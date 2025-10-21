במחיר של לפחות 2 מיליון שקל: זה הרכב החדש של שר הכלכלה

שר הכלכלה ניר ברקת הצטייד ברכב פנאי מסוג מרצדס GLS "מייבאך", שהוא אחד מכלי הרכב היקרים בישראל. הרכב דומה בעיצובו ובממדיו הכלליים לשאר דגמי ה-GLS הרגילים של מרצדס, עם אורך של 5.21 מטר ובסיס גלגלים באורך 3.13 מטר, אולם גרסת המייבאך הממותגת מצוידת בתא נוסעים שמעוצב כלימוזינה לאח"מים, עם שני מושבי "מחלקה ראשונה" שהופכים למיטה בלחיצת כפתור. היושבים מאחור נהנים גם ממקרר משקאות מובנה, מסכים אישיים, עיסוי ועוד.

נזכיר כי ניר ברקת משמש היום כשר הכלכלה. במסגרת התפקיד הוא אחראי על יוקר המחייה בישראל, שלא השתנה לטובה בתקופתו.

● עם שכר ברוטו של 18 אלף שקל באוצר בטוחים שאתם עשירים

● מנהל רשות המטרו התפטר אחרי חמישה חודשים בלבד

על-פי המדיניות של המותג מייבאך, כל דגם שונה ממשנהו וניתן להתאמה מלאה של חומרי הדיפון והגוונים. המנוע הוא טורבו בנזין בנפח 4 ליטר עם הספק של 577 כ"ס, שמניע את כל הגלגלים. מחיר המחירון מתחיל בכ-2 מיליון שקל ויכול להתייקר במאות אלפי שקלים בהתאם לרמת הגימור ולאופציות שנבחרות. על-פי נתוני הרישוי, עד היום נמכרו בישראל 3 כלי רכב כאלה מיבוא רשמי ועוד מספר כלים ביבוא עקיף.

מלשכת השר ניר ברקת נמסר בתגובה: "במשך 23 שנותיו בשירות הציבורי השר ניר ברקת משתכר רק שקל אחד בשנה, ממן מכיסו הפרטי את כל הוצאותיו, לרבות רכבו הפרטי, הוצאות הדלק, ביטוח, תחזוקה ועוד הוצאות רבות.

"מצער לראות כיצד במקום להעריך נבחר ציבור שחוסך לציבור כספים רבים, בחרתם לעסוק ברדיפה פולשנית בחייו הפרטיים ובהכפשות הנוגעות להוצאותיו הפרטיות, ולא להפך".