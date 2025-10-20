מניית בית שמש היא אחת משיאניות התשואה בשנים האחרונות בבורסה המקומית. הגאות חסרת התקדים במניות ביטחוניות בשנים האחרונות הקפיצו את מניית משפצת ויצרנית מנועי המטוסים ואיתה גם את שוויין של האופציות אותן העניקה החברה למנהליה הבכירים בשנים האחרונות.

מבדיקת גלובס עולה כי בשנה האחרונה מימשו עשרת המנהלים הבכירים בחברה מניות בהיקף של כ־50 מיליון שקל. מגמה שהתחזקה בחודש האחרון, כאשר מתחילת חודש אוקטובר מימשו בכירי בית שמש מניות בהיקף של כ־17 מיליון שקל בהובלת סמנכ"ל התפעול, אריאל מדמוני וסמנכ"לית משאבי אנוש אפרת שנן, שמימשו בחודש החולף מניות בכ־6 ו־5 מיליון שקל בהתאמה. אליהם הצטרף גם מנכ"ל חברת הבת, חישולי כרמל, ששון דרויש ומנכ"ל החברה, רם דרורי שמימשו יחד מניות בהיקף של כ־5 מיליון שקל.

המניות אותן מימשו עובדי החברה, למעט אלו של המנכ"ל, נבעו מהקצאה של אופציות שבוצעה ל־9 בכירי החברה בתחילת שנת 2021. מחיר מימוש האופציות, אשר הבשילו במלואן בתחילת השנה האחרונה ואשר צפויות לפקוע בעוד כשנה וחצי, נמוך פי 9 מהמחיר הממוצע של המניה בחודש האחרון. כך שרוב מוחלט של סכום המימוש נכנס לכיסם של המנהלים הבכירים. כעת, גם לאחר המימוש, באמתחת מנהלי החברה אופציות, שחלקן טרם הבשילו בשווי כולל של כ־5 מיליון שקל.

המנכ"ל מכר מניות ב־21 מיליון שקל

גל המימושים בחודש החולף אינו הפעם הראשונה שהמנהלים מממשים מניות, כאשר מתחילת השנה ועד לחודש האחרון מימשו עשרת המנהלים הבכירים מניות בהיקף של כ־32 מיליון שקל. מי שהוביל את שרשרת המימושים הוא מנכ"ל החברה, רם דרורי, שמכר בשנה החולפת מניות בהיקף של כ־21 מיליון שקל, כמעט מחצית מהסכום הכולל.

בדומה למנהלים שתחתיו, גם דרורי קיבל את האופציות במהלך שנת 2021, במחיר נמוך באופן משמעותי מהמחיר שבו מימש את המניות. גם לאחר מימוש האופציות, נותרו בידי המנכ"ל אופציות ששווין עומד נכון להיום על כ־79 מיליון שקל. אלו, מהוות חלק משמעותי מעלות שכרו השנתית אשר עמדה בשנת 2024 על כ־1.2 מיליון שקל, מחציתה בתגמול הוני.

בזכות הסכמים עם צה"ל: המניה לא מפסיקה לזנק

המכירה של מנהלי יצרנית ומשפצת המנועים מגיעה לאחר שבשנים האחרונות כיכבה מניית החברה בבורסה המקומית. בשנה האחרונה קפצה המניה ב־168% תוך שהיא משלימה זינוק של כמעט 880% בשלוש השנים האחרונות, והא נסחרת כיום לפי שווי של כ־6.6 מיליארד שקל.

הביצועים החזקים של המניה הגיעו בצל השיפור המשמעותי בתוצאותיה והעניין הגובר של המשקיעים בחברות בעלות פעילות ביטחונית. את המחצית הראשונה של 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ־150.8 מיליון דולר, צמיחה של כ־20.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, הציגה החברה עלייה של כ־13% ברווח הנקי שהסתכם בכ־18 מיליון שקל.

