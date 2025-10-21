ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שליש מהתלונות בנושא: הוט מובייל תיקנס ב-326 אלף ש' בגין חיובי יתר
שליש מהתלונות בנושא: הוט מובייל תיקנס ב-326 אלף שקל בגין חיובי יתר

במשרד התקשורת טענו כי כ-34% מכלל התלונות בנושא חיובי יתר שהגיעו אליהם בתקופה שנבדקה הופנו נגד הוט מובייל, ומדובר באחוז תלונות שגבוה משמעותית מנתח השוק של החברה • בתוך כך, אקספון 018 נקנסה ב-65 אלף שקל בשל אי-העברת מידע מלא ובמועד למשרד ואי-שמירת תיעוד של הסכמי התקשרות עם מנויים

נבו טרבלסי 11:26
הוט מובייל / צילום: יח''צ הוט מובייל
הוט מובייל / צילום: יח''צ הוט מובייל

משרד התקשורת הודיע היום (ג') כי הוא קונס את חברת הוט מובייל במעל ל-326 אלף שקל בגין חיובי יתר - גביית תשלומים ממנויים בסכומים גבוהים יותר מאלה שעוגנו בהסכמי ההתקשרות.

על-פי הודעת משרד התקשורת, ההחלטה התקבלה לאחר הליך פיקוח שחשף עשרות פניות מוצדקות של לקוחות שחויבו ביתר. במשרד טענו כי כ-34% מכלל התלונות בנושא שהגיעו אליהם בתקופה שנבדקה (יוני-דצמבר 2024) הופנו נגד הוט מובייל, ומדובר באחוז תלונות שגבוה משמעותית מנתח השוק של החברה.

בהוט מובייל החליטו שלא להגיב לפניית גלובס, אך בפני משרד התקשורת הם טענו כי מדובר במקרים חריגים ונקודתיים. במשרד התקשורת דחו את הטענות האלה. "יתרה מכך, המשרד מצא כי רמת אי-העמידה של החברה בהוראות החוק החריפה מאז הליך פיקוח קודם שנעשה בעניין זה אשתקד, מה שהוביל להחמרה בגובה העיצום".

במשרד התקשורת ציינו כי הוט מובייל טענה כי נקטה פעולות לתיקון הלקויים, אך החברה לא הצליחה להוכיח את השיפור, ולא הוצגו אסמכתאות מספקות לזה. "הממצאים בשטח מעידים כי לא חל שיפור בנושא", נכתב בהודעה.

בתוך כך, משרד התקשורת הטיל עיצום כספי של 65 אלף שקל על חברת אקספון 018 בשל "אי-העברת מידע מלא ובמועד למשרד ואי-שמירת תיעוד של הסכמי התקשרות עם מנויים, בניגוד להוראות חוק התקשורת והתקנות", כך לפי הודעת המשרד.