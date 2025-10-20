המנהל שמציג: איך הופכים חניון אוטובוסים ישן לנכס אטרקטיבי

ענף הנדל"ן הישראלי הרגיל אותנו בשנים האחרונות, שכל מה שהיה פעם חניון הוא היום מיזם נדל"ני ענק. ככה זה כשהביקוש לדירות עצום, וסקטור המגורים הוא התחום הרווחי ביותר בענף.

● קוטג' עם נוף ושביל לים נמכר במחיר הגבוה ביותר באילת

● החברה החדשה של אביגדור וילנץ מחליפה את אינטל שמתפנה מקיסריה

חברת אגד נדל"ן מנסה לעשות את הדברים אחרת: לנצל את הקרקעות שצברה אגד ההיסטורית לאורך השנים ולהפוך אותן למיזמים נדל"ניים שאמורים להשיא ערך רב לקבוצה, אך בלי לוותר על השימוש בקרקע לטובת תחבורה ציבורית.

אגד נדל"ן היא זרוע של קבוצת אגד. לפני כשלוש שנים רכשה קרן קיסטון 60% מחברת התחבורה הענקית, לפי שווי של כמעט 5 מיליארד שקל, ולאחרונה הגדילה את אחזקתה ליותר מ־90%.

תעודת זהות

אגד נדל"ן

שנת הקמה: 2024

מספר נכסים: 23

שטח בנוי: 55,604 מ"ר

שווי נכסים: 1.3 מיליארד שקל

אגד נדל"ן מרכזת את הנכסים והקרקעות שבבעלות הקבוצה ברחבי הארץ, לחברה כיום 23 נכסים, רובם חניונים, מסופים, מוסכים או תחנות מרכזיות שהיו בשימוש אגד בעבר, או נמצאים בשימוש כזה גם היום. בסך הכול מדובר על 55,604 מ"ר בנויים שאותם שואפת החברה לשדרג ולהשביח כפרויקטים נדל"ניים משולבים בתחבורה. באגד נדל"ן מעריכים את שווי הנכסים הללו־1.3 מיליארד שקל.

המטרה: בניית עירוב שימושים מעל חניוני האוטובוסים

"התשתית הציבורית של אגד, אולי בניגוד למה שאחרים חושבים, היא ערך נדל"ני ולא נטל", אומר יו"ר אגד נדל"ן, יאיר פינס, בראיון לגלובס. "חניון, מוסך, תחנה מרכזית - כולם אומרים, 'בוא תעשה מזה נדל"ן'. אבל בעינינו, הסינרגיה, האינטגרציה בין תחבורה ציבורית לבין נדל"ן בעצם ממנפת את הערך של כלל נכסי הקבוצה.

"אנחנו למעשה לוקחים קרקע שמהווה היום חניון, מוסך או מסוף ששימשו את אגד או עדיין משמשים אותה לצורכי תחבורה ציבורית, והופכים אותה לפרויקט עירוב שימושים, כך שהתחבורה, שנותרת שם, מתקשרת עם הנדל"ן ובסוף נוצר ערך כלכלי משמעותי.

שכונת ו'1 בבית שמש. שכונה מעל מסוף אוטובוסים / צילום: אגד נדל''ן

"בעינינו, התחבורה הציבורית זה הבסיס. אין לנו רצון לפגוע בתחבורה הציבורית. אנחנו רואים איך האחד ועוד אחד הזה הופך להיות שלוש: האב תחבורתי המשולב עם נדל"ן הופך את חוויית המשתמש בתחבורה הציבורית לשירותית הרבה יותר, והנדל"ן עצמו מייצר ערך לכולם".

אחת הדוגמאות לתוכנית כזו שמקדמת כעת אגד נדל"ן, לצד עיריית בית שמש, נמצאת בשכונת ו'1 בעיר, שכונה חרדית. מדובר במתחם הקרוי "דרך החיים", החולש על שטח של כארבעה דונם שבהם פועל כיום מסוף אוטובוסים.

