נתניהו חתם על המינוי: איציק לארי הוא יו"ר מפעל הפיס

איציק לארי הוא יו"ר מפעל הפיס הבא. על המינוי שהומלץ על-ידי ועדת האיתור חתם היום (ד') ראש הממשלה בנימין נתניהו.

שני השמות הבולטים במרוץ לתפקיד היו איציק לארי, עד לאחרונה מנכ"ל עיריית ירושלים; והשרה לשעבר דליה איציק. בסופו של דבר איציק ויתרה על התפקיד ואף חתמה על הסכם מול נשות הדסה על הארכת כהונתה כיו"ר דירקטוריון הדסה.

יושב-הראש הקודם של מפעל הפיס הוא אביגדור יצחקי ז"ל, שהלך לעולמו בחודש אפריל האחרון, ולאחר מכן הוקמה ועדת האיתור. המינוי אמור היה להיות בידיו של השר אריה דרעי, אך בסופו של דבר ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שחתם על המינוי.

ללארי, שכיהן כמנכ"ל עיריית ירושלים עד לחודש אוגוסט האחרון, יש ניסיון רב בתחום, שכן מפעל הפיס עובד בצמידות לרשויות המקומיות, ומכאן גם כוחו הרב של היו"ר, שמשפיע על מיליארדי שקלים ומקיים קשרים אדוקים מול הרשויות המקומיות. לארי כיהן כ-7 שנים בתפקידו האחרון, וקודם לכן כיהן כמנכ"ל הטוטו וכחבר בדירקטוריונים של חברות שונות.

ביקורת ציבורית

הקשר של מפעל הפיס לרשויות המקומיות והמחזור הכספי הגדול הם שהופכים את תפקיד היו"ר לכה יוקרתי בקרב שרי הממשלה. אולם על מפעל הפיס - וביסוס ההימורים החוקיים דרכו - נמתחה ביקורת ציבורית בשנים האחרונות.

בשנת 2022, לדוגמה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם דוח שהציג כי הכנסות מפעל הפיס עומדות על יותר מ-10 מיליארד שקל בשנה. עוד צוין בדוח כי הריכוז הגבוה ביותר של תחנות מכירה לנפש הוא באזורים המדורגים באשכולות חברתיים-כלכליים 3-4, הנחשבים לנמוכים.

בדוח נכתב גם כי במחקרים שנעשו בעולם עולה כי ההוצאה על הימורים היא רגרסיבית, ושיעור ההוצאה על הימורים מכלל ההכנסה גבוה יותר ככל שההכנסה נמוכה יותר. במחקר שבו נבחנו הכנסות תחנות המכירה של מפעל הפיס, עלה כי הן גבוהות יותר בימים שבהם משולמת קצבת הבטחת הכנסה.