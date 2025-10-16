התקלה בבתי הזיקוק באשדוד: איך תפח הנזק ביותר מ־100 מיליון שקל

בחודש יולי האחרון הודיע בית זיקוק אשדוד (בז"א) כי עקב תקלה מסתורית הוא אינו מצליח לחזור מהשבתה מתוכננת לצורכי תחזוקה שאליה יצא. הנזק הוערך אז ב-18 מיליון דולר "בלבד". באוגוסט פורסמה הסיבה: נפט מזוהם שרכשו ענקיות הנפט BP ו-ENI מאזרבייג'ן הכיל כלורידים אורגניים, שבמגע עם מים הופכים לחומציים ועלולים להמס מתקני ייצור.

גם באירופה ובמקומות נוספים דווח על הגעה של נפט מזוהם, אך ברוב אירופה, הוא נעצר לפני שהגיע לבתי הזיקוק, או שגרם נזק מינימלי בלבד. בבז"א, לעומת זאת, הנזק כבר זינק ל-74 מיליון דולר, עקב רישום המלאי של הנפט המזוהם, זאת בנוסף לנזק המוערך של 63 מיליון דולר לרווח EBITDA, עקב השבתת בתי הזיקוק ומכירה של הנפט המזוהם לבתי זיקוק בחו"ל מתחת למחיר השוק.

הנפט הגיע דרך צינור הנפט באקו-טביליסי-ג'ייהאן - מקור אספקת נפט ראשי עבור ישראל, שמקורו באזרבייג'ן, ומנמל בטורקיה הוא ממשיך למגוון יעדים במערב. אותו נפט ממש הגיע גם לאירופה כאמור, אך חברת האנרגיה האוסטרית OMV הודיעה כבר בסוף יולי כי גילתה את הזיהום בבדיקות האיכות השגרתיות שלה, ולא לאחר נזק בלתי הפיך של עשרות מיליוני דולרים. בעקבות כך, מדינות נוספות באירופה, כמו צ'כיה ורומניה עצרו את משלוחי הנפט המזוהם לפני שאלה גרמו נזק משמעותי. אך בישראל, הנפט המזוהם לא התגלה עד שהיה מאוחר מדי, והוא הסב נזק אדיר לבית הזיקוק השני בגודלו בארץ.

מהראשונים שקיבלו את הנפט המזוהם

אך מצד שני, נראה שבז"א היו מהראשונים שקיבלו את הנפט המזוהם, כבר ב-4 ביולי, עם היציאה מההשבתה המתוכננת. במשך שבועיים הם התמודדו עם הנפט, שהפך לחומצה ואיכל את מתקני הזיקוק. בהתחלה הם חשדו בתוצאות בעייתיות של ההשבתה המתוכננת, בשל סמיכות הזמנים, ולאחר מכן בחומרי גלם לא שגרתיים שהם קנו. רק ב-22 ביולי נפוצה שמועה בשוק שיש בעיה כלשהי בנפט מאזרבייג'ן. יומיים לאחר מכן, BP הודיעו רשמית שהתגלתה בעיה. אך מבחינת בז"א, זה היה קצת מאוחר מדי: במשך זמן רב חומר הגלם המזוהם שימש במתקניהם והרס אותם, והם נתקעו עם כמות ניכרת ממנו. נוסף על כך, נראה שהעובדה שבז"א הוא בית זיקוק קטן יחסית החמירה את הבעיה, שכן אותה כמות של נפט מזוהם משפיעה הרבה יותר על מתקני הזיקוק שלהם.

הנפט המזוהם שהוביל לשיבושים באספקה של הדלק למשק ב־14 ביולי הודיעה בתי זיקוק אשדוד רשמית על תקלה במתקניה. במסדרונות החברה ההשערה אז הייתה שקיימת בעיה בתהליך שגרתי לריענון המתקנים, שתוביל לקושי באספקת דלק למשק. הנזק המוערך אז עמד על 18 מיליון דולר. שבועיים לאחר מכן נחשף, כי התקלה נגרמה כתוצאה משימוש בחומר גלם לא תקני שסופק על ידי בריטיש פטרוליום (BP), בעקבות אספקת נפט מזוהם ממקור אזרי. בתי הזיקוק באירופה, שגם הם השתמשו בנפט האזרי, עצרו באופן מיידי את הכניסה של הנפט לפני שנגרם נזק משמעותי. בראשית אוגוסט, שלושה שבועות בלבד לאחר שהחלה התקלה במתקניה, בז"א מפרסמת הערכת נזק חדשה של 40 מיליון דולר; זמן קצר לאחר מכן הערכת הנזק מתעדכנת שוב ל-45-50 מיליון דולר. בבז"א מבטיחים לחזור לשגרה רק בחודש נובמבר. לאחרונה, בז"א ביצעה הערכה של נזק נוסף, בשל הצטברות מלאי הנפט האזרי המזוהם - 74 מיליון דולר, ועוד 14 מיליון דולר במכירת חלקו מתחת למחיר השוק לבתי זיקוק גדולים בעולם, כדי שאלה יוכלו למהול אותו בבטחה. קראו עוד

