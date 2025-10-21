ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה במחיר של לפחות 2 מיליון שקל: זה הרכב החדש של שר הכלכלה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ניר ברקת

במחיר של לפחות 2 מיליון שקל: זה הרכב החדש של שר הכלכלה

ניר ברקת הצטייד ברכב פנאי מסוג מרצדס GLS "מייבאך", אחת המכוניות היוקרתיות והיקרות בישראל, שמחירה מתחיל בכ-2 מיליון שקל • מדובר ברכב פאר שמיועד בדרך-כלל לאנשי עסקים עשירים במיוחד, בעל מקרר, עיסוי ומסכים אישיים • ברקת אחראי כשר הכלכלה על יוקר המחייה בישראל שלא השתנה לטובה בתקופתו

שירות גלובס 11:21
Mercedes-Maybach GLS / צילום: יח''צ
Mercedes-Maybach GLS / צילום: יח''צ

שר הכלכלה ניר ברקת הצטייד ברכב פנאי מסוג מרצדס GLS "מייבאך", שהוא אחד מכלי הרכב היקרים בישראל. הרכב דומה בעיצובו ובממדיו הכלליים לשאר דגמי ה-GLS הרגילים של מרצדס, עם אורך של 5.21 מטר ובסיס גלגלים באורך 3.13 מטר, אולם גרסת המייבאך הממותגת מצוידת בתא נוסעים שמעוצב כלימוזינה לאח"מים, עם שני מושבי "מחלקה ראשונה" שהופכים למיטה בלחיצת כפתור. היושבים מאחור נהנים גם ממקרר משקאות מובנה, מסכים אישיים, עיסוי ועוד.

נזכיר כי ניר ברקת משמש היום כשר הכלכלה. במסגרת התפקיד הוא אחראי על יוקר המחייה בישראל, שלא השתנה לטובה בתקופתו.

עם שכר ברוטו של 18 אלף שקל באוצר בטוחים שאתם עשירים
מנהל רשות המטרו התפטר אחרי חמישה חודשים בלבד

על-פי המדיניות של המותג מייבאך, כל דגם שונה ממשנהו וניתן להתאמה מלאה של חומרי הדיפון והגוונים. המנוע הוא טורבו בנזין בנפח 4 ליטר עם הספק של 577 כ"ס, שמניע את כל הגלגלים. מחיר המחירון מתחיל בכ-2 מיליון שקל ויכול להתייקר במאות אלפי שקלים בהתאם לרמת הגימור ולאופציות שנבחרות. על-פי נתוני הרישוי, עד היום נמכרו בישראל 3 כלי רכב כאלה מיבוא רשמי ועוד מספר כלים ביבוא עקיף.

מלשכת השר ניר ברקת נמסר בתגובה: "במשך 23 שנותיו בשירות הציבורי השר ניר ברקת משתכר רק שקל אחד בשנה, ממן מכיסו הפרטי את כל הוצאותיו, לרבות רכבו הפרטי, הוצאות הדלק, ביטוח, תחזוקה ועוד הוצאות רבות.

"מצער לראות כיצד במקום להעריך נבחר ציבור שחוסך לציבור כספים רבים, בחרתם לעסוק ברדיפה פולשנית בחייו הפרטיים ובהכפשות הנוגעות להוצאותיו הפרטיות, ולא להפך".