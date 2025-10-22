שני מכרזים במסלול "מחיר מטרה" - המסלול אשר משמש כמאגר הדירות של תוכנית הסבסוד הממשלתית "דירה בהנחה" - נסגרו בתחילת השבוע במרכז הארץ, בהצלחה גדולה: אחד עבור 441 יחידות בכפר סבא, ונוסף עבור 358 יחידות דיור בבני עי"ש. לכל אחד מהמכרזים הללו ניגשו עשרות מציעים, והסכומים מגיעים לעשרות ולמאות מיליוני שקלים למגרש.

אבל ממש "מעבר לכביש", מכרזי מחיר מטרה אחרים מציגים כישלון אחר כישלון: ביישובי החברה הערבית. בדיקה קצרה שביצע גלובס מעלה כי מאז תחילת 2024, מתוך 17 מכרזים במסלול זה שנסגרו ביישובי החברה הערבית, רק ארבעה שווקו בהצלחה.

כמעט 400 דירות במרכז הארץ ללא ביקוש

במקביל לשני המכרזים בכפר סבא ובבני עי"ש שעליהם סיפרנו לעיל, נסגרו שני מכרזים בתחילת השבוע בשני יישובים ערביים: האחד בדליית אל־כרמל שליד חיפה; הנוסף, בכפר קאסם - פחות מחצי שעת נסיעה מכפר סבא.

שני המכרזים נכשלו לחלוטין, ולא הוגשו להם כל הצעות מצד יזמים. בכפר קאסם מדובר על מכרז "מורחב", שכלל בין היתר קרקעות ששווקו בתחילת 2024 במכרז קטן יותר, עם 207 יח"ד, ונכשל גם כן; בדליית אל כרמל מדובר בניסיון שני לאותו מכרז, עבור 35 יחידות דיור, ובשתי הפעמים הוא נסגר ללא כל זוכים.

כך, בדיקת גלובס של מכרזי מחיר מטרה בחברה הערבית מתחילת שנת 2024 מראה כי כמעט כל המכרזים מסוג זה נכשלו - מכפר קאסם וכפר ברא הסמוכים לראש העין ולכפר סבא, דרך ג'לג'וליה וטירה שנמצאות גם הן באותו אזור, ועד דליית אל כרמל, דיר אל אסד, כפר מנדא ועוד - שנמצאים בצפון הארץ. יש לציין כי חלק מהמכרזים (כמו אלו בכפר קאסם ובדליית אל־כרמל) שווקו יותר מפעם אחת במהלך התקופה שנבדקה.

למעשה, מתחילת שנת 2024 רק ארבעה מכרזי מחיר מטרה ביישובי החברה הערבית שווקו בהצלחה: הגדול ביותר הוא מכרז עבור יותר מ-1,000 דירות באום אל־פאחם. בראשית 2024 המכרז הזה נכשל גם הוא ולא הוגשה לו שום הצעה, אך לאחר "מקצה שיפורים" שביצעה רמ"י בתנאי המכרז, שווקו כמעט כל יחידות הדיור בו, 1,239 יח"ד באוגוסט 2024. בסוף 2024 שווקו גם הקרקעות לדירות הנותרות בהצלחה.

שני מכרזים נוספים ששווקו בהצלחה היו גם הם בצפון: אחד בנצרת, מכרז מחיר מטרה עבור 227 יחידות דיור שנסגר בתחילת אוגוסט 2024, ואחד בכפר אכסאל הסמוך לנצרת, שבו שווקו בסוף ינואר השנה קרקעות ל־96 יחידות דיור במסלול מחיר מטרה.

כדי להמחיש עוד יותר את גודל הפער, נציין כי רק בשנת 2025 שווקו במסגרת מסלול מחיר מטרה 5,949 יחידות דיור ביישובים יהודיים או מעורבים (כלומר יישובים שאינם יישובי החברה הערבית בלבד). בסך הכול נסגרו מתחילת השנה 17 מכרזים כאלו, ומתוכם רק שניים - באילת ובשלומי - נסגרו מבלי שהוגשו בהם הצעות כלל מצד יזמים וקבלנים.

"מכרזים אחרים דווקא מצליחים"

האדריכלית ומתכננת הערים סמדר עוקל מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מציינת כי הכישלון של מכרזי מחיר מטרה ביישובים הערביים עקבי כבר שנים, וכי בשנת 2024 למשל, רק 33% מהמכרזים הללו שווקו בהצלחה. היא אומרת כי "אין לכך הסבר מדויק, אך אפשר לחשוב על כמה סיבות אפשריות. אחת מהן נגזרת מכך שמכרזים מסוג 'הרשמה והגרלה' דווקא כן מצליחים ביישובים הערביים: ייתכן כי העובדה שמכרזי מחיר מטרה תחרותיים, מול מציעים נוספים, ואינם מאפשרים לזוכה לבנות את הבית בעצמו, מתאימים פחות ביישובים הערביים. גם העובדה שמכרזי מחיר מטרה הם לרוב בבנייה רוויה (כלומר בנייה בקומות - י"נ) ולא בבנייה צמודת קרקע, ייתכן שמשחקת כאן תפקיד".

לשאלה אם לדעתה יש משקל להתנגדות המסוימת בחברה הערבית לתוכניות המגיעות מצד המדינה, אומרת אדריכלית עוקל כי "אני לא חושבת שכאן טמונה הסיבה. המכרזים, באופן כללי, הם אותם מכרזים כמו אלו המוצעים במסגרת מחיר מטרה במגזר היהודי, ואין הבדלים מבחינה טכנית. מה גם שמכרזים אחרים, המוצעים גם הם על ידי המדינה, משווקים בהצלחה גדולה הרבה יותר ביישובים הערביים - כך שאין כאן לדעתי עניין של התנגדות למוסדות המדינה המובילה לכישלון המכרזים.

"בחברה הערבית יש צורך ממשי בדירות, וגם ביישובים אלו ישנה מצוקת דיור אמיתית. הכישלונות של מכרזי מחיר מטרה ביישובים הללו גורעים בפועל אלפי יחידות דיור פוטנציאליות מיישובים אלו".