תעודת זהות יאיר פינס

אישי: נשוי + 4, גר במודיעין, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במשפטים, מאוניברסיטת בר אילן.

מקצועי: כיהן כמנכ״ל משרד ראש הממשלה תחת נפתלי בנט, וכמנכ״ל משרד הבינוי והשיכון. היה סגן ראש אגף התקציבים וסגן יו"ר רמ"י.

עוד משהו: ב־2019 בעת לימודיו באוניברסיטת הרווארד, ערך מחקר שבחן את האפקטיביות של תוכנית הדיור הממשלתית, ואח"כ הוביל שינויים בתוכנית בהתאם לממצאים

התוכנית, שאושרה באוגוסט האחרון, מקדמת הקמה של מתחם מגורים מעורב שימושים בן 117 יחידות דיור - מעל מסוף לאוטובוסים חשמליים. הפרויקט יכלול גם שטחי מסחר, שטח ציבורי פתוח (שצ"פ), ושטחים למוסדות חינוך בבניינים עצמם. מעל לקומות המיועדות לחינוך יהיו תשע קומות למגורים, שיכללו גם מרפסות סוכה, כמענה לדרישות הציבור החרדי.

עירוב שימושים מייצר התנגדויות רבות מצד הציבור ברוב המקרים - גם כאשר מדובר בעירוב "פשוט" יחסית כמו מבני ציבור ומסחר בקומות התחתונות. מה עושה לתושבים הידיעה שמתחת לבניין שלהם יפעל מסוף אוטובוסים שלם?

"התוכנית בבית שמש אושרה בלי התנגדויות", אומר פינס, ומסביר כי "האוכלוסייה החרדית חיה חיים עירוניים מאוד אינטנסיביים, ונשענת על תחבורה ציבורית. לכן מה שעשוי להיראות ללקוח פוטנציאלי ממודיעין, לדוגמה, כנטל, למשק בית מבית שמש נראה כנכס: הנגישות התחבורתית. אנחנו חושבים שזה משהו שיכול לשדרג מאוד את הפרויקט, לצד יתר השימושים המוצעים בו".

מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר: "ממשלת בנט נשענה על גורמי מקצוע" לפינס רזומה של שנים רבות בשירות הציבורי. בין היתר היה רפרנט ביטחון במשרד האוצר, כולל רפרנט של תוכנית ההתנתקות; לאחר מכן שימש כרכז של תחום המקרקעין והתכנון באגף התקציבים באוצר, ובהמשך מונה לסגן ראש אגף התקציבים. בהמשך היה המשנה למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, מנהל החטיבה העסקית ברמ"י ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. בממשלת בנט־לפיד שימש כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, בתקופה שבה שימש נפתלי בנט כראש הממשלה. בין היתר היה מעורב פינס בהקמת חברת דירה להשכיר, בגיבוש הסכמי הגג הראשונים מול הרשויות ובהקמת הוותמ"ל - שלגבי המשך תפקודה, שעמד בסימן שאלה השנה, יש לו מסר ברור: "מדובר בגוף משמעותי מאוד שהפך לשובר שוויון בכל הנוגע להיצע המגורים בישראל. זו ועדה שאישרה מאות אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, היא הייתה ה־Game Changer בשוק הדיור במדינה. כדי שהמערכת תמשיך לייצר היצע, אני חושב שלא יהיה חכם לפגוע במכשיר הזה. "בכלל, הפירות של עבודת הממשלה לאורך השנים שעברו, ממשה כחלון כשר אוצר, לצד אנשי מקצוע שהובילו את המהלכים החשובים, כמו רפי אלמליח וינקי קוינט - כל אלו הביאו בעיניי ליציבות ואף לירידה במחירי הדיור בתקופה האחרונה. כל עוד תהיה לזה המשכיות, הדברים ימשיכו לעבוד כמו שצריך". הבסיס לצמיחה ולשגשוג המשק כולנו עדים בעת האחרונה למאבקים בין הדרג המדיני לדרג המקצועי. כמי ששימש בתפקידים ציבוריים בכירים, בדרג המקצועי, איך אתה רואה את זה? "'שנת בנט', שבה שימשתי כמנכ"ל משרד רה"מ, הייתה שנה עם הרבה עשייה מקצועית, ולא במקרה: זו ממשלה שנשענה על הידע של גורמי המקצוע. היא הקשיבה להם, הטילה עליהם משימות וקיבלה תוצאות הודות לכך. זו ממשלה שעשתה המון למען הציבור בפן המקצועי, ואני מקווה שההסתמכות של הפוליטיקאים על הדרג המקצועי תחזור להיות הדבר המקובל, כפי שהיה הרבה שנים. "לא בכדי המשק הישראלי הגיע לאן שהגיע, זה קרה כי המוסדות שלו היו חזקים, כי לאמירה של הדרגים המקצועיים הייתה משמעות: בנק ישראל, אגף התקציבים, החשב הכללי, משרד המשפטים, רשות התחרות, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון - כל הגופים האלה, יש בהם ידע שלא יסולא בפז והוא הבסיס לצמיחה ולשגשוג של המשק. הדרג הנבחר מנווט את הדרג המקצועי, אבל ככל שהוא משתמש בו יותר - כך הוא רואה יותר דיבידנדים והישגים. הפוליטיקאים שעבדתי איתם - כחלון, בנט, ליצמן, כולם מינו אנשי מקצוע תמיד, ולכן ראו הצלחה מקצועית מאוד משמעותית בתחום שבו התמקדו. זו הדרך". קראו עוד

