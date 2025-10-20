עדכונים שוטפים

03:45 - וויטקוף וקושנר: "המלחמה נגמרה, לא נאפשר להפר את ההסכם"

קושנר בריאיון משותף עם וויטקוף לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS: "המסר המרכזי שניסינו להעביר להנהגה הישראלית הוא שעכשיו כשהמלחמה נגמרה, אם אתם רוצים לשלב את ישראל עם המזרח התיכון הרחב - חייבים למצוא דרך לעזור לפלסטינים לשגשג ולהשתקם"



קושנר: "חמאס עושה עכשיו בדיוק את מה שהיית מצפה מארגון טרור לעשות - שזה לנסות להשתקם מחדש. ההצלחה או הכישלון של זה תלוי באם ישראל והמנגנון הבין-לאומי יוכלו ליצור אלטרנטיבה ראויה. אם הם יצליחו, חמאס ייכשל, ועזה לא תהווה איום על ישראל בעתיד". קושנר הסביר שהחשש הגדול ביותר של חמאס הוא חידוש המלחמה על ידי ישראל לאחר שחרור החטופים, וסיפר שטראמפ הורה לספק לחמאס ערבויות אישיות שתנאי ההסכם יכובדו. לקריאת הכתבה.

03:38 - טראמפ: ייתכן שאנשי חמאס סוררים ביצעו את הירי ברפיח, נטפל בזה "בצורה קשוחה"

02:13 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס: "לא קיימת כרגע תשתית ביטחונית שתבטיח את פירוק חמאס מנשקו"



22:49 - מקורות פלסטינים לאל-ג'זירה: המגעים של המתווכות הצליחו להחזיר את המצב בעזה להסכם הפסקת האש לעזה שנכנסת לתוקף. מתקיימים דיונים לגיבוש מנגנון מחייב לטיפול בכל הפרות עתידיות של ההסכם