בדיקות לגילוי הכלורידים בנפט אינן חלק ממערך הבדיקות השגרתיות בנפט שהתקבל (למרות שב-OMV האוסטרית טוענים שהדבר דווקא כן התגלה בבדיקות השגרתיות שלהם), כך שהנפט המזוהם שימש במשך כשבועיים במתקנים בארץ לפני שהתגלתה הבעיה. אך מעתה והלאה, בז"א צפויה לנקוט גישה מחמירה במיוחד: לדרוש בדיקת מעבדה כבר במקור הנפט (ולא רק הצהרה על איכותו) ולבצע בדיקה נוספת לפני הכניסה שלו למתקנים בארץ. לשם כך, בז"א צפויה לקנות מתקנים מיוחדים שיאפשרו לה לבצע את הבדיקות הללו בארץ.

רונן יחזקאל / צילום: עידן מעוז

הנזק לבז"א הגיע בתזמון גרוע במיוחד למשק הדלק בישראל: בז"ן, בית הזיקוק הגדול בישראל, היושב במפרץ חיפה, נפגע מטיל איראני באירוע שבו נהרגו שלושה מעובדי החברה והושבתה טורבינת החשמל של בית הזיקוק. התוצאה הייתה האטה דרמטית בייצור חלק מסוגי הדלק, במיוחד כשבז"א, השנייה בחשיבותה, הייתה בעיצומה של השבתה מתוכננת לתחזוקה.

אך כשבז"א הייתה אמורה לחזור לתפקוד, היא נתקלה בתקלה המסתורית, ובמקום חזרה לפעילות, שהייתה אמורה להקל על אספקת הדלק בארץ - נוצרה בעיה נוספת שהחמירה את המצב אף יותר. עם זאת, יבוא נרחב של מוצרי דלק סופיים, יחד עם שינוי בתמהיל הייצור והשאלות דלק בין המאגרים בתיווך משרד האנרגיה, הצליחו למנוע שיבוש באספקת הדלק עבור צרכני הקצה. הלקוחות, כך נראה, לא נפגעו באופן ישיר מהתקלה.

הפתרון: ערבוב הדרגתי בתוך נפט רגיל

כלורידים אורגניים משמשים כחומרי ניקוי בתעשיית הנפט, אך אם הם מתערבבים בטעות עם הנפט עצמו, הם יוצרים תמיסה שבמגע עם מים הופכת לחומצה שממיסה את מתקני הייצור. הפתרון היחיד למי שכבר קיבל את הנפט הוא לערבב בהדרגה כמויות קטנות ממנו בנפט רגיל, כך שהתערובת תהיה בטוחה לשימוש. בשל העובדה שבז"א הוא מתקן זיקוק קטן, הוא מסוגל להתמודד רק עם כמות קטנה מאוד בכל פעם, כך שהמהילה בבז"א בלבד תיקח ארבע שנים. אפשרות אחרת היא למכור אותו (מתחת למחיר שוק) למתקני זיקוק ענקיים בעולם, שמסוגלים למהול את הנפט בצורה יעילה יותר, וכך עשתה כאמור בז"א, באופן חלקי.

לבז"א יש ביטוח שאמור לפצותה על חלק ניכר מהנזק, והיא נמצאת בתהליך למימושו. אך הביטוח אינו מכסה את 60 הימים הראשונים של האי-פעילות (בחודשים יולי ואוגוסט) ועל כך בז"א עדכנו על הפסד EBITDA של בין 45 ל-50 מיליון דולר. הביטוח צפוי גם לפצות אותם על הציוד שניזוק מהנפט המזוהם בכלורידים שהפך לחומצה, למעט השתתפות עצמית בשווי 2.5 מיליון דולר "בלבד". נוסף על כך, בז"א צפויים לפי הערכות לתבוע את BP על אספקת הנפט, והם בתורם ימצו את זכויותיהם מול סוקאר האזרית על הכשל מצידם. ברומניה עלו חשדות לחבלה רוסית מכוונת, אך לפי שעה לא נראה שיש בכך ממש.

מנכ"ל בז"א, רונן יחזקאל, מונה לתפקידו בחודש מאי האחרון, זמן קצר מאוד לפני התקלה, לאחר שלא היה מנכ"ל קבוע בחברה מאז התפטרות הקודם בספטמבר 2024. גם מניית בז"א ספגה נזק משמעותי: התקלה פורסמה רשמית ביום שני, 14 ביולי, אך כבר ביום ראשון נרשמו ירידות חדות במניה. כולל אותו יום ראשון, שווי השוק של בז"א צנח ב-125 מיליון שקל עד היום, שהם כ-18% משוויה.

מבז"א לא נמסרה תגובה.