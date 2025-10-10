הודעת נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על חתימת השלב הראשון בהסכם סיום המלחמה בין ישראל לחמאס, כולל השבת כל החטופים, העניק רוח גבית נוספת לבורסה המקומית, שנהנית מעליות חסרות תקדים מאז דווח לראשונה על ההסכם המתגבש בין הצדדים לפני כשבועיים. מדד ת"א 35% עלה ב־2.3%, ת"א 90 זינק ב־4.6% ומעל כולם האפיל מדד הבנייה עם עלייה של 9%. מדדי הביטוח והבנקים, שמככבים בבורסה בשנה האחרונה, הסתפקו בעלייה דומה לזו של מדד הדגל.

בצל הזינוק במדדים, מנהלי ההשקעות מעריכים כעת שמי שייהנו במיוחד מסיומה המסתמנת של המלחמה הן מניות המשתייכות בעיקר לתחומי הנדל"ן אליהן הם מצרפים גם את תחום התקשורת. מנגד, הם מזהירים מפגיעה אפשרית בטווח הקצר בחברות התעופה המקומיות וכן בחברות התעשייה הבטחונית שנהנות מגאות חסרת תקדים בפעילותן מאז פרוץ המלחמה. באשר לשאלה כיצד להתאים את תיק ההשקעות למציאות החדשה, הם ממליצים, חרף גל האופטימיות של השבועיים האחרונים, שלא לבצע בו שינויים משמעותיים.

הזינוק של מניות הנדל"ן

מי שהובילו את העליות בבורסה בתל אביב ביום חמישי היו מניות הנדל"ן, מדד הבנייה משלים קפיצה של 26% מתחילת השבוע שעבר - הרבה מעל לעליות הנאות שרשמו מדדי הדגל המקומיים בתקופה זאת (בסיכום השנה האחרונה עלה המדד ב־50%). בין מניות הענף שבלטו ביום המסחר המקוצר נמנות אשטרום (עלייה יומית של 13%), ישראל קנדה (12%), אאורה, פרשקובסקי ושיכון ובינוי (בכ־11% כ"א).

נראה שהמשקיעים מעריכים שתרחיש סיום המלחמה יוכל להוביל להורדת ריבית כבר בהחלטה הקרובה של בנק ישראל בחודש נובמבר. הורדת ריבית תומכת בחברות הנדל"ן הן משום שהיא עשויה להגביר ביקושים לרכישת דירות והן משום שהחברות עצמן לרוב ממונפות וכך עלויות המימון שלהן קטנות יותר. הזינוק האחרון במדדי הנדל"ן מגיע לאחר שמתחילת השנה הם סבלו מביצועי חסר ביחס למדדים המובילים, בין היתר בשל התארכות המלחמה, ההאטה במכירת דירות והריבית הגבוהה.

פרויקט בנייה למגורים / צילום: Shutterstock

שלא במפתיע, מנהלי ההשקעות מצביעים על חברות הנדל"ן כמי שעשויות ליהנות מהשפעות סיום הלחימה, ובפרט מהורדת הרבית שתקל על פעילותן. "סקטור הנדל"ן למגורים היה מדוכא בתקופה האחרונה בגלל שני דברים עיקריים - עלויות מימון מאוד גבוהות, ומצב רוח לאומי מדוכדך", מסביר יובל באר אבן, מנהל השקעות עמיתים במגדל. "אני חושב ששני הדברים הללו אמורים להשתנות ברגע שהמלחמה הזו תסתיים. אנחנו נראה המשך ייסוף בשקל, מהלך שכבר התחיל, וזה גם מאוד יקל על הנגיד להוריד את הריבית, מה שכמובן מתדלק ומתמרץ את שוק הנדל"ן למגורים. ובנוסף, אנחנו בתקווה נראה שיפור במצב הרוח הלאומי, וכשאנשים במצב רוח טוב הם גם צורכים יותר.

"אני חושב שגם סקטור הנדל"ן המסחרי, הכולל חברות קניונים כמו ביג ומליסרון, יציג ביצועים טובים. ראינו את זה גם בעבר, אחרי סיום המלחמות הקודמות אנשים צרכו יותר, בין אם זה נדל"ן ובין אם זה צריכה פרטית של מוצרים ושירותים. צריך גם לזכור שכבר היום החברות המסחריות שבאות לגייס בשוק משלמו פחות על חוב חדש. כשבנק ישראל גם יוריד בפועל את הריבית, מה שיקרה כנראה בקרוב, כי האינפלציה מתכנסת ליעד והשקל ממשיך להתחזק, אני חושב שזה יעזור באופן טבעי בעיקר לחברות הנדל"ן. לכן אני חושב שגם נדל"ן למגורים וגם נדל"ן מסחרי יתפקדו טוב מאוד בתקופה הקרובה", מסכם באר אבן.