23 הנכסים של אגד נדל"ן פרוסים בכל הארץ. "פעם כל אותן קרקעות היו בשולי הערים", אומר פינס, "אבל עם השנים וההתפתחות האורבנית, הן הפכו להיות מרכזיות, נגישות וסמוכות לכל הפעילות העירונית, האורבנית, הנדל"נית. מדובר בנכסים שנמצאים בידי אגד עשרות שנים, לא משועבדים ולא ממונפים. זה מייצר לנו יתרון גדול, בתוספת הגב הפיננסי והעוצמה שאנחנו מקבלים מקבוצת קיסטון ומאגד תחבורה, שמאפשר לנו גם גמישות פיננסית וגם שיתופי פעולה שבסוף יביאו להשאת ערך כמה שיותר מהירה".

האתגרים: מימושים ארוכי טווח לתוכניות מסובכות

לאגד נדל"ן כמה וכמה קרקעות אשר טומנות בחובן לא מעט אתגרים בדרך אל המימוש בפועל. דוגמה אחת היא מתחם בן כמעט 40 דונם באזור התעשייה עטרות שבירושלים, שם קיים היום חניון אוטובוסים, מוסך של אגד ומתחם פאנלים סולאריים. על הקרקע הזו מתכננת אגד להקים תחנת כוח המופעלת בגז טבעי, בהספק של 850 מגה־ואט, הודות לאישור שניתן לה מהממשלה באפריל השנה.

במתחם התחנה המרכזית חוף הכרמל בדרום חיפה מתכננת החברה להוסיף על השימושים הקיימים (כיום לתחבורה ציבורית בעיקר) זכויות בנייה בהיקף של יותר מ־166 אלף מ"ר של מסחר, תעסוקה, מלונאות, מגורים ועוד.

יחלפו שנים עד שתוכניות כאלו יתממשו, אך נראה שדווקא באתגרים האלו מתכוונת אגד נדל"ן להשקיע משאבים רבים. "יש פה פוטנציאל עליית ערך מטורף. יש לצוות שלנו יכולת לקחת קרקע ולהשביח אותה, ולא במקרה הרבה גורמים מגיעים אלינו ומציעים לנו נכסים עם אתגרים שיש לפתור. אנחנו יודעים דרך הפתרונות השונים להפוך נכס ששווה איקס, לכזה שיהיה שווה שני איקס".

