הכותרת: " 100% מהמגרשים - למילואימניקים!". באותו פוסט סמטוריץ' צירף מסמך המיועד לחבר כנסת חיים כץ, מ"מ שר הבינוי והשיכון וליו"ר מועצת מקרקעי ישראל בו הוא קורא לקדם מדיניות להקצאות מגרשים לחיילי מילואים ונכי צה"ל.

"פניתי לשר הבינוי והשיכון, חיים כץ, בדרישה לעדכן את מדיניות הקרקעות של המדינה, כך שתתאפשר הקצאה של עד 100% מהמגרשים במכרזי הרשמה והגרלה לחיילי מילואים ולנכי צה"ל", ציין סמטוריץ'.

"המהלך הזה הוא חלק ממדיניות ממשלתית רחבה שאני מוביל, שמטרתה לחזק את ההוקרה למשרתי המילואים ולבצר את החוסן הלאומי, החברתי והביטחוני של מדינת ישראל - במיוחד לאחר מלחמת חרבות ברזל. חיילי המילואים הם חומת המגן של המדינה. ההחלטה על הקצאה מלאה של מגרשים עבורם תאפשר לראשונה מתן מענה של ממש לצורך בדיור איכותי ומשמעותי לאלו שנושאים על גבם את ביטחון ישראל. זהו צעד נכון, צודק וערכי ואנחנו נעשה אותו.

"פגיעה בעקרון הצדק החלוקתי"

ההחלטה אומנם אושרה במועצת מקרקעי ישראל, אך זכתה להתנגדות בקרב הדרג המקצועי באוצר, ביניהם כאמור היועץ המשפטי של משרד האוצר. כעת, מפרסם עו"ד קופל חוות דעת משפטית מעודכנת שנשלחה אל המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד כרמית יוליס, במסגרתה הוא מתריע מפני השלכות ההחלטות החדשות של מועצת מקרקעי ישראל: "בהמשך לחוות הדעת המשפטית שהועברה אלייך על ידי עו"ד עמית שטאובר (סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר) בעניין הצעות ההחלטה של שיווק של עד 100% לבני מקום ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, וכן שיווק של 100% מהמגרשים במסגרת של הרשמה והגרלה לאנשי מילואים, ולבקשתכם מיום 13 באוגוסט 2025 לקבלת חוות דעת משפטית מעודכנת שמתייחסת להחלטות המועצה וכן לשיחתנו בעניין, נסקור להלן בהרחבה הקשיים המשפטיים העולים מההחלטות, הפוגעים לעמדתנו בחובת השוויון, עקרון הצדק החלוקתי, ובכבוד האדם במידה העולה על הנדרש" ציין בפתח המסמך.

עוד הוסיף כי: "יודגש, כי אין חולק ביחס לחשיבות הסיוע לעדה הדרוזית ולעדה הצ'רקסית וכמובן שלחשיבות בתמיכה ובסיוע בחיילי המילואים שנשאו ונושאים בנטל הלחימה הכבד בשנתיים האחרונות. עם זאת, כפי שיפורט בהרחבה להלן, דרך הסיוע שנבחרה במסגרת החלטות המועצה, מעוררת קשיים של ממש, אך מובן כי אין בכך כדי לפגוע באפשרות לקדם אופני סיוע אחרים שאינם מעלים את הקשיים האמורים", ציין.