עד 15 קומות בהרצליה פיתוח: הבניין החדש של שגרירות האמירויות

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב אישרה היום (ב') את הפקדתה של התוכנית להקמת מבנה שגרירות איחוד האמירויות ברחוב ספיר 9 בהרצליה.

התוכנית, המקודמת על-ידי רשות מקרקעי ישראל, משתרעת על שטח של כ-2.5 דונם ונמצאת בדופן המזרחית של אזור התעסוקה בהרצליה פיתוח, בין רחוב ספיר לכביש החוף. כיום פועל במגרש חניון עילי המיועד לשטח למבני ציבור.

מטרת התוכנית היא לאפשר שימוש חדש למגרש - הקמת מבנה שגרירות הכולל זכויות בנייה בהיקף של עד 15,000 מ"ר מעל הקרקע, בגובה של עד 15 קומות, שכולו יהיה שייך לשגרירות. בקומות העליונות מתוכננים שטחים למגורי סגל השגרירות והשגריר עצמו, בהיקף של עד 20% מסך זכויות הבנייה. בנוסף, תתבצע הפרדה בין הגישה לחניון התת-קרקעי לבין המגרש הסמוך - בית קורקס.

במסגרת התכנון, תורחב זכות הדרך של רחוב ספיר לטובת יצירת מרחב ציבורי איכותי ומוצל, אשר ישתלב במגמות הפיתוח האורבני של אזור התעסוקה בעיר. מטעמי ביטחון, יוקם גידור בגובה של עד 5 מטרים לאורך קו המגרש, אשר יכלול בתוכו את מבנה האבטחה של השגרירות. בעתיד צפויה לקום בסמוך לאזור תחנת רכבת של הקו הירוק, ברחוב אבא אבן בהרצליה פיתוח.

"נקודת ציון משמעותית"

הסכם נרמול היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות הערביות, שנחתם בספטמבר 2020 במסגרת "הסכמי אברהם", היווה פריצת דרך דיפלומטית והישג מדיני משמעותי עבור ישראל והאזור כולו. בהמשך להסכם, פתחה איחוד האמירויות את שגרירותה הרשמית בישראל ביולי 2021, במבנה זמני שממוקם כיום ברחוב שנקר אריה בהרצליה.

הקמת מבנה שגרירות קבע של איחוד האמירויות מסמל שלב נוסף במיסוד היחסים עם ישראל. מדובר בהשקעה ארוכת-טווח המעידה על מחויבות אסטרטגית של איחוד האמירויות לנוכחות דיפלומטית פעילה בישראל ולחיזוק הקשר הבין-ממשלתי.

ממתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר, נמסר: "מדובר בתוכנית חשובה ומשמעותית עבור העיר הרצליה, מחוז תל אביב ומדינת ישראל, אשר מעצימה שימושים באזור התעסוקה, מעמיקה את הקשרים הבינלאומיים ותתרום לשיתופי-פעולה עתידיים. בחירת מיקום השגרירות באזור התעסוקה, במיקום נגיש, בסביבת העסקים הבינלאומית והקרבה למרכזי ההייטק בעיר, היא ראויה, ובאמצעות גמישות תכנונית ועיצובית תהפוך השגרירות לנקודת ציון משמעותית במרחב".

עו"ד טלי מורלי, מנהלת מרחב תל אביב ברשות מקרקעי ישראל, מציינת כי "לבקשת משרד ראש הממשלה, הרשות החלה לפני כארבע שנים באיתור קרקע מתאימה לבניית שגרירות לאיחוד האמירויות הערביות. תהליך האיתור היה מורכב וממושך וכלל משא-ומתן עם מספר רב של גורמים. לשמחתנו, כעת אנו מקדמים עסקה במסגרתה תוחכר קרקע בתחום השיפוט של עיריית הרצליה לצורך הקמת מבנה קבוע עבור השגרירות.

"התוכנית הייחודית אותה אנו מקדמים מבטאת שילוב בין תכנון מוקפד לאדריכלות ייצוגית ברמה גבוהה. אנו רואים במהלך חשיבות לאומית רבה שתחזק את הסכמי אברהם, זאת תוך הקפדה על עקרונות של עירוב שימושים, נגישות, קיימות ואיכות סביבתית - בלב אזור התעסוקה של הרצליה".