מי ששותף לתפיסה זו הוא עזר מלחי, מנהל השקעות באי.בי.אי ניהול תיקים, שמוסיף להורדת הריבית האפשרית והשינוי במצב הרוח של הצרכנים הישראלים גם פרמטר נוסף שעשוי לתמוך בסקטור שסבל בשנה האחרונה מביצועי חסר - הקלה במחסור בעובדים, שנבעה בין היתר מביטולי היתרי הכניסה לעובדים פלסטינים ומקשיים ביבוא של מוצרים מטורקיה, בעקבות האמברגו שהטיל נשיא המדינה, רג'פ טאיפ ארדואן בשנה שעברה.

"אני לא יודע להגיד מתי זה יקרה, אבל באיזשהו שלב ייתכן שהפקק בסכר של כוח העבודה יתחיל להשתחרר. בנוסף, ייתכן שגם הלחץ בכל הקשור לחומרים ולמוצרים, שבחלקו הושפע מחרמות של מדינות כמו טורקיה, עשוי גם כן להשתחרר. על אף שמוקדם לקבוע, לשחקניות בתחום יש הרבה תלות במדינות שיש לנו איתן יחסים קצת פחות טובים ואולי הדברים האלה יתחילו לזרום טיפין טיפין", הוא מעריך בזהירות.

הנסיקה במניות הביטוח תימשך?

סקטור נוסף, ואולי מפתיע אותו מסמנים מנהלי ההשקעות הוא ענף התקשורת. זאת, לאחר שבשנה האחרונה הציגו המניות של החברות הבולטות בתחום קפיצה משמעותית במחיר מניותיהן, בעיקר על רקע שיפור בתוצאותיהן. כך למשל, הציגו מניות סלקום ופרטנר קפיצה של כ־115% וכ־128% בשנה האחרונה. מגמה דומה נרשמה גם בקרב ענקית התקשורת בזק, שמחזיקה בפלאפון, אשר ראתה את מנייתה מזנקת בכ־66% בשנה האחרונה.

"בהנחה שאנשים יחזרו לטוס יותר לחו"ל ויהיה זול יותר לרכוש כרטיסים וגם מצב רוח טוב יותר, סקטור התקשורת מאוד ייהנה מגידול בביקוש לשירותי נדידה (שירותי אינטרנט ושיחות ללקוחות בחו"ל, א"ג), שמהווה תחום מאוד רווחי עבור החברות. ככל שבאמת הצרכנים יטוסו יותר לחו"ל, זה ישפיע דרמטית על המספרים של חברות התקשורת", מעריך באר אבן ממגדל.

חברת הביטוח ''מגדל'' / צילום: טלי בוגדנובסקי

סקטור נוסף שמסומן כמי שעשוי להמשיך ולהנות מצמיחה הוא זה של מניות הביטוח שהיה לכוכב של התשואות בשנה האחרונה בשוק המקומי, עם עלייה פנומנלית של יותר מ־200% בשנה האחרונה. מגמה זו באה לידי ביטוי בציון דרך היסטורי שנרשם בחודש יולי האחרון, אז עקפה חברת הביטוח הפניקס את שוויו של הבנק הבינלאומי, הודות לזינוק של כמעט 240% אותה רשמה מניית החברה בשנה האחרונה.

"למרות העליות האחרונות, לחברות הביטוח, יש עדיין מקום לעלות, בעיקר מכיוון שהרגולטור צפוי לאפשר להם להיכנס ולהרחיב את דריסת הרגל שלהם בעולמות הבנקאיים, ולכן יש להן גם פוטנציאל שהוא לא בהכרח רק בעולמות הביטוח", מעריך יובל אייזנברג, מנכ"ל בית ההשקעות אמ.אס.רוק.

מנגד, מלחי מאי.בי.אי דווקא מביע הסתייגות בנוגע לחברות הביטוח. לדבריו, "הסקטור עלה בזמן האחרון ברמות די פסיכיות. עכשיו יכול להיות שצריך לחשוב עליו מחדש. אני לא יודע להגיד אם המניות ירידו, אבל הן עלו המון ובמציאות החדשה יכול להיות שיש איזושהי הזדמנות אולי קצת לממש רווח".

