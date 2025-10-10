חברת בית הזיקוק באשדוד (בז"א) ממשיכה לעדכן כלפי מעלה את נזקי התקלה שהשביתה את מתקניה, עליה דיווחה לראשונה בחודש יולי, כשכעת היקף ההפרשה הצפויה כפול מזה שעליו דיווחה בחודש אוגוסט.

● טורקיה תחזיר את הטיסות לישראל ולא תוותר על חמאס

● עם עלייה של מעל 100%, בשוק מסמנים הזדמנות דווקא בסקטור מפתיע

החברה מעדכנת "בקשר עם תקלות שהתגלו בבית הזיקוק בשל חומר גלם לא תקני שסופק לחברה על ידי ספק בינלאומי גדול, וצבירה של מלאי נפט ומוצרים לא תקניים", כי להערכתה, היא צפויה לרשום בדוחותיה לרבעון השלישי הפרשה לירידת ערך בסך של כ-74 מיליון דולר בגין המלאי הלא תקני (אשר טרם נמכר והוחזק בידי החברה בסוף הרבעון), והפסד של כ-13 מיליון דולר בגין מכירת חלקו של המלאי הלא התקני במחיר הנמוך ממחיר השוק עד לסוף הרבעון.

החברה מציינת כי היא ממשיכה לפעול למיצוי כלל זכויותיה אל מול ספק חומר הגלם הלא תקני ואל מול מבטחיה בביטוח הרכוש ואובדן תוצאתי, במסגרת כלל מאמציה למתן את השפעת האמור לעיל על תוצאותיה הכספיות.

בסוף הרבעון השני העריכה בז"א את עלות הנזק שגרמו התקלות בכ-50-45 מיליון דולר. זאת לאחר הערכות נמוכות יותר שפרסמה עם גילוי התקלות בחודש יולי, שמקורן ככל הידוע באספקת נפט מזוהם מאזרבייג'ן ע"י בריטיש פטרוליום (BP). בדוחות הרבעוניים שפרסמה החברה בחודש אוגוסט היא עדכנה כי "שבה לפעול ולייצר מוצרים תקינים בתפוקות לא מלאות וזאת עד לתיקון מלא של התקלה".