מאחורי הצמיחה בפעילות החברה בשנים האחרונות, ניצב בין היתר שיתוף הפעולה המשמעותי בין החברה לצה"ל, הכולל שירותי תחזוקה למנועי חיל האוויר. הפעילות, נעשית כחלק ממגזר המנועים, אשר מהווה כמחצית מהכנסותיה, ורשם בשנת 2024 הכנסות של כ־98 מיליון דולר, צמיחה של כמעט 60% ביחס לתוצאות אשתקד, וכמעט פי שלוש מההכנסות בשנת 2022 לפני פרוץ המלחמה.

לצד זאת, רשמה החברה גם קפיצה בפעילות האזרחית שלה, במסגרתה היא מייצרת חלקים עבור מנועי סילון. רק בחודש האחרון דיווחה החברה על חידוש והרחבה של הסכם ארוך טווח מול יצרן מנועים בהיקף של כ־1.2 מיליארד דולר. בעקבות החתימה על הסכם, הגדילה החברה את היקף הסכמי המסגרת שברשותה לכ־3.3 מיליארד שקל (לעומת כ־2.1 מיליארד דולר).

עשרות העובדים שהתעשרו

מי שעוד נהנו מהזינוק במחיר המניה, אם כי פחות מהמנהלים, הם עובדי החברה. זאת, לאחר שבשנת 2021 ביצעה בית שמש הנפקת אופציות חריגה לכמעט 600 עובדיה. עם זאת, מאז ההקצאה חלק גדול מהאופציות מומשו ברווח של עשרות אלפי שקלים בממוצע לעובד.עובדים שבחרו שלא לממש את האופציות שברשותם מורווחים כעת על הנייר בממוצע בכ־210 אלף שקל.

מאז ההקצאה העניקה החברה אופציות לעובדים נוספים, אך לכמות מצומצמת יותר. עם זאת, עובדים אלו זכו לכמות אופציות משמעותית יותר מיתר העובדים ועל כן גם הרווחים שלהם היו גבוהים יותר. כך, בסוף השנה שעברה העניקה החברה ל־34 עובדים אופציות, שהבשלתן תחל רק בסוף השנה הבא (2026). בתוך פחות משנה רשם כל עובד בממוצע רווח על הנייר של מעל 500 אלף שקל.

כמה חודשים קודם לכן, קיבלו 17 עובדי החברה אופציות, אותן יוכלו להתחיל לממש בעוד פחות משנה. עובדים אלו, רשמו רווחים משמעותיים יותר כאשר כל עובד נהנה בממוצע מרווח על הנייר של כ־1.1 מיליון שקל.

גם בפימי ניצלו את העליות ומימשו בגדול

לצד העובדים והמנהלים הבכירים, מי שעוד נהנתה מהזינוק במחיר המנייה היא בעלת המניות הגדולה, קרן פימי (14.6%), שמכרה בחודש שעבר מניות תמורת כ־500 מיליון שקל לשורה של גופים מוסדיים ישראלים כולל הפניקס וכלל שהגדילו את החזקתם בחברה. ההשקעה של פימי בבית שמש, בה היא החזיקה עד לחודש שעבר בכ־26% מהמניות, היא אחת ההשקעות המוצלחות שלה, וכיום היא מורווחת פי 9 על ההשקעה המקורית.

זאת, לאחר שבשנת 2016 רכשה הקרן את השליטה בחברה מכלל תעשיות של לן בלווטניק תמורת 125 מיליון שקל, ובהמשך רכשה מניות נוספות תמורת 75 מיליון שקל. לאורך השנים מימשה פימי חלק מההחזקות תמורת 350 מיליון שקל, הפעם האחרונה שבהם לפני כשנה, אז היא מכרה לגופים מוסדיים, ובניהם כלל ביטוח, מור, מיטב דש, וילין לפידות 10% מהחברה תמורת 200 מיליון שקל. אותם גופים, יכולים להיות מרוצים גם הם מההשקעה, שכן הם רשמו במהלך תקופה זו תשואה פנומנלית של מעל 230%.