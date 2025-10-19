טל בסכס ימונה ליו"ר חברת נגה המנהלת את רשת החשמל

טל בסכס, מנכ"ל החברה למתנ"סים, ימונה ליו"ר חברת נגה - החברה המנהלת את רשת החשמל מאז הרפורמה שפיצלה תפקיד זה מחברת החשמל. בסכס היה במשך כשלושה חודשים הפרויקטור האזרחי של המלחמה, אך התפטר לאחר שלא ניתנו לו סמכויות ותקציבים למימוש תפקידו.

בחברת נגה אין יו"ר קבוע מאז חודש יולי, אז סיים את תפקידו היו"ר הקודם סמי תורג'מן אחרי דוח קשה שהתפרסם על תפקודו ויחסיו עם המנכ"לים. לחברה גם אין מנכ"ל קבוע מאז תחילת 2025.

בסכס היה מנכ"ל חברת מיתר, שסיפרה שירותים לרשויו מקומיות בנושא חניה, והיה סמנכ"ל בקבוצת מלגם. ב-2021 הוא התמנה למנכ"ל החברה למתנ"סים. עוד באוקטובר 2023, בתחילת המלחמה, מונה ל"פרויקטור האזרחי" ו"ראש המשל"ט האזרחי" של המלחמה מטעם הממשלה. בתפקיד זה הוא היה אמור לתכלל בין עבודת משרדי הממשלה לאור הכאוס הרב-משרדי ששרר בתחילת המלחמה, ועליו מבקר המדינה מתח ביקורת קשה. אך בסופו של דבר, לאחר שלא קיבל את הסמכויות הנדרשות כדי לבצע את התפקיד שהוטל עליו - פרש.

פוצלה מחברת החשמל

חברת נגה היא החברה האחראית על ניהול רשת החשמל. כלומר, היא זו שמחליטה אילו תחנות כוח יפעלו ובאיזו עוצמה בכל רגע נתון, וזאת על בסיס מנגנון תחרותי וצורכי המשק. החברה נוצרה רשמית ב-2018, לאחר שפוצלה מחברת החשמל בעקבות הרפורמה במשק החשמל. במסגרת רפורמה זו, התאפשרה בנייה נרחבת של תחנות כוח פרטיות, ומספר תחנות כוח גדולות הופרטו ממנה לידי יזמים פרטיים.

חברת החשמל שמרה על חלק מכושר הייצור שלה, כמו גם על האחריות לבניית תשתית החשמל. כדי למנוע את ניגוד העניינים בלהחליט אילו תחנות כוח יפעלו (ויקבלו תשלום על כך) בזמן שהם מפעילים תחנות כוח כאלה בעצמם - סמכות זו הופרדה לידי חברה ממשלתית נפרדת שנקראת נגה.

היו"ר היחיד בכל תקופת קיומה היה סמי תורג'מן, שהגיע אליה ישירות מתפקידו האחרון כאלוף בצה"ל. אירועים שונים במהלך תקופתו של תורג'מן הביאו את רשות החברות למנות בודק חיצוני לחברה, שטיוטת הדוח שלו פורסמה בגלובס. הוא תיאר "חולשות בקיום ממשל תאגידי תקין וחולשות במנגנוני הפיקוח והבקרה" של נגה, וטען כי היו"ר "פעל לעתים בדרך לא נכונה בכל הקשור להפרת כללי הממשל התאגידי התקין".

כחלק מכך, תורג'מן הסתכסך עם שני המנכ"לים הקבועים שמונו מאז הקמת החברה, כשהאחרון התפטר בתחילת 2025, ומאז לא מונה מנכ"ל קבוע לחברה. בהתחלה מינוי המנכ"ל התעכב כדי לאפשר ליו"ר שימונה להיות מעורב בבחירתו, אך בשל עיכובים במינוי יו"ר - הוחלט לצאת לדרך עם מינוי המנכ"ל עוד קודם. אך בינתיים, למרות התכנסות הוועדה שתבחר אותו, עוד לא התפרסם הקול הקורא לציבור להגיש מועמדויות לתפקיד.