מה לעשות עם התיק? "לא להגדיל סיכונים, ולא להתרפק על האופטימיות" למרות האופטימיות בשווקים, מנהלי ההשקעות עמם שוחחנו ממליצים שלא לעשות שינויים דרמטיים בתיק ההשקעות. "למרות שזה אולי מדגדג, לא הייתי ממהר להגדיל סיכונים כרגע", קובע עזר מלחי, מנהל השקעות באי.בי.אי ניהול תיקים. "אג"ח מעניינות לא פחות ממניות" במציאות הנוכחית הוא מסמן את שוק האג"ח המקומי ככזה שעשוי להיות אטרקטיבי עבור המשקיעים. "אם אכן תהיה הורדת ריבית בעקבות ההסכם אז אג"ח יכולות להיות מעניינות לא פחות ממניות בטח בתמחורים הנוכחיים. לכן, אני חושב שיש מקום להערכת מח"מ במציאות החדשה הזאת, ואולי להיות קצת יותר אגרסיביים", ממליץ מלחי. תפיסה דומה מציג גם יובל באר אבן, מנהל השקעות עמיתים במגדל. לדבריו "ברמות המחיר האלה לא הייתי מגדיל את ההשקעה בישראל, אבל גם לא הייתי מקטין. בסוף, למרות התמחור הגובה הנתונים פה טובים, ואין חלופה מאוד טובה בעולם". הוא מזהה פוטנציאל דווקא באגרות החוב הממשלתיות ארוכות הטווח הדולריות, שם לדבריו "נשאר עדיין בשר". מנגד, יש גם מי שסבורים שדווקא בעת הזו הגיע הזמן להקטין סיכונים ולהוריד את החשיפה למניות ולישראל בפרט. "אני בתפיסה שצריך להקטין קצת סיכונים. בריא קצת להיפגש עם רווחיות זה לא אומר שצריך לצאת לשבת בבונקר או כל דבר אחר, אבל אם היית עד עכשיו ב־100% חשיפה למניות אני לא רואה שום סיבה לא להוריד ל־70% או ל־50%, כדי שתהנה מהשוק עולה אבל תקטין סיכונים קדימה", קובע יובל אייזנברג מאמ.אס.רוק. לדבריו, לאחר שהאופטימיות תשקע, "נחזור למציאות, והיא שהסיפור של עזה ייקח זמן וצריך לשקם את הדרום ואת הצפון ויש לנו אתגרים לא פשוטים בכלכלה". לכן, הוא מציע שלא "להתרפק על האופטימיות, ולצמצם סיכונים מיותרים". על כן, את ההזדמנויות הוא מזהה גם כן בשוק האג"ח. "בגלל שכנראה יורידו את הריבית, כל מי שיחזיק עכשיו אג"ח ייהנה קודם כל מקופונים שוטפים, ואם תהיה הורדת ריבית אז גם מרווחי הון", הוא אומר

מה צפוי לאל על והמניות הבטחוניות

מי שעוד עלולות להיפגע מסיום המלחמה, לפי מלחי, הן חברות התעופה המקומיות, ובעיקר אל על ששברה שיאי מכירות ורווח בשנתיים האחרונות בשל היעדר תחרות שאיפשרה לה לגבות מחירי שיא. "בהחלט סביר להניח שחברות זרות יגדילו פה את ההיצע של שירותי הטיסה. זה אמנם תרחיש שקצת מקדים את המאוחר, אבל אם זה באמת יהיה בר קיימא אז אני מניח שיותר ויותר חברות יוכלו גם להתחרות פה במעט שכרגע קיים", הוא מסביר.

מטוסים ישראלים חונים בנתב''ג / צילום: דני שדה

ואכן, בניגוד מוחלט למגמה בשוק מניות חברות התעופה המקומיות, אל על וישראייר ירדו ביום ה' בכ־6%. מתחילת השבוע שעבר ירדה מניית אל על ב־11% וזאת, לאחר שנהתה כאמור מכך שחברות תעופה זרות רבות ביטלו את טיסותיהן ארצה בעקבות המלחמה, ומניית החברה רשמה זינוק של כ־370% בשלוש השנים האחרונות והיא משקפת לחברה שווי של 7.3 מיליארד שקל.

מלבד סקטור התעופה, מנהלי ההשקעות מסמנים תחום לוהט נוסף בבורסה של ת"א, שעשוי להצטנן בעקבות סיום המלחמה - הסקטור הביטחוני, שהחברות בו נהנו בשנים האחרונות מזינוקים חסרי תקדים של מאות ולפעמים אפילו אלפי אחוזים, שנבעו בעיקר מהמלחמה בישראל ואוקראינה ומהגדלת תקציבי הביטחון של מדינות אחרות בעולם.

כך לדוגמה, מניית ארית תעשיות, יצרנית המרעומים משדרות, ירדה ביום חמישי בכ־2%, בניגוד למגמה בשוק. זאת אחרי שבשלוש השנים האחרונות הציגה תשואה פנומנלית של מעל 5,000%.

"אם המלחמה תסתיים כנראה שיצטיידו קצת פחות בישראל. אני מניח שימשיכו לקנות למלאי, כי לצערי יהיו עוד מלחמות בשנים הקרובות, אבל בטווח זמן המיידי בטח תהיה האטה בביקוש מצד ישראל. מצד שני, הסכם הפסקת אש יכול להביא לשיפור המצב הבינלאומי של ישראל ואולי מדינות זרות יחזרו ויגדילו קצת את קצב רכישת התחמושת בישראל ונשקים. אבל בטווח זמן מיידי, בטח ברמת הסנטימנט המסחרי, סוף המלחמה יעשה להם רע", מסכם באר אבן ממגדל.