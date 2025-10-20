ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ וויטקוף וקושנר: "המלחמה נגמרה, לא נאפשר להפר את ההסכם"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת אש | סיקור שוטף

וויטקוף וקושנר: "המלחמה נגמרה, לא נאפשר להפר את ההסכם"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס: "לא קיימת כרגע תשתית ביטחונית שתבטיח את פירוק חמאס מנשקו" •  מקורות פלסטינים לאל-ג'זירה: המגעים של המתווכות הצליחו להחזיר את המצב בעזה להסכם הפסקת האש לעזה שנכנסת לתוקף • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 00:29 עודכן: 06:29
וויטקוף וקושנר / צילום: ap, Alex Brandon
וויטקוף וקושנר / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

03:45 - וויטקוף וקושנר: "המלחמה נגמרה, לא נאפשר להפר את ההסכם"

קושנר בריאיון משותף עם וויטקוף לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS: "המסר המרכזי שניסינו להעביר להנהגה הישראלית הוא שעכשיו כשהמלחמה נגמרה, אם אתם רוצים לשלב את ישראל עם המזרח התיכון הרחב - חייבים למצוא דרך לעזור לפלסטינים לשגשג ולהשתקם"

קושנר: "חמאס עושה עכשיו בדיוק את מה שהיית מצפה מארגון טרור לעשות - שזה לנסות להשתקם מחדש. ההצלחה או הכישלון של זה תלוי באם ישראל והמנגנון הבין-לאומי יוכלו ליצור אלטרנטיבה ראויה. אם הם יצליחו, חמאס ייכשל, ועזה לא תהווה איום על ישראל בעתיד". קושנר הסביר שהחשש הגדול ביותר של חמאס הוא חידוש המלחמה על ידי ישראל לאחר שחרור החטופים, וסיפר שטראמפ הורה לספק לחמאס ערבויות אישיות שתנאי ההסכם יכובדו. לקריאת הכתבה.

03:38 - טראמפ: ייתכן שאנשי חמאס סוררים ביצעו את הירי ברפיח, נטפל בזה "בצורה קשוחה"

02:13 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס: "לא קיימת כרגע תשתית ביטחונית שתבטיח את פירוק חמאס מנשקו"

22:49 - מקורות פלסטינים לאל-ג'זירה: המגעים של המתווכות הצליחו להחזיר את המצב בעזה להסכם הפסקת האש לעזה שנכנסת לתוקף. מתקיימים דיונים לגיבוש מנגנון מחייב לטיפול בכל הפרות עתידיות של ההסכם

פורסם לראשונה ב-N12.