מאוד מזכיר את מה שעושות קרנות נדל"ן כמו ריאליטי.

"זה לא סוד שקרן קיסטון ניהלה משא ומתן עם אותה ריאליטי לפני כמה שנים, כדי ליצור מעין שותפות אסטרטגית. בסופו של דבר קיסטון החליטה לעשות את הפעילות הזו, ממש כמו שעושה ריאליטי, אבל 'אין האוס', מתוך הקבוצה".

נראה אתכם רוכשים בעתיד עוד קרקעות ומרחיבים פורטפוליו הנכסים?

"בהחלט נרצה להרחיב את הפורטפוליו, אבל לא בכל מחיר. אנחנו מחפשים הזדמנויות, אורבים בפינה ומחכים להזדמנות הנכונה שתבוא".

ואם כבר מדברים על העתיד, יש כוונה להפוך את החברה לציבורית בהמשך?

"אנחנו רואים התעניינות משמעותית מגופים מוסדיים, שמבינים את הפוטנציאל הגלום בנכסים שלנו, ביכולות שלנו ובצוות שלנו. אנחנו בוחנים את השאלה הזאת, אם נכון לשלב שותפות אסטרטגית עם גוף מוסדי כשלב ביניים. הפוטנציאל להשיא ערך גם במסגרת הנפקה, בשנים הבאות, אחרי שניקח את הנכסים עוד כמה צעדים קדימה, הוא בהחלט יעד שעומד בפנינו ואנחנו בכיוון הזה".

אחרי המלחמה: "שתי הורדות ריבית בתקופה הקרובה"

הראיון עם פינס מתקיים ביום שבו הוכרז רשמית על הסכם השבת החטופים מעזה. בעיניו, ההכרזה הזו היא רק תחילתה של תקופה חיובית, בדגש על ענף הנדל"ן: "אנחנו נמצאים בנקודת זמן חסרת תקדים מבחינת מה שצופן לנו העתיד, ומבחינת השגשוג הצפוי. לא סתם היום הזה התאפיין בעליות משמעותיות בבורסה, בהובלת סקטור הנדל"ן. יהיה שינוי באווירה, יהיה גידול בביקושים, ולהערכתי יהיו גם לפחות שתי הורדות ריבית בתקופה הקרובה - כל אלו יביאו שוב לצמיחה המואצת בענף הנדל"ן.

"אנחנו חוזרים למסילה, ואם הממשלה תעבוד באופן יעיל ותגדיל את ההיצע, השוק הפרטי יעשה את שלו".

אתה לא חושש מ"התפוצצות" לא בריאה, כמו אחרי הקורונה?

"אם נחזור למגמת הצמיחה של השנים האחרונות, צמיחה שתביא לגידול בשכר הממוצע, להגדלת הפריון ולחיזוק יכולת הקנייה של משקי הבית, ובתוספת ירידת הריבית - זה יחזיר אותנו למגמת מחירים המבטאים שיווי משקל בין יכולת הקנייה לבין שיעור הצמיחה, הפריון, ההיצע והביקוש.

"לכן אני לא חושב שאנחנו נמצאים לקראת התפוצצות שתוביל לעלייה דו־ספרתית במחירי הדיור, למשל, כי יש היצע ויש ביקוש והם ייפגשו במקום יחסית סביר. זו המגמה שאני רואה כשאני מנתח את הנתונים".

אתה רואה את עצמך חוזר לשירות הציבורי?

"עכשיו יש לי יעד מרכזי, והוא להפוך את אגד נדל"ן לחברת נדל"ן מניב רבת עוצמה ומשמעותית במשק, ובזה אני מרוכז. הייתי במגזר הציבורי והצלחתי שם, ועכשיו המשימה שלי היא להצליח גם בשוק הפרטי. בעתיד הכול יכול להיות, אבל כרגע זה לא הכיוון".