עדכונים שוטפים

08:23 - תיעוד: כוחות מילואים וכוחות ההנדסה של חטיבת "ההרים" השמידו השבוע עמדות של חיזבאללה במרחב הר דב בלבנון

08:01 - מחדל חמור בעוטף עזה: משאית ששימשה את הצבא נגנבה מבסיס - ונתפסה לאחר מרדף

הגניבה התרחשה לפני כמעט חודש, אז נצפתה המשאית נוסעת לכיוון נתיבות. אלוף במיל' יוסי בכר, שנכח במקרה באזור, הבחין במשאית ורדף אחריה.הגנב, שהבחין כי רודפים אחריו, נטש את המשאית בצד הדרך ונמלט מהמקום.

גורמי ביטחון: "מדובר על הפקרות. הצבא חייב להתעורר". מצה"ל נמסר: האירוע נמצא תחת חקירת המשטרה, חודדו נהלי האבטחה במרחב. לכתבה המלאה

07:55 - במסגרת תרגיל גדול שמתקיים בגליל השבוע - צה"ל מתרגל ניסיונות חדירה עם כלי טיס שונים לשטח ישראל

06:24 - ניתוח צילומי לוויין של המכון לחקר מדע וביטחון לאומי ושל חוקר הגרעין דייויד אולברייט: איראן משקמת את המתקן הרגיש שנקרא בעבר "טלאגן 2" וממוקם באתר הביטחוני בפרצ'ין, אשר נקשר בעבר לפעילות פרויקט הנשק הגרעיני אמאד, וידוע כי בוצעו בו ניסויים גרעיניים

האתר עצמו הותקף על-ידי ישראל באוקטובר 2024, והעבודות במקום החלו לפני המלחמה בין ישראל לאיראן ביוני.

05:57 - דיווח ב"ניו יורק טיימס": גורמים רשמיים בממשל טראמפ חוששים מהאפשרות שנתניהו יפוצץ את הסכם הפסקת האש בעזה ויחדש את המלחמה באופן נרחב

כמה גורמים אמרו כי קיים חשש בממשל שזה יקרה, והמטרה של סגן הנשיא ג'יי.די ואנס והשליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר פועלים למנוע מנתניהו לעשות את זה.

עוד דווח כי הנשיא דונלד טראמפ מאמין שהתקרית בדרום הרצועה, שבה נפלו שני לוחמי צה"ל, בוצעה על-ידי מחבלים סוררים, וכי מנהיגי חמאס מעוניינים בהמשך יישום העסקה.

01:40 - משרד ראש הממשלה וצה"ל הודיעו: זוהתה גופתו של החטוף החלל טל חיימי ז"ל

רס"ם (במיל') טל חיימי ז"ל היה מפקד כיתת הכוננות של ניר יצחק; הוא נרצח ונחטף לעזה לאחר שיצא להילחם על הקיבוץ בבוקר ה-7 באוקטובר.

חיימי, דור שלישי בניר יצחק, עבד כמהנדס במפעל ברביבים והותיר אחריו אישה וארבעה ילדים. מטעם מטה החטופים וניר יצחק נמסר: "השבתו היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי-ודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים".

עם השבתו, חמאס עדיין מחזיק ב-15 חטופים חללים. לכתבה המלאה

00:20 - המסר התקיף של שליחי טראמפ לנתניהו: "אל תעשו שום דבר שיסכן את השלב השני בהסכם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר רון דרמר הבהירו: ישראל מחויבת להפסקת האש ומצפה שחמאס יעמוד בהסכם. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: ישראל תיכנס חזרה לעזה תוך שתי דקות - אם ארשה להם. לכתבה המלאה

00:19 - המתקפה המזלזלת של חמינאי על טראמפ: "זה בסדר, שימשיך לחלום"

מנהיג איראן עלי חמינאי תקף בחריפות את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בעקבות נאומו האחרון בישראל. חמינאי לעג לטענות של טראמפ על השמדת מתקני הגרעין. לדבריו, כל ניסיון פיוס מצד ארה"ב אינו אלא כפייה במסווה של עסקה - ואיראן לא תקבל זאת. לכתבה המלאה

23:07 - סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס המריא לישראל

22:51 - שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נועד היום טלפונית עם מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, והשניים שוחחו על ההתפתחויות האזוריות, כולל המצב בתימן וברצועת עזה - כך לפי חשבון הטלגרם שלו

22:47 - משרד הבריאות: החלל החטוף הגיע למרכז הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי, חקירת סיבת ונסיבות המוות

22:09 - מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, הנחה את המפקדים בקבוצה פנימית לפעול כדי לעצור יהודי רעול-פנים שתקף אישה פלסטינית מבוגרת ופצע אותה קשה בזמן מסיק זיתים. פינצ'י כתב: "תמונה שהדירה שינה מעיניי. לא נהיה כמו האויבים האכזריים שלנו"

21:51 - שורד השבי מתן צנגאוקר פתח בקמפיין מימון המונים עבור השיקום שלו ובת זוגו אילנה גריצווסקי: "כל תרומה שלכם היא צעד קטן במסע השיקום הפיזי והנפשי המשותף שלנו לחיים חדשים"

21:44 - גם הערב: תושבי המועצה האזורית אשכול התכנסו בצומת גמה לחלוק כבוד לשיירה הנושאת את ארון החלל החטוף, שעושה כעת את דרכה למכון לזיהוי משפטי

21:02 - נתניהו מינה נציג מטעמו למפקדה האמריקאית ליישום ההסכם בעזה

ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את איש העסקים הישראלי-אמריקאי מייקל אייזנברג לנציגו במפקדה שמפקחת על יישום ההסכם בעזה. אייזנברג עמד מאחורי היוזמה להקמת הקרן ההומניטרית לעזה (GHF) וייצג את ישראל לצד האלוף יקי דולף כנציג מערכת הביטחון.

המהלך מצביע על רצונו של ראש הממשלה לשמור שליטה ישירה על המגעים מול וושינגטון. לכתבה המלאה

20:58 - הארון של החלל החטוף בידי צה"ל

20:44 - בדרך לכוחותינו: ארון של חלל חטוף הועבר לידי הצלב האדום

20:14 - שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, נפגשו היום ממושכות עם אלופים בצה"ל כדי לוודא את ההיערכות הצבאית לשלב ב' של הסכם הפסקת האש. בדובר צה"ל מאשרים את הפרטים. בדרג המדיני אומרים - הפגישות היו באישורנו

פורסם לראשונה ב-N12